Sebastián Almada y su nueva vida: le dijo que no a Tinelli y se instaló en Uruguay

Sebastián Almada compartió las razones de su despedida de la televisión argentina y se refirió a las ofertas laborales que le acercaron Marcelo Tinelli y Mariana Fabbiani, entre muchos otros.

Entrevistado por Adrián Korol en La Bestia pop, el programa que conduce por Pop Chascomús, el humorista contó que decidió volver a Uruguay, su país natal, y que se instaló con su familia en el Barrio Sur de Montevideo, donde vivió de niño, porque “necesitaba tranquilidad”.

“Fui muy feliz en Buenos Aires, no reniego, pero necesitaba tranquilidad, caminar por la Rambla tomando mate, bajar de tercera a segunda”, dijo el hijo del también popular comediante uruguayo Enrique Almada.

En ese sentido, contó que recibió ofertas laborales para trabajar en el país de parte de Canal 9 y de Mariana Fabbiani, Flavio Mendoza y Marcelo Tinelli, pero que a todas las rechazó porque debe cuidar su salud.

“El Cabezón me entendió, me pidió que esté en el primer programa, pero sabe que me tengo que cuidar”, aclaró. Es que el humorista necesita tranquilidad entre otras cosas porque sufrió algunos episodios con su salud, que resultaron ser serios llamados de atención.

En 2012 sufrió un infarto y debieron colocarle cuatro stents, y en 2018 tuvo una infección pulmonar que llevó directamente al quirófano. En ese sentido, consideró: “Decir ‘no’ me pone en un lugar muy lindo de tranquilidad y de reafirmar ‘elijo esto’”.

Sobre el final de la entrevista, se refirió a sus nuevos proyectos laborales en la televisión uruguaya, como la versión charrúa de “Polémica en el bar”, exportada por Gustavo Sofovich, el hijo de Gerardo, creador del mítico envío junto con su hermano Hugo. “Se transmite en Canal 10 y es un éxito impresionante. La audiencia que lo sigue está muy despegada del resto”, finalizó Almada.

LA NACION