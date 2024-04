Dolores Fonzi apuntó contra Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei

Escuchar

Dolores Fonzi, que este fin de semana estuvo en la XI edición de los Premios Platino, apuntó contra su colega Guillermo Francella por el apoyo del actor a la gestión del presidente Javier Milei. La actriz, que con frecuencia manifiesta sus opiniones políticas, no sólo se sumó a las críticas vertidas por María Valenzuela, Pablo Echarri, Nancy Duplaá y Esteban Lamothe, entre otros, sino que fue más allá: “No trabajaría con él”, dijo, tajante, ante la consulta de Intrusos en el Espectáculo.

Dolores Fonzi junto a su pareja, el director y guionista Santiago Mitre, en la gala de la XI edición de los Premios Platino Prensa Premios Platino

A finales de marzo, el protagonista de El encargado expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei y se mostró optimista frente a las medidas implementadas. Sin hacer mención a los recortes en el área de Cultura, hecho por el cual gran cantidad de artistas manifestaron su opinión, defendió las medidas del líder libertario y se mostró expectante de cara al futuro: “No pierdo las esperanzas”.

Dolores Fonzi junto a los actores Toto Rovito y Leonardo Sbaraglia, en la edición 2023 del Festival de San Sebastián, España Carlos Alvarez - Getty Images Europe

Fonzi, que se llevó su segunda estatuilla a mejor actriz por su interpretación en Blondi -ya había recibido el premio en 2016 tras representar a Paulina en La Patota- al ser consultada por los dichos de Francella sobre la actual gestión fue lapidaria: “No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco y lo poco que conozco de él no sé si es bueno. Este actor, que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, con su esfuerzo, ahora no contempla el esfuerzo y el trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí”.

Pablo Echarri, Erica Rivas, Esteban Lamothe y Nancy Duplaá son algunos de los artistas que apuntaron contra Guillermo Francella por apoyar las medidas del Gobierno

Por último al ser consultada sobre la posibilidad de trabajar con el actor, respondió: “No, no. Voy a trabajar con gente que siento que es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento no sé qué puedo hacer”, cerró.

El año pasado, la directora y protagonista de Blondi ya se había manifestado en contra de la candidatura de Javier Milei junto a otros artistas- entre actores, técnicos, directores reconocidos del cine nacional- mediante una carta firmada conjuntamente, donde alertaban por las políticas que pretendía llevar a cabo el hoy Presidente.

Erica Rivas fue la primera en criticar a su excompañero de elenco en Casados con hijos

La misiva de la delegación argentina, dada a conocer en el festival de San Sebastián en septiembre pasado, rezaba: “El cine argentino se une para defender su futuro ante las recientes amenazas. Los representantes de las 25 películas y proyectos argentinos presentes en el Festival Internacional de cine de San Sebastián, en su mayoría partícipes de la Asamblea Audiovisual Abierta y nucleados en la consigna Cine Argentino Unido, que representa a todos los sectores de la industria, expresamos nuestra profunda preocupación por los dichos del candidato presidencial de un partido de ultraderecha que amenaza con el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales”.

En la misma línea, días antes del balotaje, Fonzi volvió a cargar en contra de libertario mediante un video publicado en Instagram y X que llamaba a no votar a Javier Milei. En ese momento varios dirigentes políticos, académicos y personalidades del mundo artístico expresaban su voto a través de las redes sociales, con videos o comunicados. “Soy Dolores Fonzi y quería recordar una cosa”, comenzaba el posteo. “Si sos mujer, si sos madre, si sos madre soltera, si sos gay, si tenés cáncer, si tenés diabetes, si querés estudiar, si querés que tus hijos estudien, si querés mantener tu puesto de trabajo y si querés que los genocidas sigan siendo juzgados, no votes a Milei. Él está en contra de todo eso”, concluía contundente su mensaje contra quien días mas tarde se consagraría presidente con el 56% de los votos.

