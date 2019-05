Dolores Barreiro: días de soltera en Nueva York

Tras confirmar su separación a ¡Hola!, viajó con su hermana Bernardita para sobrellevar la tristeza y disfrutar de un periplo de chicas solas. Crédito: Pablo Corradi

Los cambios son enormes, ¡enormes!", asegura Dolores Barreiro (43) cuando alguien de su círculo íntimo le pregunta cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida tras separarse de Matías Camisani (48), con quien compartió más de veinte años de amor y tuvo cinco hijos: Valentino (18), Salvador (15), Milo (13), Suria (8) e Indra (3).

Tras confirmarle la ruptura a ¡Hola! la modelo y empresaria armó las valijas y puso rumbo a Nueva York junto con su hermana Bernardita (25). En la Gran Manzana, las chicas Barreiro se instalaron en un departamento ubicado en el Meatpacking District y durante siete días fueron protagonistas de un tour que incluyó bares, restaurantes, teatro, tiendas de ropa -en busca de inspiración para su marca Holi- y algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Central Park y el Metropolitan Museum. Mientras tanto, sus herederos quedaron en el hogar familiar de Maschwitz al cuidado de Matías (que estaría instalado en la casa de su hermano en San Isidro tras la separación). Para ellos, para los chicos, la rutina siguió inalterable. ¡Hola! se comunicó con algunas personas cercanas a la ex pareja para conocer detalles del presente de la familia Camisani-Barreiro y todas coincidieron en algo: "Hoy, el bienestar de los chicos es prioridad tanto para Dolores como para Matías". Además, aseguraron -que si bien todos se están "acomodando" a una realidad diferente- , "los años de amor y felicidad que compartieron como matrimonio son pilares fundamentales para atravesar la separación de la manera más amena posible".

Hermanas, compinches y compañeras de trabajo (Bernardita colabora en Holi, la marca de Dolores), se las vio divertidas y muy sonrientes.

Dolores y Bernardita comparten un almuerzo en uno de los restaurantes vegetarianos de moda en el barrio de Nolita

A fines de febrero, Dolores había estado en Nueva York con sus hijos y aprovecharon para esquiar en las pistas de Catskill

La top aprovechó el viaje para visitar el local de Louis Vuitton

Se instalaron en un departamento ubicado en el Meatpaking District y fueron protagonistas de un tour que incluyó bares, restaurantes, teatro, tiendas de ropa y algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad

IMPARABLES, DE ACÁ PARA ALLÁ

No bien pusieron un pie en Nueva York, las hermanas picaron algo rápido en el Chelsea Market y partieron a conocer Hudson Yards, un exclusivo barrio recientemente inaugurado al oeste de Manhattan, y se maravillaron con The Vessel, el "faro" del lugar, una increíble estructura de dieciséis pisos que tiene 154 tramos de escaleras, como laberintos. El miércoles 1, Dolores y Bernardita anduvieron por Nolita y almorzaron en The Butcher's Daugther, donde el menú hace las delicias de los paladares vegetarianos y veganos más exigentes. Ese día, fueron captadas por la cámara de ¡Hola! y las imágenes las muestran divertidas y compinches durante su paseo (además de tener un excelente vínculo de hermanas, Bernardita trabaja en la marca de ropa de Dolores y comparten mucho tiempo).

Tras hacer unas compras gourmet en Trader Joe's, la top posa antes de entrar en el edificio donde se alojó durante su estadía en Manhattan.

Una de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram

Viajar por el mundo era una pasión que Dolo y Matías compartían desde que empezaron a salir, pero los dos últimos viajes que la modelo hizo al exterior en febrero pasado fueron en soledad (a India) o en compañía de sus hijos (estuvo también con ellos en Nueva York y aprovecharon para esquiar en las pistas de Catskill, a 160 kilómetros de la ciudad).

Imágenes que ellas mismas compartieron en sus redes sociales en las que no faltaron los brindis ni las delicias que probaron durante el viaje

Sus comidas elegidas: wrap de falafel y coliflor asado en uno de los locales del Chelsea Market.

Rumbo a Brooklyn. Las hermanas Barreiro se encontraron con su íntima Eliane Awada para ir a ver el espectáculo Queen of Hearts, de la Company XIV.

Antes tomaron algo en Westlight, un rooftop ubicado en el piso 22 del William Vale Hotel

Durante su estadía neoyorquina, Dolores y Bernardita se encontraron con Eliane Awada (hija de Daniel Awada), que está instalada allá hace un tiempo. El viernes 3, por ejemplo, las tres se mudaron a Brooklyn por unas horas y antes de ver el espectáculo Queen of Hearts, de la Company XIV (combinación de circo, burlesque y piezas de danza de teatro neobarroca cargadas de erotismo), tomaron unos tragos en Westlight, donde disfrutaron de las fabulosas vistas que ofrece este rooftop ubicado en el piso 22 de William Vale Hotel.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires -que incluye una parada de unos días en Miami-, la primavera las sorprendió con una mañana lluviosa y entonces aprovecharon para ir al Metropolitan Museum. Después, el sol las invitó a recorrer el Central Park y terminaron brindando con un buen vino tinto italiano en Eataly de la Quinta Avenida. A la cita se sumó Eliane y sirvió como despedida de amigas. Con un helado en el Chelsea Market, Dolores y su hermana bajaron el telón de una escapada que seguramente le sirvió a la modelo para sobrellevar la tristeza, recargar pilas y encarar con energías renovadas su flamante "vida de soltera".

Jueves 2. Una parada técnica para recargar energías en Francesco's, con unos exquisitos spaghetti alle vongole.

Una postal obligada en Hudson Yards con el edifico The Vessel, una estructura de dieciséis pisos que tiene 154 tramos de escaleras

