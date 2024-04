Después del “día de furia”, Fabián Doman arregló su continuidad: cómo fueron las negociaciones con América y cuáles serán los cambios

Escuchar

Tras la sorpresiva salida de Fabián Doman del aire, el viernes último y mientras conducía BDA (América TV y A24), el conductor arregló esta tarde su continuidad y su pronto retorno a la pantalla. El periodista volverá a conducir su programa este martes, ya no desde las 6.45 sino desde las 6 de la mañana y hasta las 10. Eso sí, ya no estará con él la productora ejecutiva Vanina Pechersky, sino Elías Cáseres.

Tras una intensa charla con las autoridades del canal, el efímero expresidente de Independiente acordó su rápido regreso, tras el “día de furia” que vivió la semana pasada. Todo comenzó el viernes cuando, durante la presentación de un informe policial de último momento, Doman se fue del estudio y sus compañeros tuvieron que seguir adelante con las noticias del día sin él. Minutos después, según contó Mercedes Mendoza, quien quedó a cargo, la salida del periodista se había producido porque “no se sentía bien”.

Nadie dudó de los motivos de su retiro, sobre todo porque el mismo Doman esa mañana había comentado que estaba haciendo una dieta por la que había bajado 9 kilos y que no se sentía del todo bien. Así, según contó el conductor, comenzó a debilitarse al aire y decidió irse antes de que termine el programa con la promesa de recuperarse el fin de semana y volver este lunes a ponerse al frente de BDA, ciclo que lidera en dúplex con los canales del Grupo América. Sin embargo y con el correr de los minutos, se disparó una batería de versiones que hacía referencia a ciertas tensiones entre el conductor y su equipo de producción.

Un lunes sin el conductor

Este lunes por la mañana, cuando se esperaba ver a Fabián Doman al frente de su programa, los televidentes se encontraron con Mercedes Mendoza en la conducción junto al equipo de columnistas.

Tras no verlo en pantalla, LA NACION se comunicó con el periodista, que de buena manera agradeció la consulta y explicó por qué no estuvo en el canal. “No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme su decisión, qué por supuesto respetaré, como lo he hecho siempre”, dijo. Y sumó: “Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho, estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior”.

Según pudo saber LA NACION, en América evaluaron minuciosamente los pasos a seguir. En primera medida, la idea era ver si correspondía una sanción para el periodista por abandonar la pantalla el viernes pasado. Asimismo, pensaron en contratar a otros comunicadores para ponerse al frente del ciclo, pero finalmente calmaron las aguas tras una charla telefónica y luego en persona, en las cuales se acordó su vuelta a la pantalla.

Recordemos que Fabián Doman se fue en junio de 2021 de Intratables (América) para convertirse en el director de Relaciones Institucionales de la empresa eléctrica Edenor, cargo que luego abandonó en noviembre del mismo año para postularse a presidente de Independiente, un puesto que ganó, pero que a los seis meses también decidió dejar de lado. Así, en 2023 regresó a la pantalla chica, con un programa en eltrece, Bien de mañana, que no tuvo el rating esperado.

Su llegada a BDA este año era su gran regreso a América, canal que lo cobijó en diferentes momentos de su carrera, pero además representaba de alguna manera la posibilidad de enmendar su relación con Daniel Vila, uno de los accionistas de Edenor y también de América, que había quedado golpeada tras su breve paso por la compañía eléctrica.