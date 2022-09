Duendes, guías y el alma de una niña muerta: la historia de Nahuel Pennisi y sus amigos imaginarios

Durante un buen rato, Nahuel Pennisi se adueñó del silencio del estudio de PH, podemos hablar, por Telefe, y dejó a todos con los ojos bien abiertos. Es que el cantante compartió con el resto de los invitados y el público la historia de sus amigos imaginarios de la infancia, cinco duendes, guías, ángeles, según él mismo definió, que lo acompañaron desde los dos hasta los nueve años y que no solo compartieron con él juegos y charlas interminables sino que, además, lo guiaron y lo ayudaron incluso a trepar árboles y subir a los techos de las casas.

El popular y querido cantante de música folclórica, que supo consagrarse en los festivales de Jesús María y Cosquín y que va ya por su tercer álbum solista, avanzó al punto de encuentro ni bien comenzó el programa. La consigna de Andy Kusnetzoff había sido que den un paso adelante quienes habían tenido una infancia diferente. Sin dudarlo, Pennisi reconoció que tuvo durante la niñez más amigos imaginarios que de carne y hueso.

Nahuel Pennisi Facebook

Lo primero que recordó Pennisi fue que si bien sufrió bullying por su condición de no vidente, nunca le molestó demasiado. Además, contó que siempre charlaba sobre el tema con su abuelo. “Una persona muy especial, un personaje clave para mi vida”, explicó. Luego, reconoció que “no era de tener amigos”. “En un momento pensaba que era porque como no veía no se acercaban, pero en realidad después me di cuenta de que en realidad era porque yo era un tipo más cerrado. Era más amigo de la radio, de la música, de mi familia, que del resto de las personas”.

“¿Tenías amigos imaginarios?”, consultó Andy Kusnetzoff. “Sí. Tenía cinco”, reconoció, y recordó que a los dos años tuvo un sueño revelador: estaba corriendo y de repente se encontró en una carretilla de albañil. Desde una de sus ruedas surgió un personaje que se presentó -su nombre era Barató- y que le dijo ´yo te voy a acompañar, voy a ser un amigo tuyo´. “Me desperté muy asustado porque no sabía qué pasaba. Y al tiempo empecé a darme cuenta que se iban sumando más amigos”, agregó.

“Eran independientes, pero entre ellos se relacionaban”, explicó luego el artista, y repasó sus nombres: “Barató, Azul, Pelotín, Alelush y Plecá, mis cinco guías. De los dos hasta los nueve años estuvieron conmigo”, detalló. “Los llamo duendes para sintetizarlo, pero son como ángeles para mi. Personas que vinieron a acompañarme”, aclaró, y explicó que uno de ellos murió.

“Se llamaba plecá. Resulta que la vida de él, también fue a través de un sueño, era un globo. Yo me daba cuenta que el globo se había pinchado y se empezaba a desinflar”, relató. Luego recordó que se desesperó en el sueño porque sabía que se tratada de la vida de su amigo. “Me puse re mal, me acuerdo que me desperté llorando, Murió en el sueño, pero cuando me desperté realmente no estaba más. Me di cuenta que se había muerto de verdad”, confesó.

Pennisi explicó que los “duendes” le habían pedido que no diga nada de su existencia y que él obedeció. Por eso, muchas veces sus padres no entendían cuando no veían hablando solo o relatando partidos de fútbol o cantando. “Me divertía con eso”, repasó. Además, explicó que lo guiaban y le mostraban por dónde caminar. “Tengo el recuerdo de subirme a techos de casas que no conocía”, reveló.

Para completar la anécdota esotérica, el cantante reveló que sintió que lo cuidaron y que aparecieron en su vida para transmitirle la confianza necesaria para avanzar. Según dijo, a sus nueve años desaparecieron. “Me dijeron ‘hasta acá llegamos con vos, cumplimos con la misión de guiarte y ayudarte, y ahora tu vida está en tus manos’. Fue ese día que le conté a mis viejos de la existencia de los cinco guías”.

Sobre el final, después de reconocer que esos amigos imaginarios lo ayudaron para ser quien es hoy, Pennisi repasó una historia que tuvo lugar luego de que pudo blanquear la existencia de estos ángeles. “Una amiga de mi vieja estaba mirando fotos en un álbum y me dice ‘esta nena que está ahí falleció de meningitis en el año ‘92. ¿Y sabés cómo se llamaba? Barató’”, repasó, y agregó que ese mismo año a él se le aparecieron los duendes. “Sentí que el alma de esa nena estaba conmigo”, cerró.

“Amor a primera vista”

Consultado sobre el comienzo de su historia de amor con Mayra Deleo, dijo: “La conocí en Tucumán, ella es tucumana. Trabajaba en una productora familiar, yo iba por primera vez y había una ronda de medios porque no me conocían mucho. arrancó un señor a acompañarme y al mediodía venía una chica. Me dice ´yo soy Mayra y trabajo con la productora´. Ahí fue todo. Empezamos y fue hermoso”.

“¿A vos te gustó al toque?”, le preguntó el conductor del ciclo. “En realidad me llamó mucho la atención que me daba ganas de hablar con ella. Me gustó la charla. Teníamos valores muy parecidos familiares y siempre la cargo porque estábamos en el hotel, era todo muy respetuoso y yo le mandé un mensaje: ´Vamos a tomar mate al parque 9 de julio, ¿te parece?. `¿Qué mate? son las tres de la mañana´, me respondió. Yo no tenía idea de dónde llevarla”.

Al final se juntaron en un hotel y la historia de amor arrancó dos semanas después en Buenos Aires. Cinco años y un hijo después, Pennisi compartió cómo “carga” a su mujer: “Siempre le digo que para mi fue un amor a primera vista´”.