Donald fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires

Con 76 años de edad y más de seis décadas consagrados a su arte, Donald es uno de los nombres más importantes de la música popular en Argentina. Dueño de una trayectoria en la que interpretó innumerables hits, es una figura inmensamente querida por varias generaciones de argentinos. Y, por ese motivo, él fue el gran protagonista de una jornada en la que fue distinguido como Personalidad destacada de la cultura .

Donald fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

En un acto llevado a cabo durante la tarde de este lunes en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen , Donald recibió la importante mención que reconoce el gran aporte del músico a las artes argentinas. El legislador porteño Roy Cortina, fue uno de los responsables de otorgarle este merecido reconocimiento. En el transcurso de la ceremonia, el intérprete se mostró muy contento junto a sus familiares, y a otros destacados músicos, como César “Banana” Pueyrredón. Y, como no podía ser de otra manera, aprovechó el acto para entonar algunos de esos himnos que hicieron bailar a tantos argentinos.

Hace muy pocos días, Donald habló de forma muy honesta con respecto a su lucha contra la enfermedad de Parkinson. En este contexto, dijo a LA NACIÓN: “Estoy muy bien de salud, no se asusten, excelente. Banco la que tengo. Me doy cuenta de que el Parkinson que padezco no es agradable, pero los años no vienen solos y hay que aceptarlo, no queda otra. Lo tomo como una prueba de vida más que hay que superar. Me genera temblores, rectitud, lentitud, y muchas cosas ingratas más, pero con la medicación, la ayuda de Dios y de mi familia la voy llevando. Puedo cantar, tocar la guitarra.... Tengo problemas de estabilidad, de equilibrio, me genera mucho vértigo”.

Donald no baja los brazos, y se muestra muy decidido a hacerle frente al problema de salud que lo aqueja. Y al respecto, y con mucha energía, él expresó: “Sigo trabajando con alegría en pos de la paz y la amistad. Mirá, esto me lo regaló un amigo nuevo que hice en La Cumbre, Willy Mieres, un vecino de San Isidro, que se fue a vivir allá. Cuando fui de paseo me dijo: ‘Tengo esto para vos, hace seis años que alquilo esta casa y nunca nadie lo reclamó, así que te lo doy, creo que te va a ayudar mucho’. Y así fue, me permitió reemplazar el bastón ortopédico que no me gustaba nada, que es horrible, pero que me daba seguridad para caminar, por este. Te permite estar erguido porque el Parkinson tiende a encorvarte. Uno busca el centro del equilibrio más adelante. Y gracias a este palo largo me puedo parar, erguir, sentir que estoy firme, que no me caigo para atrás ni para los costados, me permite andar y trasladarme bien. Le llaman ‘cayado’, parece que también lo usaban los pastores, yo no lo soy pero me viene bárbaro”, dice y vuelve a recurrir al humor que deja en evidencia su muy buen estado de ánimo.

Por último, en esa nota se refirió al reconocimiento que felizmente llegó hoy, y que celebra su enorme carrera musical, y Donald aseguró: “El próximo 29 de agosto me nombran Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, algo inimaginable para mí. Todo lo vivo con agradecimiento. Cuando fui al que le hicieron a César “Banana” Pueyrredón antes de la pandemia me pregunté qué emoción se debe sentir, bueno, ese día te cuento, jajaja. Lo tomé como que algo bueno habré hecho, lo voy a compartir con mi viejo, Don Dean, con mis hermanos Los Mac Ke Mac’s, con el resto de mi amada familia, con mis amigos de la época, Lalo Franzen, Nicky Jones, Johnny Tedesco, Palito Ortega, con todos los de la época y de la música nacional también. La música es espectacular, genera una comunicación extraordinaria”.