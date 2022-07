No todo está dicho: el rol fundamental de Carlos Rottemberg en el posible regreso de Mirtha Legrand a eltrece

Mirtha Legrand podría cumplir con su deseo y volver muy pronto a la pantalla de eltrece. Así lo reveló Laura Ubfal en la sección que cada semana presenta en Intrusos en el Espectáculo, por América TV. La periodista reveló, además, que Carlos Rottemberg, histórico productor de los almuerzos de la diva, tuvo un rol central en el acercamiento entre Adrián Suar y Nacho Viale y en el retorno de las negociaciones.

“La realidad es que cuando Carlos Rottemberg vio a Mirtha Legrand tan angustiada, no pudo aguantar no meterse en este tema”, arrancó a contar la periodista. “En su momento, Daniel Tinayre le dijo una sola frase a Carlitos: ´Cuidamelá´”, reveló luego, y agregó: “ La verdad es que lo que vio Rottemberg es que Mirtha en este momento no estaba cuidada. Estaba muy angustiada, no estaba bien con lo que estaba pasando ”, contó y habló del “manoseo” y los trascendidos públicos sobre las negociaciones.

Sobre cómo se retomó el diálogo, Ubfal contó que Rottemberg armó un grupo y logró comunicar a Suar desde Buenos Aires con Nacho, que está en España de vacaciones. Los principales negociadores del regreso de Mirtha se vieron las caras vía Zoom y ahí apareció una nueva oferta del canal: cubrir el 80 por ciento de los costos del envío, dándole el estudio y las luces a la productora en eltrece y con todas las facilidades para que Mirtha pueda estar los sábados y Juana Viale los domingos .

“Suar ya dio el ok para la negociación. Falta el ok de Nacho, pero parece que la cosa está muy cerca. Parece que se podría dar, con lo cual lo antes posible Mirtha podría estar en la pantalla de eltrece”, completó Ubfal. Además, explicó que el programa se haría en los estudios del canal y no desde Estudio Mayor o La Corte, que sería grabado y que la idea es arrancar lo antes posible. “ Solo falta mañana la decisión definitiva de Nacho. Si Nacho le dice que sí a Rottemberg, ya no a Suar ni al canal, a Rottemberg, entonces a partir de ahí Mirtha vuelve a la televisión por eltrece ”, completó.

La confesión de Mirtha

Mirtha Legrand habló de su tristeza por no saber si volverá a la tele o no Gerardo Viercovich - LA NACION

Mientras su futuro laboral se convirtió en una suerte de telenovela, Mirtha Legrand se sinceró con Luis Ventura este fin de semana: “Yo deseo volver”, le dijo al periodista en una conversación telefónica que mantuvieron el sábado a la noche, durante la emisión de Secretos Verdaderos.

“No es cierto que lo llamé a Suar llorando. No sé si volveré a la televisión, no puedo decir nada, ni por sí ni por no. Yo deseo volver, pero Nacho no está en Buenos Aires y él tiene que dar la última palabra”, sostuvo Legrand. Aunque aclaró: “ Estoy muy bien, de salud y de ánimo, aunque por momentos caigo en una tristeza muy grande por el escándalo que se ha armado por mi contrato ”.

“No piensen mal de Nacho, ha sido muy sincero en todo y ha tenido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada, en absoluto. Pero bueno, pasan los días y yo tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve ausente”, reveló Mirtha y agregó: “No me gusta hablar, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas para que no trasciendan, pero la gente opina. Espero que la semana que viene se resuelva definitivamente”.

No obstante, Ventura fue al material sensible e hizo referencia al monto que se barajó para la renovación del contrato y cuando quiso saber qué era más importante, si el dinero o las ganas de la conductora de regresar a la TV, la respuesta de Mirtha no se hizo esperar. “ Mis deseos de volver. Es más, ni sé las cantidades ni las sumas que se están manejando, no tengo la menor idea. Y no quiero saberlo tampoco, yo no manejo los números, no me gusta ”.

Por último, la diva habló de la conductora estrella, su nieta Juana Viale. “Pienso que ella también va a estar en pantalla, ella no ha intervenido para nada en esto, ha estado ajena a la negociación del contrato. Ella es muy especial, casi no habla de su carrera. Nosotras hablamos de otros temas. Me adora y yo la adoro. Yo no voy a sacrificar el amor y el cariño que le tengo a mis nietos por la televisión, de ningún modo. Así que espero que se arregle cuanto antes”.