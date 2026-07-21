Después de Tinelli, ¿qué?: se destacaron en VideoMatch y hoy sorprenden en musicales de la avenida Corrientes

Acompañaron a Marcelo Tinelli durante más de una década con un humor descontracturado que marcó a toda una generación. Fueron parte de los sketches más recordados de VideoMatch (y el posterior ShowMatch) y se ganaron un lugar en la televisión con un estilo popular que los convirtió en figuras muy queridas. Sin embargo, con el tiempo demostraron que detrás de esos personajes había mucho más.

Lejos de la pantalla, José María Listorti, Pichu Straneo y Sebastián Almada sorprendieron al desplegar un talento que hasta entonces había quedado en un segundo plano. Hoy los cómicos brillan sobre el escenario en espectáculos en los que combinan actuación, música, baile y una presencia escénica que les valió el reconocimiento del público y de la crítica.

Muchos de los humoristas que pasaron por Videomatch no sólo hicieron reír: construyeron carreras sólidas que trascendieron la televisión y encontraron en el teatro un espacio para mostrar una faceta artística diferente

VideoMatch (y ShowMatch) no solo marcó una época con su humor. También fue un escenario por el que pasaron los artistas más importantes del país y un punto de encuentro entre la comedia, la música y el espectáculo. Esa combinación convirtió al programa en un fenómeno cultural que definió una forma de hacer televisión durante los años noventa y los primeros años de 2000. Ver hoy a Listorti, Straneo y Almada encabezar exitosas temporadas teatrales es, de algún modo, volver a mirar aquella etapa con otra perspectiva: entender que detrás de los personajes que hacían reír cada noche ya había intérpretes con un talento que el tiempo terminó de revelar.

Pichu Straneo: “Fue una locura”

Pichu Straneo se destaca con su rol en Anastasia, el musical en el Teatro Astral Santiago Filipuzzi - LA NACION

Straneo lleva casi tres décadas haciendo reír al público. Nacido en Montevideo, comenzó su carrera en la televisión como conductor de programas infantiles, pero su destino cambió cuando fue descubierto por los productores de Tinelli y se sumó al staff del programa más exitoso de la televisión argentina de los 90. “A la distancia, mi participación en VideoMatch no la puedo creer. Sigo pensando que lo que se dio fue una locura: entrar al programa número uno de la televisión y de buenas a primeras empezar a hacer un montón de cosas. Creo que mi participación fue creciendo, cada vez más linda con más personajes y con mucho aprendizaje”, recordó en diálogo con LA NACION sobre aquella época.

Cuando parecía que el público ya había descubierto todas sus facetas en programas como Videomatch y Sin Codificar, apareció un desafío inesperado y a los 58 años, sorprendió al público con su versatilidad en el musical Anastasia, una de las producciones más ambiciosas de la cartelera porteña de hoy que protagoniza Minerva Casero, donde interpreta magistralmente a Vlad.

Sobre su popularidad como cómico, Straneo apuntó: “Nunca esperé tanta repercusión, me ha ido hermoso. Siempre digo que soy actor cómico y no reniego de eso, estoy orgullosísimo de esto. Lo que pasa hoy en el teatro lo vivo con una alegría increíble. Humildemente, sabía que iba a sorprender porque esto lo hacía más de adolescente en el Carnaval uruguayo donde cantaba, bailaba y actuaba. ¡No me era ajeno! Me da risa porque a la salida de la función la gente me dice: ´Ey, qué sorpresa, no lo puedo creer, no sabía que bailabas así, que cantabas así´. Lo vivo con una alegría grande, sabiendo que estaba buscando eso en la gente. Sería un desafío hacer un personaje muy distinto a mí en una serie y sé que en algún momento se va a dar”, comentó el actor en diálogo con este medio.

José María Listorti: “Nunca pretendí hacer eso”

José María Listorti sorprendió con su despliegue escénico en Matilda y La Sirenita Gabriel Machado

En sus épocas de VideoMatch y ShowMatch, Listorti cantaba en broma, deformando los temas para las cámaras ocultas. Por aquellos años protagonizar una comedia musical en la avenida Corrientes no estaba ni en sus más remotos planes. “Trabajar en obras exitosas de calle Corrientes me ha cambiado la carrera porque la gente me ve en un rol que no se imaginaba. ¡Ni yo me lo imaginaba! Cuando iba a ver una comedia musical en Nueva York con mi mujer, jamás lo veía como algo que podía hacer. Nunca pretendí hacer eso. Era inalcanzable para mi, veía que se necesitaba mucho talento pero, bueno evidentemente debía tener algo oculto que lo pude pelar y estoy muy contento con este presente en el que me tienen en cuenta para comedias musicales", reveló en diálogo con LA NACION.

Gracias a su paso por la televisión su público es tan heterogéneo como intergeneracional, algo que fue un puntal a la hora de subirse al escenario de Matilda, el musical o cuando interpretó al cangrejo Sebastián en La Sirenita. “Me pasa mucho que cuando me ven ahora en el teatro se sorprenden. Por un lado, es un elogio y por otro lado, pienso: ´¿Cómo? ¿No te imaginabas que podía llegar a hacer algo bueno´? Siempre digo que por ahí [por] el humor de VideoMatch nos tenían subestimados, porque parecía que éramos una barra de amigos que boludéabamos, pero había mucho laburo atrás: desde sentarnos a escribir los guiones, actuarlos. ¡Mucho laburo! A la distancia se valora más: ´¡Che, qué bueno eso que hacían!´, pero mi sensación es que en ese momento no se veía así. Estábamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana del otro día, ni hablar cuando teníamos que viajar, hacer notas, eventos. Se ve que en ese momento la gente no lo valoraba. Por eso, creo que cuando nos ven en el teatro con algo que por ahí piensan que es más profesional —algo que yo no creo, porque VideoMatch era súper profesional— se sorprenden. Es lindo sorprender desde el humor o desde lo escénico. Me sorprende que se sorprendan, pero lo entiendo", reflexionó.

Sin embargo, Listorti conserva con estima su paso por el programa de Tinelli: “A la distancia mi participación en VideoMatch la veo con mucho cariño; son recuerdos imborrables. La famosa frase: ´Éramos felices y no lo sabíamos´. Lo pasamos muy bien y teníamos a disposición toda una estructura para poder lucirnos como humoristas. Hablo de extras, escenografía, maquillaje, vestuario, pelucas, helicópteros, ¡lo que sea! ¡Lo que se nos ocurría lo teníamos en pos de hacer humor. Fueron 11 años haciendo humor en VideoMatch, y eso solo en Telefe. Fue un entrenamiento: hacíamos humor de lunes a domingo con cámaras ocultas y sketches. Incorporamos una gran gimnasia, fue como ir a entrenar todos los días ¡Teníamos unos músculos bárbaros en humor! Ahí aprendimos un montón: a editar, a imitar, a cantar. Fue una gran escuela, tengo un gran recuerdo: hicimos grandes amigos, muchos ex-VideoMatch nos seguimos viendo y apoyando".

LA NACION pudo confirmar que Listorti recibió la propuesta de ponerse en la piel de Tato Bores en la nueva puesta del exitoso espectáculo La revista del Cervantes que se hará en la temporada de verano en Mar del Plata. “Para el año que viene tengo propuestas muy lindas, y quiero seguir en este rumbo teatral que me está apasionando y que me encanta!”, destacó en conversación con este medio.

Sebastián Almada: “Un premio a 31 años de carrera”

Sebastián Almada, un artista todo terreno Alejandro Guyot - LA NACION

Almada debutó en VideoMatch en 1997, donde consiguió una popularidad inimaginable de la que nunca renegó y que, por el contrario, agradece. En la actualidad, el artista encarna al abuelo Joe en el musical Charlie y la fábrica de chocolate.

Sobre su época bajo el ala de Tinelli, el actor recordó en diálogo con LA NACION que no había egos ni celos, sino que la clave del grupo (en el que aún hoy la mayoría son amigos) era tirar todos para el mismo lado. “A la distancia siento que pasaron como 40 años. Es un recuerdo espectacular, fue mi entrada a la televisión argentina y es algo que llevo en el corazón. Estoy muy agradecido”, señaló.

Comediante y cantante, durante muchos años Sebastián Almada se mantuvo activo de la mano de Tinelli y hoy brilla en Charlie y la fábrica de chocolate Alejandro Guyot - LA NACION

“Me considero un músico que actúa. Ni siquiera soy un humorista que toca el piano, actúo de cómico, de dramático. Como soy músico y me formé, la verdad es que siempre canté. Para bailar, me defiendo; no soy bailarín, pero tampoco un negado. Todo eso me ayuda a hacer un musical. Hacer Charlie y la fábrica de chocolate es un premio a 31 años de carrera: es un megaproyecto con productores, directores y compañeros increíbles. Estoy chocho, ojalá me sigan llamando para hacer musicales. Tengo un año de muchísimo trabajo por delante; mi sueño personal es protagonizar una serie, una comedia que escribí que tiene 8 capítulos y que espero poder llevarla a cabo”, destacó sobre esta nueva etapa en su carrera profesional.