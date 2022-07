Después de cancelar su gira por su avanzado embarazo, Mandy Moore contó que padece un trastorno sanguíneo que condicionará su parto

Mandy Moore está atravesando el último tramo de su segundo embarazo, y este viernes realizó una inesperada revelación sobre cómo afrontará el parto. “Mis plaquetas están demasiado bajas para una epidural”, reveló la actriz de This Is Us.

En una entrevista concedida a Today Parents Moore explicó que padece un trastorno autoinmune llamado púrpura trombocitopénica inmune (ITP), que provoca que el sistema inmunológico ataque por error a las plaquetas . Este trastorno puede provocar hematomas y sangrado fáciles o excesivos, como resultado del bajo nivel de plaquetas, que son las células que ayudan a la coagulación de la sangre. En el caso de las mujeres embarazadas, los especialistas indican que existe un mayor riesgo de sangrado abundante durante el parto.

Además, según explicó la doctora Ashley Roman, directora de Medicina Materno Fetal en NYU Langone Health, a Today, si el recuento de plaquetas de una futura madre es muy bajo, colocar una epidural durante el parto puede causar lesiones alrededor de la médula espinal .

Moore y su esposo, Taylor Goldsmith, ya son padres de Gus, un hijo de 17 meses, a quien la actriz también dio a luz sin medicamentos debido a la afección. “ Fue horrible. Pero puedo hacerlo una vez más. Puedo escalar esa montaña otra vez ”, aseguró la protagonista de Un amor para recordar. Y agregó: “Ojalá los medicamentos fueran una opción, pero seguiremos adelante como lo hicimos la última vez”.

Un día antes de que la entrevista fuera publicada, Moore realizó un posteo en sus redes sociales dando cuenta de cómo está atravesando su embarazo. En una de sus historias de Instagram, explicó: “Estoy bien. Solo tengo que seguir haciéndome análisis de sangre para medir mis niveles de plaquetas, durante todo el embarazo. Están bajos, pero siempre han estado bajos. Pero estoy bien. Todo está bien”.

A principios de julio, la actriz y cantante comunicó su decisión de dar por terminada antes de lo previsto la gira con que venía presentando su último álbum, In Real Life. En una entrevista con Today Parents explicó: “Resulta que estar en un set está muy lejos de estar en un autobús de gira. Era como intentar dormir en una montaña rusa de madera”.

“ Fui tonta y pensé: ‘Si lo hice antes, puedo hacerlo de nuevo’. Pero cada embarazo es diferente. Esta vez, además, tengo que cuidar y ocuparme de un niño pequeño. Tenía miedo de afectar negativamente a mi bebé por nacer y su crecimiento ”, indicó.

“Estuve esperando una década y media para volver a salir de gira... Pero, en última instancia, nada es más importante que mi salud y la de mi bebé”, afirmó.

A la hora de comunciarles a sus fans la decisión de bajarse de la gira, Moore decidió compartir un extenso texto en sus redes sociales. Allí, explicó: “Amigos, es con gran pesar y mucha consideración que tengo que hacerles saber que estoy cancelando las fechas de todos mis conciertos de lo que resta de 2022. Ha sido un honor y un sueño absoluto volver a los escenarios este último mes, actuando para todos ustedes”.

“Cuando programamos estos espectáculos, no estaba embarazada y, aunque realmente pensé que podría salir adelante, la forma en que viajamos (largas horas en el autobús sin el descansar lo suficiente) ha cobrado su precio. Sé que debo priorizar a mi familia y mi salud (y también la de mi bebé), y el mejor lugar para mí en este momento es mi casa. Gracias por todo su apoyo a lo largo del camino y gracias de antemano por respetar mi decisión. ¡No puedo esperar a volver pronto para llevarles mi música!”, finalizó en su comunicado.