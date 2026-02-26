El particular presente de María Fernanda Callejón tras su divorcio: “Está viviendo en un hotel”

María Fernanda Callejón atraviesa un difícil presente personal. La actriz estaría atravesando un tiempo de incertidumbre junto a su hija mientras intenta reordenar su situación económica y encontrar un nuevo hogar.

Después de los enfrentamientos judiciales y mediáticos de años con su exmarido, Ricky Diotto, logró concretarse la venta de la casa que compartían. Sin embargo, la operación habría dejado a ambos sin margen para comenzar de nuevo con mayor estabilidad.

Según informó Karina Iavícoli en el programa LAM (América TV), la actriz se enfrenta a un complejo panorama, especialmente en lo que respecta a su situación habitacional junto a Giovanna, la hija que tiene con el odontólogo.

Durante largo tiempo, la propiedad donde transcurrió su vida familiar fue el principal foco de disputa entre ambos. Finalmente, la casa se vendió y está en proceso de escrituración, aunque el resultado no habría sido el esperado.

María Fernanda Callejón estaría buscando un nuevo hogar para ubicarse con su hija Gerardo Viercovich - LA NACION

“Vendieron la casa; la están por escriturar en estos días. Lo lamentable de esto es que la idea por la que tanto pelearon era vender esa bendita casa donde fueron felices en algún momento, pero no les quedó dinero a ninguno de los dos para poder comprarse algo”, detalló la panelista. Y explicó que las deudas acumuladas vinculadas al inmueble terminaron absorbiendo la totalidad del monto de la venta, entre el pago de expensas, cuotas y compromisos pendientes. De esta manera, ninguno de los dos habría podido aprovechar la operación para adquirir una nueva vivienda.

“Por la deuda que había con la casa, Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir”, reveló la periodista, quien también precisó que la actriz no estaría pagando el alojamiento. “Hacen canje porque el dueño del hotel es muy conocido y tiene buena onda, mientras ella busca desesperadamente un departamento”, agregó, dejando en claro que se trataría de una solución transitoria.

María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto se separaron en 2022

Desde el inicio de la ruptura, Diotto había manifestado públicamente que su prioridad era asegurarle un techo a su hija. Sin embargo, los desacuerdos y la acumulación de compromisos financieros dificultaron la situación. “Esa historia de amor tan hermosa... ¿Cómo llegaron a este punto?”, apuntó Iavícoli en el programa.

En medio de este presente de transición, la actriz compartió esta semana un momento especial vinculado al inicio de clases. A través de un video junto a su hija comenzando el nuevo ciclo escolar y de imágenes donde se puede ver a ambas junto a Diotto, Callejón expresó: “Emoción pura. ¡Tu primer día de clases! En un colegio nuevo. Juntos para adelante siempre, acompañando cada paso tuyo. Vamos, hijita, a seguir creciendo y aprendiendo cosas nuevas, jugando y experimentando la vida. Te amamos, estamos orgullosos de vos".

Un conflictivo divorcio y una denuncia por violencia

Callejón y Diotto se separaron a mediados de 2022 en medio de un fuerte escándalo. La actriz sostuvo en reiteradas ocasiones que su expareja ejercía conductas violentas y, en agosto de 2024, el fiscal interviniente solicitó la elevación a juicio de la causa iniciada por su denuncia por violencia de género.

En ese contexto, Cora Debarbieri llegó a revelar en el programa A la tarde (América) algunos de los hechos descritos por Callejón en la presentación judicial. “El documento donde cuenta el primer episodio que sucedió en su casa, que compartían junto a su hija, habla de una situación puntual, agresiva, de empujón, que la agarraron de los brazos”.

Además, la periodista señaló que había testigos y personas que habrían recibido audios de WhatsApp con discusiones entre ambos. “Hay ciertas frases para analizar y es para hablar de violencia psicológica”, agregaba la panelista, quien informaba que uno de los hechos relatados por la exvedette correspondía al 5 de junio de 2022. “Tras una discusión, el señor Diotto toma con sus manos ambos brazos de la señora Callejón y la empuja contra una pared, ocasionando con ello marcas coloradas en ambos brazos sin llegar a ocasionarle lesiones físicas”.