Desapareció la cuenta de Instagram de Ezra Miller tras ser acusado de drogar a una menor

La cuenta de Instagram de Ezra Miller, la cual estaba verificada y tenía miles de seguidores, fue desactivada el miércoles por la noche, días después de que se hicieran públicas dos denuncias: el relato de unos padres que acusan a la estrella de drogar a su hija menor de edad y el de una madre que alegó que terminó asustando a su hijo, de 11 años, luego de un violento encuentro.

Una mujer de Massachusetts, que prefirió mantener su nombre en reserva, le contó a The Daily Beast que ella y su hijo, que hoy tiene 12 años, obtuvieron una orden de restricción contra la estrella luego de un encuentro violento con Miller.

Según relataron ella y un vecino que fue testigo del encuentro, el pasado 2 de febrero Miller, que estaba armado y llevaba puesto un chaleco antibalas, tuvo un estallido violento luego de que se le preguntara por un comentario que había hecho sobre un juego.

“Ezra explotó y comenzó a gritarme muy cerca de mi cara. Me decía, ‘tú no sabes de que mierda estás hablando. ¿Qué es lo que me dijiste?’”, contó el vecino, que también reveló que Miller abrió su chaleco y dejó ver una pistola al grito de: “hablar de esa manera te podría poner en una situación peligrosa”.

Ezra Miller como The Flash, en el film que dirige el argentino Andy Muschietti y se estrenará en 2023

El menor que estaba presente, y tenía 11 años en ese momento, también dio su testimonio. “Se dirigió a mí y empezó a hablar acerca de mi ropa, que le gustaba mi estilo, y me decía cuán genial era yo”, relató. “Fue muy incómodo, yo estaba muy nervioso. Tenía miedo de estar cerca suyo después de que le gritara a mi mamá, porque ella estaba llorando”.

Según los tres implicados en el incidente, Miller se dirigió a los adultos y les dijo: “He hablado mucho con tu hijo. En algún momento vas a darte cuenta que no tienes ningún poder sobre él, que es un ser elevado y que tendrá mucha suerte de tener a alguien como yo que lo guíe”, afirmaron. La madre también aseguró que la estrella parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia y que forzó a su hijo a abrazarlo mientras le tocaba las caderas y le pedía que lo siga en Instagram.

El actor Ezra Miller quien fue arrestado y acusado de desorden público en Hawaii en varias oportunidades

La semana pasada, Miller fue acusado de maltratar y drogar a una joven. Los padres de la chica demandan ahora una orden de protección para mantener al actor alejado de su hija.

En documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio TMZ se dice que Miller conoció a Tokata Iron Eyes, que es miembro de la tribu sioux, cuando ella tenía solo 12 años y él, 23, en una visita realizada por el actor a la reserva de Standing Rock, en Dakota del Norte. Según los padres de la niña, es allí donde iniciaron una amistad. Los padres señalan que Ezra le ha suministrado alcohol, marihuana y LSD a su hija y que, como resultado de su amistad, Tokata ha abandonado la escuela.

Los documentos judiciales alegan además que el intérprete le dijo a Tokata que usara un nombre diferente, “Gibson” y que Ezra decidió que Tokata sea una persona “transgénero no binaria”. En la denuncia, los padres alegan que en una ocasión encontraron moretones en el cuerpo de la niña, cuya autoría atribuyen a la estrella. “Ezra usa la violencia, la intimidación, la amenaza de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar a una joven adolescente”, afirman los padres de la niña, que ahora tiene 18 años.

A pesar de las acusaciones de los padres, una cuenta de Instagram a nombre de Tokata Iron Eyes dio su versión del vínculo, negando cualquier impropiedad.

Ezra Miller "ahorcó" a una fanática y se viralizó un video del momento

Estos relatos llegan días después de que Miller protagonizara episodios violentos durante su estancia en Hawai. El actor fue detenido en dos oportunidades: primero tras protagonizar un altercado en un karaoke en la localidad de Hilo. Según las primeras versiones, mientras otros clientes cantaban en el karaoke, él gritó insultos e incluso se abalanzó sobre un hombre de 32 años. A causa de esos hechos, Miller fue arrestado y acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. La fianza se fijó en 500 dólares.

Más tarde también fue arrestado por amenazar de muerte a una pareja y por agresión en Pahoa. En 2011, en tanto había sido arrestado por un delito de posesión de drogas y en 2020 se convirtió en el blanco de las críticas cuando salió a la luz un video en el que aparece agrediendo a una mujer. En las imágenes se ve cómo una fanática se le acerca haciendo gestos de pelea en cámara lenta y luego él la ahorca y la tira al suelo.