Después de poliamor, Flor Peña contó que cría a sus hijos en el poligénero

La actriz dio detalles sobre la forma en la que les enseña a sus tres niños a vincularse con su sexualidad

Florencia Peña ya había sorprendido con sus declaraciones al definirse "poliamorosa" cuando en 2018 instaló el debate por esta forma de vincularse a partir de una supuesta infidelidad de Ramiro Ponce de León. "Tenemos una relación abierta. El poliamor es otra forma de amar", dijo en ese momento. Ahora, además de hablar de su vida de pareja, se extendió sobre la forma en la que cría y educa a sus hijos Toto (16), Juan (10) y Felipe (1) en relación a la sexualidad y el género.

La actriz dijo en una entrevista con Caras que quiere que sus hijos "sean libres" y que además "se perciban sin rótulos". En ese sentido, contó que en la familia buscan evitar los retos y castigos, para dar "más información y estímulos amorosos".

Similar a "pangénero", la palabra "poligénero" define a personas que se perciben de varios géneros al mismo tiempo. En 2017, Peña ya había hablado de la sexualidad de su hijo Juan: "Yo no sé qué es lo que él va a elegir el día de mañana pero no es algo que me desvele o me importe. Lo que él haga o deje de hacer lo va a decidir él y si yo estoy de acuerdo o no es problema mío. Yo estoy para acompañarlo".

Hace unos días, la actriz y jurado del Bailando publicó fotos al desnudo, proyectando la misma filosofía: "Lo que te hace auténticx son todas tus imperfecciones", escribió.

Al igual que Flor, Ángela Torres confesó que practica el poliamor con su novio, el actor y bailarín Pepo Maurizi. En la conversación con el youtuber Pablo Agustín, la actriz y cantante respondió: "Yo trabajo el poliamor, lo estoy laburando hace unos años. ¡Es un laburazo! Estoy aprendiendo, deconstruyéndome mucho en el amor".

Luego, Ángela dio detalles con respecto al vínculo que mantiene con su novio: "Hace como dos años que estamos así y estamos muy bien. Los dos queremos vivir cosas y no queremos privar nuestros deseos por el amor con el otro. Nuestro amor es incondicional igual. Mi amor incondicional es con él, siento que lo voy a amar siempre, después las relaciones pueden mutar, podés no verte un tiempo", dijo.