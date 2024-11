“La última en enterarse”. Después de confirmar que Hugh Jackman le fue infiel, Deborra-Lee Furness hizo su primera aparición pública

Conformaban una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood. Parecían inseparables, pero en septiembre de 2023, Deborra-Lee Furness sorprendió al mundo solicitando el divorcio. A esa altura, los rumores de que su esposo, el famosísimo Hugh Jackman le había sido infiel, se habían convertido en un rumor imposible de acallar.

Sin embargo, la confirmación de que ese había sido el motivo de la separación, llegó a principios de esta semana, cuando Furness le dio crédito a la versión de que el protagonista de Logan había comenzado una relación con su compañera de elenco en la obra The Music Man, Sutton Foster, cuando aún estaban casados. Después de meses de silencio, recurrió a sus redes sociales y si bien no se vio obligada a escribir ni una palabra, solo le bastó con darle like a un video publicado el 26 de octubre por la bloguera de chismes Tasha Lustig. En ese clip, se asegura que Jackman se estaba “fugando con su amante” y estaba planeando un “blanqueo suave” de la relación.

Para dar más credibilidad a esta afirmación, una amiga de Deborra-Lee, Amanda de Cadenet, comentó en la misma publicación: “Tenés toda la razón. ¡Mi querida amiga Deb va a ponerse guapa en cualquier momento!”.

Deborra-Lee Furness y Hugh Jackman, en 2022 ANDREAS SOLARO - AFP

Jackman y Furnes son padres de Oscar Maximilian, de 24 años, y de Ava Eliot, de 19, y estuvieron casados 27 años. Tras conocerse en 1995 en el set de la serie australiana Corelli, los protagonistas se enamoraron rápidamente: ella ya era una actriz consagrada, mientras que Jackman él era un novato recién salido de la escuela de arte dramático.

“Deb era una gran estrella... Me pasaron a buscar y Deb estaba en el asiento delantero del auto, nunca lo voy a olvidar”, dijo el actor a la revista People en 2017, al relatar su primer encuentro. Jackman tenía 27 años y Furness, 40. “Ella se sacó el cinturón de seguridad, se dio la vuelta, extendió la mano, se quitó los anteojos de sol y dijo: ‘Hola, soy Deborra-lee Furness, encantada de conocerte’. Recuerdo que pensé: ‘Me gusta esta chica’”, continuó. Comenzaron a salir y cuatro meses después él le pidió matrimonio.

Jackman y Sutton Foster comenzaron a trabajar en la reposición en Broadway del musical de 1957 de Jerry Zaks, The Music Man, en marzo de 2020, pero el estreno debió aplazarse por la pandemia de covid, y la puesta finalmente se debutó en febrero de 2022. Debido al éxito de público, se presentó durante 11 meses en el Winter Garden Theatre de Manhattan.

El actor australiano junto a Sutton Foster Getty Images

Varios medios estadounidenses coinciden en que el romance entre los protagonistas fue “el secreto peor guardado de Broadway” mientras la obra se mantuvo en escena y que ahora la pareja está “realmente feliz” y ansiosa por dejar de ocultarse y sacar a la luz su relación. “ Mucha gente de Broadway lo sabía y lo mantuvimos en secreto porque ambos son personas muy agradables y estupendas. Todos respetaban su privacidad. Pero hubo una aventura y coincidieron. Ahora son muy felices ”, le dijo a Us Weekly una fuente cercana a Foster. Y agregó: “Hugh tiene la imagen de ser el tipo más agradable de Hollywood, así que no sabe qué hacer con esto”.

Con respecto al momento exacto en el que Furness se enteró de la aventura de su exmarido, hay ciertas controversias. Mientras Daily Mail asegura que “tenía sospechas cuando Hugh comenzó a trabajar con Sutton”, Us Weekly asegura lo contrario. “Deborra-Lee quedó conmocionada cuando se enteró del asunto por un programa de chimentos. Era el secreto peor guardado de Broadway, pero ella fue la última en enterarse ”, aseguró aquel medio.

Y en medio de las versiones que indican que “están enamorados”, trascendió que la actriz le solicitó el divorcio a su marido, el guionista Ted Griffin, luego de 10 años de matrimonio. Según publicó el portal de noticias PageSix, la actriz de gran trayectoria en Broadway le pidió el divorcio al guionista de Ocean’s Eleven el martes pasado en la Corte Suprema del Condado de Nueva York. La expareja tiene, además, una hija.

Deborra-lee Furness junto a su gran amigo Robbie Williams, en la presentación de su película autobiográfica Better Man Slaven Vlasic - Getty Images North America

Días después de haber confirmado los motivos de su separación, Furness hizo su primera aparición pública. El miércoles por la noche, acompañó a su amigo íntimo Robbie Williams en la proyección de su película autobiográfica Better Man en la ciudad de Nueva York.

Sin maquillaje, pero sonriente, Deborra-Lee posó para fotos junto al cantante británico en la alfombra roja del Metrograph. Según trascendió, el exmiembro de Take That fue una de las personas en las que se refugió en el último tiempo. Junto a él pasó largas horas de charlas para intentar entender qué fue lo que había pasado, dilucidar cuáles eran los mejores pasos a seguir y también para comenzar a vislumbrar una vida sin el hombre con el que compartió casi tres décadas.

