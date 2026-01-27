María Fernanda Callejón, furiosa con su hermana Sandra: “Nos hizo mucho daño a mí y a mi padre”

Durante décadas se mostraron muy unidas, pero hace un tiempo las diferencias entre ellas saltaron a la luz. Este martes, Sandra Callejón dejó en claro que la relación con su hermana María Fernanda ya no es tan buena ni amigable como en otros tiempos y contó por qué.

La exvedette brindó una entrevista en Intrusos, el programa de América TV conducido por Adrián Pallares, con la excusa del precoz debut teatral de su sobrina, Giovanna Diotto. “¡Sí! Debutó en la comedia Papá por siempre, en un gran teatro, con Martín “Campi” Campilongo, con la Chepi y un gran elenco. No pude verla, pero le mando mensajitos. Veo por las redes, porque no quiero joder al papá [Ricardo Diotto], mi cuñado. Lloré un montón, porque cada vez que la veo me da como cosita, porque está cumpliendo su sueño“, le contó Sandra a Pablo Layus, desde Villa Carlos Paz, dejando entrever que con su hermana no existe ni siquiera diálogo.

“No hablé con Giovanna, pero me mandó un mensajito diciendo que ya vamos a hablar, porque no coincidimos con los horarios. Me hubiera gustado estar ahí presente, porque es mi única sobrina. Aparte, imaginate lo que es para nosotros, artistas, verla ahí, chiquitita, disfrutando”, agregó, emocionada.

“Cuando me pueda acomodar [la actriz es miembro del jurado de los premios Carlos], seguramente voy a viajar a Buenos Aires a verla. Además, tengo que ir por otras cosas. Hace un montón que no la veo. Quiero que me cuente su primera experiencia con 10 años arriba de un escenario”, indicó.

Sandra refutó, además, algunos comentarios que leyó en las redes asegurando que Giovanna, consiguió el papel por ser hija de una persona famosa. “Somos una familia de artistas y ella hizo un montón de castings. Ella está preparadita desde muy pequeña. Así que no me cabe la menor duda de que lo que está haciendo lo está haciendo fantástico”, afirmó.

Cuando el cronista le preguntó si había vuelto a hablar con su hermana, Sandra cambió la expresión y el tono de voz. “No, no, no... Ella está con sus cosas y yo estoy acá con la temporada. Ya va a pasar”, señaló. Y luego de negar que en el último tiempo hayan mantenido cierto diálogo por la salud de su padre, que también se encuentra en Córdoba, indicó: “No. Papá está divino. Está todo bien. ¡Que haya paz!“.

La cercanía de la exvedette con su excuñado, de quien su hermana se separó en medio de un escándalo con acusaciones de violencia de género incluídas, fue, según trascendió, uno de los motivos que desencadenaron el distanciamiento con Maria Fernanda.

María Fernanda Callejón Gerardo Viercovich - LA NACION

Minutos después de que el programa emitiera la entrevista, se comunicó con ellos la panelista de La mañana con Moria y brindó su propia versión sobre cómo se encuentra el vínculo con su hermana.

Al momento de poner la comunicación al aire, la producción escribió un graph que decía: “Fernanda Callejón furiosa con su hermana” y lo primero que pidió la actriz y panelista fue que lo sacaran. “Yo no estoy furiosa, estoy tranquila. Yo no conozco el odio, quizás ella sí”, comenzó su descargo.

Sin embargo, después de que pusieran al aire nuevamente la entrevista que había brindado Sandra, para que Fernanda pudiera escucharla, la actriz perdió la tranquilidad. “Me molesta su falsedad y su caradurez. Estas cosas pasan siempre en días muy puntuales con mi hermana, hoy es el estreno de prensa de Papá por siempre. Me encanta porque dice que está a mil. ¿A mil de qué?“, empezó disparando.

“Me alegro mucho que esté orgullosa de su única sobrina, pero hoy es el día de Giovanna. Entonces, esto demuestra a las claras que no es apta no solo para mí. Mi hija la bloqueó de todos lados. Y solo nosotros sabemos por qué. ¿Es muy triste? Sí, es muy triste“, reveló luego.

Callejón aprovechó la presencia de Natalie Weber en el panel para pedirle disculpas por haber hecho pública la enfermedad del padre de su excompañera de panel en Pasó en la tele. “Si hubiese sabido que vos no lo habías dicho públicamente, te juro que no lo hubiera dicho. (...) Y lo linkeo con el caso de mi hermana: las relaciones familiares son familiares. Te pido disculpas porque sé que estuviste muy mal y yo también estoy muy mal por mi padre. Pero, lamentablemente, mi hermana no es más la hermana que yo amé, la hermana que yo conozco”.

“Es una persona que eligió otro camino, que nos hizo mucho daño y que le hace mucho daño a mi padre”, aseguró la exvedette. “Si tan orgullosa está de su sobrina, creo que tendría que correrse a un costado alguna vez en su vida y llamarse a silencio”, indicó.

“Si quiere venir a verla, que pague la entrada y entre. (...) Pero no quiero que hoy toda la prensa venga a preguntarme por mi hermana. Ella tiene que hacer su vida, su historia, es una mujer grande. Y sabe muy bien los problemitas que tiene. Entonces, cada uno se haga cargo de los problemas que tiene pero que no se meta con nuestra hija, porque no voy a permitir que nadie entre y menos que menos en los momentos importantes”, continuó.

Y reveló: “Ella no puede venir a Buenos Aires. No puede acercarse. Pregúntenle por qué. Ella hizo cosas, no yo. Yo no puse restricción de ningún tipo, es al revés. Yo no tengo tiempo ni de ir al baño. A la mañana temprano tengo a Moria, después, tanto el papá como yo tenemos que llevarla a mi hija a los ensayos, y después, a la noche, teatro. Estoy criando una hija de 10 años y le estoy enseñando que respete y a ser respetada”.

“Ella se cuelga de mi hija y sabe que ella misma puso una restricción. (...) Mi hija no quiere saber nada. Con Ricky tiene contacto solamente por Instagram, está bloqueada de todos lados. Mi hija pidió bloquearla. (...) Yo quiero a esa hermana que todos recuerdan. Yo no tengo más hermana. Elijo a la gente que me rodea. (...) Ella tiene una cautelar que ella misma se puso, así que que llame a silencio. Esa señora no tiene nada que ver con mi vida y mucho menos con la de mi hija. Así que, el acting es acting”.

"lamentablemente, mi hermana no es más la hermana que yo amé, la hermana que yo conozco. (...) Es una persona que eligió otro camino, que nos hizo mucho daño y que le hace mucho daño a mi padre", señaló María Fernanda sobre su hermana, Sandra Archivo

Desde Córdoba, Layus indicó: “Tengo entendido que ella habló con un abogado cuando vos pusiste en duda el robo [en la casa de tu padre]”. Y Callejón estalló: “Y cuando fue el robo y hablé con el comisario, ¿querés que te cuente qué me dijo? ¡No da! ¿Ves lo que logró la señora? Que no hable de mi hija. Que cierre la boca".

“Ella no tiene carrera. Ella hizo cosas y después abandonó. Después, hace lo que puede. ¡No jodamos! Carrera es otra cosa; es trayectoria, prestigio, jerarquía, esfuerzo, meritocracia, vigencia... Yo no pongo el talento de mi hermana en juego ni en discusión, pero no son momentos para aparecer. Si ella tiene la carrera que dice que tiene, ¿qué tiene que venir a hablar? (...) Mi hija no quiere saber nada con esta persona que ha destruído la última parte de nuestras vidas“.

Y ante la pregunta de Marcela Tauro de si ella está en contacto con su padre, María Fernanda fue terminante: “No. Me lo secuestró hace muchos años. Lo tiró en un geriátrico donde menos mi papá quería estar. El nos pidió y nos rogó para no estar ahí. Tengo contacto permanente con él a través de videollamadas. Ella nunca me pidió permiso”.

Daniel Ambrosino quiso saber si ante esa situación ella no pensó en sacarlo de ahí: “¿A vos te parece que yo puedo hacer semejante cosa con una hija que estoy criando y el trajín cotidiano de una mamá? Yo no me puedo ir ni a Chascomús. (...) Gracias a Dios puedo charlar con mi padre y tengo charlas hermosas y claro que mi hija tiene contacto con su abuelo, por supuesto. Ama a su abuelo. Y fue muy duro también dejar de ver a su tía", indicó en medio de un ataque de llanto.

“Pero hay límites para todo y mi hermana no está bien. Yo la respeto, pero no la quiero en nuestras vidas. (...) Es una persona dañina. Y mirá que yo conozco mucha gente que padece ese flagelo, pero ese flagelo y la maldad no van de la mano. Un día agarró el teléfono, se ve que no se dio cuenta qué teléfono agarró y era el de mi hija. Y Giovnna me dijo: ‘Mamá, acabo de bloquear a mi tía y no quiero saber más nada con ella’. Hace 35 años que no está pasando un buen momento. Y créase o no, es la primera vez que estamos de acuerdo Ricardo y yo. (...) Hoy es el día de mi hija, y no voy a permitir que le haga otra vez daño a alguien de mi familia. Si alguien se quiere hacer daño, lo lamento en el alma, es muy triste y muy duro, pero yo no quiero a mi lado más gente que me intoxique. (...) Desde que murió mi mamá, ella está viviendo en la casa de mi papá”, explicó.

Y reveló, entre lágrimas: “La muerte de mi mamá desmoronó la familia. Ayer, mi papá me dijo: ‘Si estuviera tu mamá acá, esto no me pasaría’. Mi papá tiene una demencia senil propia de la edad, porque tiene 88 años, pero a veces está muy lúcido, sobre todo cuando tiene gente que lo mima. Nosotras le mandamos cartelitos y ropita a través de una de mis mejores amigas. Hacemos lo que podemos con Giovanna desde acá”.

“En un momento pensé en traérmelo conmigo, pero yo sé que sacarlo de Carlos Paz es matarlo. Él es un pionero de esa ciudad. Me da vergüenza que pasen estas cosas, y sobre todo los días en los que no debería pasar. Que se busque una vida sana. Yo no tengo nada que ver con esa persona, gracias a Dios. Hoy mi prioridad es mi hija. A las hijas de mi hermana las crió mi mamá, yo estoy criando a mi hija junto a su padre, Ricardo Diotto”, finalizó, entre lágrimas.

Antes de que la despidieran, Callejón le pasó el teléfono a su hija: “Besos a todos, los quiero. Muchísimas gracias”, se escuchó decir a la niña.