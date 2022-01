Drew Barrymore confeso que mantuvo una “relación abierta” con un conocido actor: “Fue divertido”

De niña prodigio a heroína de las comedias románticas. Drew Barrymore sabe como reinventarse, y desde que conduce su propio programa, The Drew Barrymore Show, demuestra, además de sus dotes de anfitriona, que no tiene ningún problema en mostrarse como un ser humano común y corriente. A través de recuerdos y anécdotas, la protagonista de Como si fuera la primera vez, va revelando algunos de sus secretos. Esta semana, contó con Kate Hudson como invitada y aprovechó su presencia para hacer otra de sus inesperadas revelaciones.

Las actrices recordaron que se vieron por primera vez en un bar en Santa Mónica. “Con Luke Wilson”, acotó Hudson, risueña. “Ustedes estaban haciendo Alex & Emma juntos. Yo estaba saliendo con él, pero también salía con otra gente”, acotó Barrymore, siguiéndole el juego. Y agregó: “Teníamos una relación abierta... ¡Éramos jóvenes!”.

Pero la anécdota no terminó allí. Hudson, entonces, recordó: “Yo también tuve algo con un Wilson”. En medio de un ataque de risa, Drew reflexionó: “Es gracioso. Cuando sos joven no te tomás las relaciones tan en serio, solo te divertís. Jugábamos, éramos actores, salíamos. La pasamos muy bien”.

En efecto, Barrymore y Wilson fueron vistos juntos en varias oportunidades en 1999, pero ninguno de los dos había hecho, hasta ahora, comentarios sobre el tenor de la relación que los unía. Algunos años antes, Hudson vivió un romance de seis meses con Owen Wilson, el hermano de Luke.

A pesar de su corta duración, la relación entre los protagonistas de Tres son multitud, sus nombres seguirían asociados en el inconsciente colectivo por algún tiempo. Es que, el 26 de agosto de 2007, Luke encontró a su hermano en el baño, inconsciente y cubierto de sangre. Se había cortado las muñecas y había tomado somníferos. Días después, el menor de los Wilson ingresó a rehabilitación para tratar su adicción a la cocaína y la heroína. Y aunque luego trascendió que fue el consumo de aquellas sustancias, sumado a una gran depresión, lo que hizo asomar en su mente la idea del suicidio, algunos medios estadounidenses no tardaron en apuntar su dedo acusatorio hacia Hudson y a especular sobre los motivos de la ruptura.

Actualmente, Hudson está comprometida con el músico y productor Danny Fujikawa, con quien comenzó su relación hace cinco años. Juntos, le dieron la bienvenida a la única hija de ambos en 2018, Rani Rose. Desde 2000 hasta 2007, la actriz estuvo casada con el cantante Chris Robinson, padre de su primer hijo, Ryder. Su segundo hijo, Bingham Hawn Bellamy, es producto de su relación con el también músico Matt Bellamy, de quien se separó en 2014. Barrymore, a su vez, tiene dos hijas: Olive, de 9 años y Frankie, de 7, frutos de su relación con su exesposo, el actor Will Kopelman. Anteriormente, estuvo casada con el humorista Tom Green, de 2001 a 2002, y con el productor Jeremy Thomas de 1994 a 1995.

En octubre de 2021, Barrymore recibió en su programa a Green. Luego de presentarlo, Barrymore le manifestó a su ex lo mucho que lo quiere, y él le devolvió la gentileza. “Es muy lindo verte, aunque se siente un poco extraño”, reconoció.

“Pero no extraño de manera negativa, todo lo contrario, te agradezco muchísimo que me recibas en tu programa, es increíble, me parece muy lindo que nos reconectemos de este modo, le quita presión a la situación”, añadió el comediante canadiense, quien luego se sentó con su ex en la mesa en la que la actriz repasa las noticias, segmento en el que él pudo intervenir.

“Es que te respeto y te adoro”, le dijo Drew. “Yo también, muchísimo”, le respondió Green, quien había sido invitado el año anterior al ciclo, pero de manera virtual por los protocolos de la pandemia, en una entrevista en la que recordaron su vínculo de un modo completamente descontracturado.