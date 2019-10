Diego Topa habló de su paternidad por vientre subrogado

El animador infantil de Disney reveló algunos detalles con cautela Fuente: Archivo

Hace años que el animador infantil Diego Topa viene manifestando sus deseos de ser padre, y en unas recientes declaraciones brindó algunos detalles acerca de cómo su anhelo está cada vez más cerca de ser una realidad.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial de La Once Diez, Agarrate Catalina, el ex Junior Express -que actualmente comanda el espectáculo Topa, el viajero-, habló del tópico, pero prefirió abordarlo con cautela.

"Tengo muchas ganas de ser papá, vamos a ver si quizá el año que viene o el próximo. Quiero expandir mi amor", declaró. Cuando la conductora le hizo mención a los rumores de que su paternidad no sería tan a futuro como él deja entrever, Topa respondió que efectivamente está "en una espera, viendo a ver qué pasa", que tendrá un niño "a través de un viento subrogado", pero que no puede adelantar más por motivos que prefiere guardarse para sí mismo.

"Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de ser papá, espero que el trabajo y la vida me acompañe para darle todo a ese bebé. Quiero que me llegue en un momento donde estoy preparado y puedo disfrutar. Desde que tengo uso de razón quiero ser papá, pero confío en los tiempos de la vida. Cuido mucho los detalles y me gusta tener intimidad, cosa que es fundamental para preservar un montón de cosas", manifestó el actor que celebrará nada menos que sus 20 años con Disney en 2020.

En una entrevista con LA NACION en 2016, Topa también había expresado que quería ser padre, pero que su agenda profesional no era compatible. "Tengo que parar. Si freno ahora para ser papá, muchos padres me van a decir '¡No, Topa!'", expresó por entonces, entre risas.

"Cuando sea papá, voy a desaparecer un poquito porque tengo muchas ganas de disfrutar ese momento también, ya tengo ganas, los 40 me están pegando", le contaba a este medio el conductor infantil tan querido por su público.