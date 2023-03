Del último mensaje de Lucas Benvenuto al debate moral y su cancelación en la TV, las diez frases más polémicas de Jey Mammon

escuchar

En el living de su casa, con una remera roja, una guitarra apoyada en el sillón, un micrófono de pie a sus espaldas y un gran ventanal de fondo, Jey Mammon volvió a la pantalla de la televisión luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual, hecho ocurrido según la presentación judicial cuando él tenía 14 años y Jey, 32. El conductor y músico decidió reaparecer en una entrevista que pactó con Jorge Rial para su programa de C5N, Argenzuela. A continuación, una por una, las diez frases más polémicas de la charla.

“Te podría decir qué fue y qué es Lucas. Para mí fue un vínculo amoroso, hermoso (...) Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Me animó a decir que fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa”.

Jey Mammon aseguró que le pidieron perdón y que significa Benvenuto para él

“La persona que aquella noche fue con él (a la fiesta en la que dice Jey afirma que se conocieron) me escribió hace unos días y me dijo: ‘No puedo creer lo que te está haciendo’”.

“En este teléfono, por boludo o lo que sea, guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me manda. Yo no me acuerdo si estaba en el Bailando o fue después. Yo ya estaba de novio (...) y me pone ´¿No me vas a contestar? Si no me contestas quiero decirte que yo no soy de esas personas que van a ir a la TV a decir ´estuve con Jey Mammon´”. No me dice ‘me violaste, me drogaste, abusaste de mí, tenía 14 años’. En ningún momento me dice eso. ‘Yo sé que sos un tipo ansioso, que te pasan esas cosas, yo te conozco bien, no tengas miedo, no lo voy a hacer, quedate tranquilo, yo no voy a ir a la TV a decir esto’. Acto seguido, me bloquea”.

“Hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad (...) Esto fue hace catorce años. Esto no es motivo de justificación, pero es un debate moral. Absolutamente moral. Si estamos hablando del día de hoy, primero que yo hoy no tengo la edad que tenía hace 14 años; no es la sociedad de hace 14 años. La ley también afortunadamente cambió, no es la misma que hace 14 años¿Ese es el debate o el debate es que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violación, por drogar y abusar de un nene de 14 años?”.

Lucas Benvenuto y Jey Mammon hoy Archivo

“Yo lo que necesito -porque es una necesidad- es que quede claro, clarísimo, que yo no violé ni drogué ni abusé de un nene de 14 años. Las razones por las cuales él hizo esa denuncia falsa, las desconozco. Yo no voy a demandarlo a él ni a ir contra él porque te juro que entiendo su historia. La entiendo. Lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño”.

“Yo puedo decirte que no recuerdo si tenía 17 o 18 años. Si te digo que tenía 18, ¿terminamos la discusión acá? Judicialmente la discusión está terminada, no hay nada más que hablar. Pero socialmente, ¿no es una discusión un poco careta?”.

“A mí no me corran el eje: a mí me están denunciando por algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la TV con la excusa de cuántos años tenía (...) No puedo tolerar que sigan repitiendo porque prescribió, sucedió. Porque tu frase, Jorge, textual, fue: “Que haya prescripto no significa que no haya pasado”. Yo te vi diciéndolo. Lo vi y dije: “La co**ha de la lora, esto se terminó”.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

“Si algún perito psiquiátrico me quiere hacer un perfil para ver si soy un violador en potencia, que vengan a hacérmelo; acá estoy. Que venga un perito que yo no conozca, que me odie: que me saque el perfil a ver si soy un violador ¿No son reincidentes los violadores?”.

“¿Se puede destruir a una persona en un programa de televisión? No quiero pertenecer a la TV. Si la TV es esto, entonces no. A los que dicen: ‘Esto lo hace porque quiere volver a la televisión’. Si la TV es esto, ni en pedo”.

“ (A Lucas) le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo no comparto, pero de lo que él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo. Nada de lo que te estoy diciendo es mentira: todo es cierto. Soy consciente del daño inmenso que tengo encima, de todas las cosas equivocadas -no digo mentirosas, porque no lo voy a tratar de mentiroso- de las cosas equivocadas que ha dicho. El daño es tremendo. De eso no me caben dudas, yo no soy boludo”.

LA NACION

Temas Jey Mammon