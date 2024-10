Diva eterna: Joan Collins se mostró espléndida a los 91 años durante una tarde de compras

Escuchar

A los 91 años, Joan Collins está más vigente que nunca . Activa en sus redes, coqueta y siempre espléndida, la legendaria actriz británica sorprendió este fin de semana al compartir algunas imágenes de su salida al supermercado: con un look por demás glamoroso, le contó a sus seguidores qué alimentos se llevó y posó, sonriente, junto a un ramo de rosas.

Collins fue a una de las sucursales de la cadena Mark & Spencer para hacer sus compras. Para la cita eligió lucir un tapado en color crema, una boina de corderoy a tono, una bufanda de Burberry y unos lentes de sol de estilo retro. Además, llevaba unos importantes aros de plata y los labios pintados de fucsia. Según publicó el Daily Mail, se mostró muy amable con el personal y compartió algunas risas con la cajera que la atendió.

“Así que aquí estamos el sábado por la tarde, comprando alimentos para el fin de semana”, dijo en el video que compartió con sus más de 520 mil seguidores. “Estamos comprando ensaladas, pollo, incluso podríamos comprar estas rosas. Se ven bien”, siguió, con un gran ramo de flores en la mano. “No hay demasiada gente, no hay demasiado público. Feliz sábado”, completó la mujer que le dio vida a la siempre recordada Alexis Colby en la exitosa serie de los años 80, Dinastía. “El sábado siempre es un gran día para hacer compras”, escribió junto a las imágenes, y llenó el post de hashtags.

Collins es una activa usuaria de Instagram . En su cuenta, además de postales retro y recuerdos de sus épocas de oro, la actriz y escritora comparte imágenes de su día a día, de sus seres queridos y de los eventos en los que participa. También muestra algunos de sus looks: hace dos semanas subió una foto junto a su esposo, Percy Gibson, enfundada en un vestido plateado con un gran tajo a través del cual se le podía ver gran parte de la pierna.

Ayer, la gran diva de la televisión compartió otra instantánea junto a su amor, pero esta vez con el fin de felicitarlo por su cumpleaños. “Un maravilloso y feliz cumpleaños para mi maravilloso esposo y muchos más. Te amo querido Percy”, escribió sobre el hombre que la acompaña desde hace más de 20 años.

Una triste confesión sobre los hombres de su vida

Joan Collins sacó sus memorias en 2021

El año pasado, Collins se sinceró como nunca acerca de su vida amorosa. La actriz reflexionó sobre su tendencia a mantener romances con hombres mucho más jóvenes y aseguró que perdió la cuenta de aquellos que pasaron por su vida.

La actriz británica está casada desde hace dos décadas con el productor de teatro Percy Gibson, 32 años menor, a quien conoció en 2000, cuando ambos coincidieron, ella como intérprete y él como productor, en la obra Love Letters. Gibson es su quinto esposo y, según le contó Collins a The Times, sus cuatro matrimonios anteriores estuvieron plagados de infidelidades y abusos.

“Todos me sacaron plata, en realidad”, aseguró la diva del cine y la televisión, aunque hizo una salvedad al referirse a su tercer esposo, el empresario Ron Kass. “Cuando nos separamos, no quedaba nada de dinero”, rememoró. Con respecto al cantante y compositor Anthony Newley, su segundo esposo y padre de dos de sus tres hijos (Tiara y Alexander), Collins reveló: “Me di cuenta de que Anthony era un genio y una persona fascinante. Y creo que sentí que sería un muy buen padre y que mis hijos heredarían algo de su brillantez y magia, lo cual hicieron. Pero tenía fallas: él no podía ser un buen padre o un buen esposo porque estaba absolutamente loco por las mujeres”.

Según indicó, la mala fortuna se terminó cuando conoció a Gibson. Sin embargo, reconoció que el amor no fue a primera vista, y que en un principio llegó a creer que era gay. “Hasta que se ofreció a comprarme el delineador de ojos y por error me trajo el rímel”, relató, entre risas. “Desde que tiene 19 años trabaja como gerente de una compañía, así que está acostumbrado a tratar con actores, productores, directores y divas. Por eso, sabe cómo manejarse conmigo”, aseguró, con cierta ironía.

Joan Collins junto a sus compañeros de elenco de Dinastía

Desde el comienzo de su relación con el productor, la actriz señaló en varias oportunidades que al fin había dado con el hombre ideal para ella. “Besé muchas ranas antes de encontrar a mi príncipe”, escribió en sus memorias de 2011 El mundo según Joan. “Para aquellas mujeres que buscan una pareja para toda la vida, el viejo dicho de que los hombres son como los colectivos y ‘si esperás lo suficiente, llegará el adecuado’ es cierto por una razón”, agregó en aquel libro de memorias.

