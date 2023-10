escuchar

Desde que se separó de Joe Manganiello, Sofía Vergara se convirtió en una de las mujeres más deseadas de Hollywood. La actriz no sólo suele mostrarse en la noche con amigos sino que con frecuencia recurre a sus redes sociales para publicar fotos sexies que reflejan el gran momento personal que está atravesando.

En los últimos días, la protagonista de Modern Family dio que hablar por un nuevo posteo donde presentó su flamante cápsula de ropa para una firma con la que colabora desde 2019 y a la que acaba de incorporar una línea de bodies súper sensuales que ella misma se encargó de modelar frente al espejo. “¿Qué color es tu favorito?”, le preguntó a sus casi 32 millones de seguidores mientras lucía la misma pieza en tres tonos distintos: marrón, negro y blanco. “¡El body perfecto de mi nueva colección de otoño! Llévalos con jeans, faldas, shorts o solos”, remató promocionando esta prenda con hombros descubiertos que realzaba sus curvas.

Inmediatamente, su publicación coleccionó millones de “me gusta” e infinidad de comentarios que resaltaban su belleza. “Los quiero todos”, escribió Sharon Stone, mientras que su compañero en America’s Got Talent, Howie Mandel, bromeó: “Tengo un top 3″, junto a un emoji de fuego. “Que alguien me levante la mandíbula del suelo”, comentó por su parte la líder de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

No sólo sus seguidores y colegas elogian su belleza a diario sino que también lo hacen referentes de la música urbana como Bad Bunny. Es que, en los últimos días, el cantante la mencionó en su tema “Mónaco”, del nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana. “Sofía Vergara es hermosa, pero es más hermosa en persona”, canta el rapero tomando por sorpresa no sólo a sus fanáticos sino a la propia Vergara.

Ante el revuelo que causó esta estrofa, la colombiana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el video musical de este nuevo tema y le devolvió el halago al cantante: “Más lindo eres tú @badbunnypr”, escribió enloqueciendo aún más al fandom del artista. Es que enseguida comenzaron los comentarios del tipo: “¡Arrebatáselo a Kendall ahora!”, “¡Oh, Kendall... estás en problemas!” en referencia a Kendall Jenner, con quién se lo vincula sentimentalmente desde hace un año.

Si bien la pareja nunca confirmó la relación, imágenes saliendo del mismo restaurante en más de una oportunidad, besándose en un recital o la campaña que protagonizaron juntos para Gucci sirvieron de prueba para entender que algo sucedía entre ellos. De hecho, el músico ha hecho referencia a través de sus letras a “una chica que le gusta” y todas las miradas se posaron sobre la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

La modelo Kendall Jenner junto a Bad Bunny a la salida de la Gala del Met, en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En una reciente entrevista con Vanity Fair, el rapero de ojitos lindos contó cómo ha estado trabajando para mejorar su inglés y expresó: “Con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas...”, señaló y alimentó así las especulaciones.

Por su parte, en julio pasado, Sofía Vergara se separó de Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresaron en un comunicado conjunto publicado por Page Six.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se separaron en julio pasado tras siete años de matrimonio Grosby Group

Si bien desde entonces la actriz disfruta de su nueva soltería, yendo de viaje con amigas, saliendo a cenar o diciendo presente en los eventos más importantes del jet set, días atrás fue vista en la noche en Beverly Hills con un hombre, quien fue identificado como el cirujano ortopédico Justin Saliman.

Sofía Vergara fue vista muy sonriente con el cirujano ortopédico Justin Saliman, con quien se vio en Beverly Hills Backgrid/The Grosby Group

LA NACION