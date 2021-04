Dolores Barreiro y la foto de la que habló todo el mundo y después borró

En su cuenta de Instagram, Dolores Barreiro publicó una foto que dio que hablar. La modelo se mostró con una libreta de casamiento y a los besos con Motherberns [el usuario de Bernardita Martínez Vivot], una amiga con la que viene compartiendo aventuras desde hace varios meses. Rápidamente, la imagen causó intriga y especulaciones en cientos de usuarios en las redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter. Motivo por el cual más tarde Barreiro salió primero a aclarar las cosas y luego borró la publicación.

Dolores Barreiro y su amiga Bernardita, en uno de sus viajes instagram.com/dolibar/

La imagen fue acompañada con las siguientes palabras: “Un matrimonio feliz. Bendecidas por Sofía Suaya”, lo que avivó la idea de que la ahora diseñadora y empresaria había formalizado un nuevo amor. Desde ese momento, empezaron las especulaciones: muchos señalaron que la foto hablaba de ella y otros vincularon la libreta roja con un guiño para con la relación que mantiene su hermana menor, Bernardita Barreiro, con la cineasta Agustina Macri (hija del expresidente y directora del film Soledad y showrunner de la serie documental de Netflix Fangio, el hombre que domaba las máquinas).

Ante los rumores y entredichos, Barreiro compartió una nueva imagen con sus amigas, horas más tarde y expresó: “Bienvenidos a un mundo nuevo donde el amor con un otro ser no tiene fronteras de ningún tipo, comparto con respeto y amor una foto que solo cuenta que a veces el amor más amoroso, cuando uno tiene el corazón herido se encuentra en las amigas, y entonces siento que elegiría todos los días casarme con una de mis mejores amigas que amo y disfruto a diario. La energía es circular, tengamos cuidado de lo que decimos y de qué manera. Cuidémonos. Que viva siempre el beso y el amor del bueno”. Así, la modelo explicó un poco de qué iba esa imagen que tantas especulaciones había generado y que más tarde decidió hacer desaparecer de su cuenta de Instagram.

Quién es Motherberns

Bernardita Martínez Vivot se define, en su perfil de Instagram, como una terapeuta vibracional y una “escultora espiritual” que se dedica “a trabajar con la energía y el sonido en pos de la sanación integral”. Desde hace algún tiempo se pueden ver en los perfiles de Barreiro y Vivot fotos de viajes compartidos, momentos, risas. Estas siempre son acompañadas de palabras de cariño entre ellas.

Así festejaban fin de año Dolores y Bernardita instagram.com/motherberns/

Después de la llamativa publicación, tanto Dolores como Bernardita compartieron historias de una cena, música y abrazos. Además de las protagonistas, Sofi Suaya, otra amiga de la modelo, estuvo en el encuentro y subió a sus historias la foto de las tres con la leyenda “Así estamos @dolibar @motherberns Love is all we need”.

Dolores Barreiro, con sus amigas

No es la primera vez que una publicación de Barreiro despierta rumores. Hace unos meses se vinculó a la modelo y madre de cuatro hijos (fruto de su relación con Matías Camisani), con el chef Christophe Krywonis. Sin embargo, según informaron en Los ángeles de la mañana, Barreiro seguiría en pareja con el polista Santiago Tanoira.

LA NACION