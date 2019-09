Delfina Chaves: "Me pidieron que bajara de peso y no por un personaje"

La hermana de Paula Chaves reveló que le pidieron que bajara de peso Crédito: Instagram

Delfina Chaves contó que en un trabajo le pidieron que bajara de peso y que nada tenía que ver con una característica del personaje o de la trama, razón por la cual rechazó rotundamente cambiar su imagen. Así la joven actriz mostró sus convicciones respecto de su figura y se mostró firme ante las presiones para parecerse a un "estereotipo falso de belleza".

En una entrevista con la revista Gente, la actriz reveló: "Me han pedido que bajara de peso y no en función del personaje. Por supuesto que me negué porque me quiero así y porque no le daría la chance al machismo".

En esta misma línea, la menor de los Chaves aseguró que su madre y su hermana fueron pilares fundamentales en su carrera artística, porque "le enseñaron a no ser insegura con su cuerpo".

Delfina Chaves dice que se siente feliz con su cuerpo: "Me quiero así" Crédito: Instagram

A su vez, se mostró firme en sus decisiones y su manera de pensar: "Tal vez yo cumpla con algún canon que las marcas buscan, pero sé imponerme con la moderación de ciertas pautas". Y agregó: "No quiero vender algo que las chicas no puedan comprar".

En la misma entrevista, la actriz que interpreta a Lucía Morel en Argentina, Tierra de amor y venganza confesó que su familia atravesó un difícil momento económico. "Por la crisis de 2001, la empresa de mi papá se había fundido y en casa se hacía lo que se podía. El matrimonio con mamá estaba terminado. A él lo veíamos dos veces por semana y ella hacía malabares para alimentarnos con dos mangos", relató.