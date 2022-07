Diego Poggi, de su parto prematuro al “sueño” de conducir un programa en Telefe: “Espero quedarme en este canal para siempre”

Diego Poggi está entusiasmado con la oportunidad de conducir la nueva temporada de Gran Bartender, el reality con el que Telefe busca a los mejores cantineros de todo el país que a partir del próximo 9 de julio irá todos los sábados después de PH Podemos hablar.

“Con mi viejo pasábamos por los estudios de Telefe en la calle Pavón casi todos los días porque su taller mecánico estaba cerca, y desde entonces sueño con trabajar ahí. Hoy es una realidad. Desde febrero soy parte del canal como host digital entrevistando a los participantes de MasterChef Celebrity y ahora transmito en vivo La Voz Argentina todas las noches por Twitch, una nueva apuesta del canal”, relata Poggi que, además, por las mañanas sigue en Radio Berlin, de 10 a 14.

En esta cuarta temporada, Gran Bartender crecerá en tamaño y búsqueda. “ Grabamos en el estudio de Susana Giménez y por primera vez tenemos una escenografía increíble, con barras grandes. Se hizo un casting enorme y doce participantes debieron superar múltiples desafíos con diferentes bebidas, ingredientes y técnicas que ponen a prueba su destreza, creatividad y actitud detrás de la barra. Ya estamos grabando las finales. Ahora se puso áspero porque todos quieren ganar el viaje a Italia, con todo pago. El programa va a estar al aire hasta la primavera. No puedo creer estar trabajando de esto y además tomar unos ricos tragos”, confiesa.

Fede Cuco, Inés de los Santos, Iván Noble y Diego Poggi son las caras de Gran Bartender 2022 Adrian Diaz (c)

-¿Sabés hacer tragos?

-Estoy aprendiendo. Soy muy caradura y siempre estoy con gin tonic, o un shot de alguna bebida fuerte. Nuestro jurado es de primer nivel, Inés de los Santos, fundadora de la nueva coctelería argentina, Fede Cuco, uno de los máximos referentes y maestro de la nueva generación de bartenders, e Iván Noble, músico y conocedor privilegiado de la alta coctelería. El programa tiene muchos invitados, y siempre se suma una cuarta silla en la que van a estar cocineros, bartenders y baristas famosos, más amigos de la casa.

Apasionado de los medios, Poggi cuenta que nació sietemesino y que debió pasar un mes en incubadora. “Mi mamá me ponía una radio para que no me sintiera solo”, relata hoy, consciente de que ese detalle marcó un poco su destino. Debutó en Radio Panda a los 13 años y nunca más paró. Estuvo en C5N y en TN, siempre ligado a las noticias, pero aclara que no es periodista ni le interesa serlo.

Diego Poggi afirma que nunca se sintió periodista y que se imagina una carrera más ligada al entretenimiento que a las noticias Diego Spivacow / AFV

“Estudié producción de televisión y radio y locución. Ahora espero quedarme en este canal para siempre, quiero que sea mi casa y el lugar en el que pueda crecer. Admiro a Santiago del Moro y a Marley y me encantaría un programa en el prime time. Sé que es todo paso a paso y ya estoy caminando. Me dicen periodista, pero no me considero periodista y no me interesa serlo tampoco”, se sincera.

Se reconoce ansioso y entusiasta, y el mismo día que renunció a TN intentó una entrevista con las autoridades de Telefe. “Le mandé un mensaje por Twitter a Darío Turovelzky y tuvimos una reunión. Fue una locura, pero sabía en mi corazón y en mi intuición, que iba a tener trabajo en el canal. El año pasado estuve en Cortá por Lozano, con Verónica Lozano; iba a ser por unas semanas y me quedé hasta fin de año. Y se van a venir más cosas que todavía no puedo contar”, dice el conductor.

Diego Poggi habla también de sus padres, con quienes estuvo meses sin hablar tras el fuerte relato que compartió en redes sociales ADRIAN DIAZ BERNINI

Acto seguido, agrega: “Estoy muy emocionado, la verdad. Súper contento. Mi sueño es conducir. Aprendí mucho en todos los programas por los que pasé, siempre relacionados a las noticias. Fue una escuela enorme y un gran ejercicio hacer actualidad, pero sabía que mi camino era otro y mi deseo también. Quería dejar las noticias, no hablar ya del dólar, de la política. Ahora tengo una oportunidad increíble. Esto es jugar en primera ”, asegura Poggi que antes del debut se tomará unos días de vacaciones. “Viajo a Miami para visitar amigos y descansar un poco porque se viene un año movido en lo laboral”.

-Hace algunos meses contaste que tu papá se había enojado cuando hablaste públicamente de tu orientación sexual, ¿cómo están las cosas hoy en la familia?