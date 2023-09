escuchar

Pocos días después de que el popular comediante y conductor televisivo Jimmy Fallon fuera expuesto en una investigación de la revista Rolling Stone como un jefe demandante, maltratador y con problemas con la bebida, Ashton Kutcher y Mila Kunis le hicieron el “favor” de desviar algo de la mala prensa dirigida a él cuando se dieron a conocer las cartas que la pareja le envió al juez que dictaminó la condena de 30 años de prisión para Danny Masterson, su amigo y excompañero de elenco en la sitcom That 70′s Show, declarado culpable de dos violaciones. Y cuando parecía que no se podía caer más bajo que ellos en la estima del público que hasta ese momento los consideraba como algunas de las mejores personas en Hollywood, Drew Barrymore salió al ruedo para anunciar que volvería a grabar su programa diario de entrevistas. La noticia, que en tiempo mejores sería poco más que una nota al pie en el trajín cotidiano de la industria televisiva norteamericana, en tiempos de huelgas y conflictos abiertos sacudió fuerte a sus seguidores y especialmente a los integrantes de los sindicatos de actores y guionistas, que llevan meses de huelga para conseguir contratos justos de parte de los estudios y plataformas de streaming que los emplean.

El comunicado de Drew Barrymore en medio de la huelga de guionistas y actores de Hollywood Instagram: drewbarrymore

Más allá de las especificidades de las reglas y excepciones establecidas por los gremios para determinar qué proyectos pueden retomar el trabajo y cuáles, al hacerlo, estarían rompiendo la huelga y por tanto debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores, la decisión de Barrymore impactó directamente en el corazón del cuento de hadas que Hollywood se ocupa de venderle al mundo. De todos modos, vale la aclaración. Algunos programas de TV, como The Drew Barrymore Show, caen bajo acuerdos vigentes aún con los canales en relación con sus conductores y equipos de producción. Eso supone que la actriz tiene habilitada su presencia en la pantalla chica, pero no así sus guionistas ni sus invitados, en su mayoría intérpretes que aparecen para promocionar sus diferentes proyectos, Un mecanismo que está en pausa desde que el 14 de julio pasado el sindicato de actores se declaró en huelga.

Drew Barrymore en E.T. El extraterrestre

Más allá de su coincidencia en el tiempo, los casos de Fallon y el matrimonio Kutcher-Kunis son diferentes al de Barrymore, al menos a la vista de los usuarios de las redes sociales. Muchos de los expertos del teclado pudieron tolerar y hasta festejaron que Fallon, Ashton y Kunis fueran desenmascarados como problemáticos millonarios desconectados y desinteresados en el bienestar del resto -algo que muchos afirmaban sospechar desde siempre-, sin embargo, la puesta en evidencia de Barrymore tocó una fibra distinta. Tal vez porque el recorrido de la actriz desde la exposición como estrella infantil -precoz adicta a las drogas y al alcohol- y su accidentado camino a la sobriedad moldearon su figura pública tanto como su sonrisa algo torcida y siempre melancólica. Durante años la imagen de la pobre niña con tristeza, cuasi abandonada por su madre y obligada a ingresar a un centro de rehabilitación a los 13 años que había conseguido ganar la batalla contra sus demonios y volver a la pantalla representaba a lo mejor del espíritu humano que la fábrica de fantasías de Hollywood tenía para ofrecer. El baldazo de realidad, que expuso a la tierna chiquita de E.T., el extraterrestre como una rompehuelgas que a la hora de elegir un bando se puso del lado de las corporaciones, derrumbó la ilusión de muchos.

Drew Barrymore en su programa de TV @thedrewbarrymoreshow/Instagram

Las ‘excusas’ de la vuelta

La misma Drew que se grababa emocionada caminando bajo la lluvia, aquella que lloraba a moco tendido cuando su director y padrino Steven Spielberg apareció de sorpresa en su programa de TV y la que hace pocas semanas era elogiada por su templanza cuando un acosador intentó acercarse a ella durante una charla pública, es la que decidió volver al trabajo sin guionistas en su staff. Una elección que no solo hará que el ciclo resulte mucho menos entretenido de lo que solía ser sino que abrió la puerta para que otras producciones hagan lo mismo. De hecho, horas después de que Barrymore grabara el primer episodio de su cuarta temporada, el comediante Bill Maher anunció que él también volvería al estudio para hacer Real Time with Maher, el ciclo de humor político de HBO. Y probablemente muchos sigan el ejemplo de ambos, que se escudaron en la necesidad de darle trabajo a su equipo de producción y técnicos, dañados colateralmente por el parate de la industria audiovisual que provocaron las medidas sindicales. El viernes por la tarde, Barrymore posteó un video en Instagram explicando su decisión. “Tomé la decisión de volver por nuestro programa, que lleva mi nombre pero es más grande que yo. Me hago cargo de mi decisión.“

Steven Spielberg donó dinero para los sindicatos que protestaron contra su querida Drew Agencias

Cambio de opinión

“Me hago cargo de mi decisión. Este programa comenzó durante la pandemia. Nació en tiempos muy difíciles y para acompañar al público en tiempos complicados. Quiero volver para proveer a los espectadores de eso que los guionistas hacen tan bien: darnos herramientas para unirnos y ayudarnos a darle sentido a la experiencia humana. Espero que todo se resuelva pronto de la mejor manera posible”, escribió Barrymore en Instagram para anunciar su regreso al trabajo. El mensaje no aclaraba cómo suplirían la ausencia de guionistas o cómo fue que cambió de idea. Hace unos meses ella había decidido dar un paso al costado como conductora de los premios de cine y TV de MTV, justamente para solidarizarse con la medida de fuerza, una posición que en su momento fue celebrada por el gremio que ahora la califica de carnera y organizó una protesta frente al estudio donde graba, en Nueva York.

Aunque resulta prematuro evaluar las consecuencias que su decisión tendrá en su imagen pública y su relación con sus colegas, lo cierto es que el rechazo de algunos fue contundente. Para resaltar lo mal parada que quedó la actriz a los ojos de los huelguistas y sus aliados y, especialmente en la consideración del público, horas después de que retomara las grabaciones de su show en medio de protestas, los medios dieron a conocer la lista de los famosos que donaron dinero a los fondos de desempleo de ambos sindicatos en conflicto. En el puesto número uno, habiendo donado un millón y medio de dólares, figuran Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, lo más parecido a las figuras parentales que Barrymore alguna vez haya tenido.