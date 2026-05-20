Marcelo Tinelli defendió a Wanda Nara, habló de su posible vuelta a la TV y reveló que está “conociendo a alguien”

Si bien Marcelo Tinelli hoy está alejado de la televisión, su ausencia en la pantalla no parece ser definitiva. Así lo aseguró el propio conductor, quien además de confirmar que trabaja en su vuelta con Bailando por un sueño, defendió a Wanda Nara luego de las críticas que recibió por haber ganado el Martín Fierro a la conducción femenina y confirmó que, en el plano sentimental, no está solo. “Estoy conociendo a alguien”, compartió.

Marcelo Tinelli defendió el premio a Wanda Nara

Tinelli no estuvo el lunes por la noche en el Hotel Hilton, donde se realizó la entrega de los Martín Fierro de la televisión. Sin embargo, conocedor del paño, eso no le impidió dar su opinión sobre lo que allí sucedió. Consultado por el programa de streaming Ya fue todo, el empresario defendió la consagración de Wanda Nara como mejor conductora y aseguró que el premio “está muy bien otorgado”. “Lo votaron los periodistas que saben del rubro”, sentenció.

“Puede gustarte o no, pero si ganó es porque los periodistas entendieron que fue la mejor del año”, sostuvo. Y agregó: “Yo gané 17 Martín Fierro como conductor y más de 40 con la productora, pero no lo digo desde ese lugar. Wanda me parece muy buena conductora”.

Marcelo Tinelli en Estamos de paso, su única experiencia como conductor en el stream Captura de pantalla

El conductor también relativizó las polémicas que surgieron tras la premiación y consideró que forman parte “del show mediático”. “Siempre hay un enojado y un contento. Fui a más de 30 ceremonias y pasa siempre”. También se refirió a las críticas de Yanina Latorre: “Cada uno tiene su opinión. Yanina es una excelente periodista y una gran showwoman”.

Cuando le preguntaron por la ausencia de Susana Giménez en la ceremonia, Tinelli lamentó no haber podido verla en la gran fiesta de la industria, aunque destacó de forma especial la presencia de la gran diva de la televisión argentina. “Lo increíble fue verla a Mirtha ahí sentada, con esa energía de siempre. Ahí tenemos que aprender todos”, expresó.

¿Vuelve Bailando por un sueño?

Tal como LA NACION publicó durante los últimos días, Tinelli confirmó que trabaja en el regreso del exitoso reality de baile que dominó el prime time argentino durante más de una década, aunque aclaró que deberá adaptarse a los nuevos tipos de consumos. “Hoy no tendría que ser solamente tele. Tal vez tenga que ser multiplataforma o asociado a una plataforma de streaming”, explicó.

Marcelo Tinelli aseguró que volverá el Bailando Prensa América

“Quiero que vuelva el Bailando y seguramente en algún momento vamos a poder hacerlo. Hoy estamos en una etapa de pitch, viendo cómo podría hacerse. Los números de la televisión cambiaron, entonces ya no tendría que ser solamente tele. Tal vez tenga que ser multiplataforma o tener una plataforma asociada. También hay que pensar cómo llevarlo al exterior para que ingresen divisas. Me gustaría hacer una especie de ‘last dance’, una última gran vuelta. Quizás dura una temporada o más, pero quiero hacerlo”, confió.

Antes de cambiar de tema, Tinelli reflexionó sobre la transformación de los medios y la convivencia entre televisión y streaming. “La tele va a seguir siendo importante, pero hoy hay otras ventanas. Aprendo mucho del mundo digital y de los creadores de contenido”, señaló. También habló de las críticas, hoy más visibles gracias a las redes. “Antes también existían los haters, solo que ahora tienen redes sociales y comentan directamente. Hay gente que te ve porque le gusta lo que hacés y otros que te miran esperando que te vaya mal. Lo importante es entender que hoy los comentarios generan conversación y engagement. Mientras sea con respeto, está bien que opinen”, cerró.

¿Nuevo amor para Tinelli?

Tinelli y Milett Figueroa, su última pareja

Por último, Tinelli no evadió las consultas sobre su presente sentimental. “Estoy bien. Sí, estoy conociendo a alguien. Es una etapa muy inicial, de conocimiento. No hacer algo público no significa ponerle un rótulo a las cosas. Estoy tranquilo, contento y bien conmigo mismo”, confió.