Drew Barrymore reveló que le pidió a Steven Spielberg que sea su padre y contó cómo fue la reacción del director

Si bien Dew Barrymore ha expresado en varias ocasiones cómo Steven Spielberg siempre fue una figura paterna en su vida, en diálogo con la publicación Vulture reveló que, en pleno rodaje de E.T.: el extraterrestre, se acercó con sus 6 años al director del clásico de 1982 y le pidió que sea su padre. Barrymore contó que el realizador se negó, pero que eventualmente accedió a ser su padrino , y que en ese momento se sintió muy conmovido por la actriz, ya que estaba atravesando una cotidianidad difícil, con su padre, John Drew Barrymore, actuando de manera violenta con ella.

En ese momento, el director de Amor sin barreras intervino y se aseguró de que Drew se sintiera contenida por los Spielberg, con quienes pasaba tiempo los fines de semana. El realizador incluso le regaló una gata, Gertie (llamada así por su personaje en el largometraje), y la llevó a conocer Disney con su familia. Cuando debía regresar a su hogar, su padre era verbalmente abusivo con ella y estaba todo el día alcoholizado, lo que le generaba “impotencia” a su padrino.

Drew Barrymore en E.T., la inolvidable película de Steven Spielberg Archivo

A los 10 años, Barrymore comenzó a fumar marihuana y a los 12 ya era adicta a la cocaína. “Ella se quedaba despierta toda la noche, iba a lugares que no tenía que conocer a esa edad, le robaron su niñez”, le manifestó Spielberg a Vulture y añadió: “Sentía que no podía ayudarla porque no era su papá, solo podía ser una especie de consigliere” .

E.T.: la película “más especial” en la carrera de Barrymore

E.T. El extraterrestre, un clasico inoxidable

En diciembre del año pasado, Barrymore reunió a sus compañeros en el film en su exitoso programa, The Drew Barrymore Show. El reencuentro entre la anfitriona y los actores Henry Thomas (Elliot), Robert MacNaughton (Michael) y Dee Wallace (Mary) fue muy emotivo y dejó varias “perlitas”, entre ellas, que Barrymore creyó en todo el rodaje que E.T. era real. “Realmente lo amaba, de una manera muy profunda. Lo hubiera llevado a almorzar”, contó la actriz , quien les pedía los técnicos y encargados de vestuario ropa de abrigo para E.T cuando hacía frío en el set.

“Recuerdo que estábamos en escena y hacía bastante frío, y le preguntaste a la persona de vestuario si podían traer una bufanda para el cuello de E.T. porque iba a tener frío, así que envolviste la bufanda alrededor de su cuello “, contó Henry Thomas, quien en la película interpretó a Elliot, el hermano de su personaje.

Por su parte, Dee Wallace contó cómo Spielberg, al saber que Drew interactuaba con el muñeco más allá de la filmación, se encargó de mantener al personaje “con vida” cuando ella estaba en el rodaje. “Un día te vimos cómo hablabas con E.T. y se lo dijimos a Steven y él se encargó de que siempre hubiese dos personas manteniendo ‘con vida’ a E.T. para que vos pudieras acerarte, hablar con él y que reaccionara”, amplió Wallace. En diálogo con la revista norteamericana Domino, Drew contó que quiso conservar un accesorio de su personaje para poder recordar ese rodaje toda su vida .

E.T. El extraterrestre, una película muy especial para Drew

“Tengo el sombrero de vaquero rojo que usé en E.T. Hoy lo tienen mis niñas en su cuarto, y cuando lo veo me recuerda que tenía 6 años cuando usé sombrero”, compartió, y agregó: “Estoy tan contenta de tenerlo todavía”. Luego, declaró que realmente se trata de un “milagro” que lo haya podido guardar todos estos años, habiendo pasado cuatro décadas desde el estreno: “Soy absolutamente terrible guardando cosas. Lo pierdo todo, así que es mágico que aún lo tenga”.

Por otro lado, en diálogo con revista People, habló de cómo el film de Spielberg se convirtió en el “más especial” de toda su carrera, en gran parte por el cuidado del director en el set en una época muy difícil de su vida . “Steven suele llamar por teléfono a mis hijas, a quienes tuvo en brazos cuando eran bebés, lo conocen de toda la vida. Él es una gran figura paterna para mí”, reconoció.

“Tuve suerte”, le dijo a Dax Shepherd en su podcast Armchair Expert en septiembre de 2021 cuando también habló sobre el realizador, quien la sorprendió en su programa, haciéndola llorar en vivo. “Él cambió mi vida. También fue alguien que, si bien no me di cuenta hasta que era más grande, fue muy paternal. Le horrorizaba que me pintara los labios de rojo o que hiciera Playboy. En ese momento me envió una nota que decía: ‘¡Cúbrete!”, recordó la actriz entre risas.

“ Mis hijas lo aman y les encantan sus películas. También les encanta que sea tan importante para mí. Él realmente ha estado ahí para darme energía, protección, oportunidades y cuidado de la forma en que se supone que debe hacerlo tu familia. Cuando todo eso faltó del otro lado, él realmente intervino ”, reveló y aseguró: “Ahora que soy madre y mis hijas tienen esas edades, siento que es un círculo muy completo y muy significativo”.

