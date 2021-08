Momento emotivo: las lágrimas de Lady Gaga en el nuevo video junto a Tony Bennett

Lady Gaga y Tony Bennett protagonizan un nuevo video del tema “I Get a Kick Out of You”, canción que se presenta como adelanto de Love for sale, el álbum de versiones de Cole Porter que el dúo lanzará en octubre.

La interpretación conjunta de este clásico marca la última colaboración del icónico cantante de 95 años con la superestrella pop. En las imágenes, la artista se muestra visiblemente conmovida al observar a su compañero, quien lucha desde hace varios años contra la enfermedad de Alzheimer, entonar sus versos.

Gaga mira con cariño a Bennett a lo largo del video, sonríe y lo abraza con lágrimas en los ojos mientras cantan juntos la canción. Los allegados al cantante, entre ellos su esposa, Susan Benedetto, confirmaron que el artista fue diagnosticado de Alzheimer en 2016, fecha a partir de la cual su equipo médico le recomendó que siguiera en la música a medida que sus condiciones físicas se lo permitan mientras avanzaba la enfermedad.

“Hay muchas cosas de él que extraño, porque ya no es el viejo Tony, pero cuando canta, es el viejo Tony”, dijo su compañera este año en diálogo con AARP sobre el estado presente del cantante.

“I Get a Kick Out of You” llega como el primer sencillo del álbum conjunto de Gaga y Bennett Love for Sale, una colección de clásicos de Porter que sigue a su LP Cheek to Cheek, disco ganador del Grammy en el año 2014. La canción se escuchó por primera vez en el musical Anything Goes, primero en Broadway y luego en el cine a través de la película de 1936, que en la Argentina se conoció como Todo vale.

Ambos estrellas interpretaron parte de su repertorio compartido esta semana en una serie de shows que tuvieron lugar en el Radio City en la ciudad de Nueva York y que han sido anunciados como las últimas presentaciones públicas del emblemático crooner.

Love for sale: el nuevo álbum del dúo

Love for Sale cuenta con 12 de las más destacadas composiciones de Porter. La edición standard incluye “It’s The Lovely”, “Night and Day”, “Love For Sale”, “Do I Love You”, “I Concentrate On You”, “I Get a Kick Out of You”, “So in Love”, “Let’s Do It”, “Just One of Those Things” y “Dream Dancing”. En la edición de lujo se agregan “I’ve Got You Under my Skin” y “You’re The Top”. El álbum fue grabado en los legendarios estudios neoyorquinos Electric Lady con arreglos para trío de jazz, orquesta y big band.

La grabación completa es de 44 minutos y en ella Bennett interpreta como solista dos temas (“So In Love” y “Just One of Those Things”). Lady Gaga hace lo propio en otros dos (“Let’s Do It” y “Do I Love You”) y el resto lo cantan ambos a dúo, seis años después de Cheek to Cheek, que también incluía canciones de Porter y otros grandes autores del gran álbum de la canción americana (American Songbook).

El último gran show

Anoche, después de una segunda actuación con Lady Gaga en el Radio City de Nueva York, Tony Bennett le dijo adiós a los grandes conciertos en vivo. One Last Time fue el título elegido para el concierto despedida, que resultó a la vez anticipo de la llegada del nuevo álbum.

Bennett cantó junto a su cuarteto y una gran orquesta de 40 músicos “Watch What Happened”, “Steppin’ Out with My Baby”, “Fly Me to The Moon”, “Last Night When We Were Young” (con la letra de mayor significado de la noche), “This Is All I Ask”, “Smile”, “Just in Time”, “When You’re Smiling” y “One More for My Baby”. Gaga lo precedió, como telonera de lujo, durante casi 45 minutos de un show que incluyó temas clásicos del jazz y del American Songbook (“Luck Be a Lady”, “What a Difference a Day Makes”, “Someone to Watch Over Me”, “Coquette”) y clásicos más contemporáneos como “A Star is Born” y “New York, New York”. Lo hizo acompañada por la misma orquesta y una gran big band, y desde una presentación en escena casi cinematográfica, con un vestido blanco que para muchos le daba un parecido con Grace Kelly.

Gaga volvió al final para unirse a Bennett y hacer juntos “The Lady is a Tramp”, “Anything Goes” y “It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)”. Hasta que llegó el momento de cederle a su admirado “Tony Benny” un espacio exclusivo para el momento final. Todo culminó con el tema que más y mejor lo identificó en toda su vida, “I Left My Heart in San Francisco”, grabado por primera vez en 1962.

