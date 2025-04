Anjelica Huston rompió el silencio: “Sobreviví al cáncer y me siento orgullosa”

Durante los últimos años, Anjelica Huston ha guardado en secreto su batalla contra el cáncer. Tras cuatro años libre de la enfermedad, la actriz de 73 años ha decidido compartir su experiencia.

En una entrevista exclusiva con la revista People, la ganadora del Oscar reveló por primera vez el difícil camino que transitó desde su diagnóstico en 2019, justo después del estreno de John Wick 3, película en la que participó.

“Fue un momento muy difícil para mí”, reconoció la intérprete residente en Sierra Nevada, California, durante la entrevista con el medio estadounidense. “Logré sobrevivir y estoy orgullosa de mí misma por eso”, resaltó.

Huston recibió el diagnóstico de forma inesperada. “Fue un shock enorme, pero me hizo consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir, y uno de esos lugares era tomarme la vida demasiado en serio”, reflexionó.

La artista eligió enfrentar la enfermedad en silencio, rodeada de su círculo íntimo. “No fue algo fácil, simplemente sentí que no era el momento de hablarlo y tenía que protegerme”, explicó.

Tras varios tratamientos y con el acompañamiento de su equipo médico, la actriz recibió la noticia de que estaba libre de cáncer hace cuatro años. Su forma de celebrar no fue con un gran evento, sino en la más íntima conexión con su entorno: “Simplemente, caminé por mi jardín, olí las rosas...”, recordó.

Después de mantener su lucha en privado, Huston sintió finalmente ahora la necesidad de contar su historia. “A veces no querés hablar de estas cosas por razones obvias, pero hay mucho que decir sobre sacarlo a la luz y celebrar el hecho de haber superado una situación así” , valoró.

“Hablar del cáncer también es hablar de la vida, que es frágil y maravillosa. Te da la idea de que el mundo es grande y de que, de alguna manera, podés estar a su altura, de que estás lista para lo que sea”, expresó.

A más de seis décadas de su debut en el cine, Huston continúa reinventándose y se muestra lejos de la idea de retirarse de la actuación. De hecho, se encuentra promocionando su próximo proyecto, la miniserie Agatha Christie’s Towards Zero.

“Mientras filmábamos en la campiña inglesa, me transporté a mi infancia en Irlanda”, rememoró. “El paisaje que rodea a Bath, donde se rodó, es muy parecido al que conocí de chica, que era precioso, y a las mujeres con las que crecí: jinetes amantes de los caballos, granjeras y mujeres nobles”.

Además de la conexión con el entorno, Huston disfrutó especialmente del hecho de que muchas de las escenas de su personaje se filmaron en la cama. “Me encantó actuar desde la cama. Fue muy relajante y fácil. Siempre me gustó la cama”, bromeó.

Cuando se le preguntó si tenía en mente la posibilidad de jubilarse, la actriz fue contundente: “No, no me lo puedo imaginar”.

Los locos Addams, 30 años después

Meses atrás, la intérprete protagonizó un momento cargado de nostalgia al reencontrarse con sus antiguos compañeros de Los locos Addams (1991), la icónica película que marcó a toda una generación. A más de tres décadas de su estreno, los miembros originales del reparto volvieron a reunirse causando furor entre los fanáticos.

El encuentro tuvo lugar en la Comic-Con de Los Ángeles y fue Christopher Lloyd, quien interpretó al inolvidable Tío Lucas, quien luego compartió en sus redes sociales una fotografía del emotivo momento. En la imagen se lo ve junto a Huston (Morticia Addams), Christina Ricci (Merlina), Jimmy Workman (Pericles) y Carel Struycken (Largo). “La familia que atemoriza junta, permanece junta”, escribió el actor en la publicación, que obtuvo una ola de comentarios de seguidores de todo el mundo.

Durante el panel, los actores compartieron recuerdos del rodaje de las películas originales y reflexionaron sobre el impacto cultural que La familia Addams tuvo a lo largo de las décadas.

