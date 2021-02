Dita Von Teese se refirió a las denuncias de abuso contra su exmarido, Marilyn Manson

El lunes, la actriz Evan Rachel Wood sorprendió a sus seguidores con una desgarradora denuncia. La protagonista de Westword contó que durante años sufrió abusos por parte del cantante Marilyn Manson. Su denuncia, como ocurrió en el caso del productor Harvey Weinstein y del actor Kevin Spacey, desató una catarata de alegatos similares. Este miércoles, la exesposa de Manson Dita Von Teese se refirió a aquellas denuncias y a su experiencia al lado del músico.

“He estado procesando las noticias que se dieron a conocer el lunes sobre Marilyn Manson”, comienza el texto que la actriz compartió en su cuenta de Instagram. Y continúa: “A aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”.

“Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante los 7 años que pasamos juntos como pareja”, aseguró luego. Y afirmó: “Si fuera así, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”.

“El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente”, deseó. Y finalizó: “Esta es mi única declaración sobre este asunto. Gracias por respetar esta solicitud”.

También en su cuenta de Instagram, Evan Rachel Wood compartió el lunes un texto en el que acusa a Manson de haber abusado de ella, cuando tenía 19 años y él 38. La actriz ya había contado que había sido víctima de un abusador, pero esta vez decidió denunciarlo con nombre y apellido. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson”, expresó.

“Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió Wood.

Su denuncia fue solo la primera, pero no tardaron en sumarse otras. Frente a esta situación, la discográfica con la que el músico tenía contrato decidió desvincularlo. En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, Loma Vista Recordings anunció que ya no promocionará el último disco de Manson y tampoco trabajará con él en futuros proyectos.

“Considerando las inquietantes acusaciones que realizaron hoy Evan Rachel Wood y otras mujeres, nombrando a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promocionar su actual álbum con efecto inmediato. Debido a estos preocupantes acontecimientos, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro”, expresaron desde el sello discográfico.

El acusado, en tanto, se limitó a compartir, también en Instagram, un escueto descargo. “Obviamente, mi vida y mi arte han generado controversia, pero estos recientes dichos sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Todas mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con pares afines. Independientemente de cómo -y por qué-, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”, afirmó.

LA NACION