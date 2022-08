Nahuel Pennisi compartió el debut de su hijo de 3 años sobre un escenario: “Emoción absoluta”

La carrera de Nahuel Pennisi como cantante fue tan vertiginosa como exitosa en los últimos años. A tal punto de que es una de las voces más prestigiosas de la música argentina actual. Sin embargo, su felicidad no solo pasa por la música, ya que también formó una familia junto a su novia Mayra Deleo, y ahora Mateo, su hijo de tres años, hizo su estreno sobre un escenario.

En el fragmento compartido en su cuenta de Instagram, se ve al padre sentado en el pequeño escenario del restaurante junto al niño sobre su regazo. “Es un momento para que Mateo debute como cantante, así que vamos a darle un aplauso”, pidió Pennessi a los comensales que empezaron a aplaudir al ritmo de la popular canción “Samba lelé”.

El cantante agarró el micrófono y comenzó a cantar para que Mateo lo siguiera con la letra: “Samba Lele se ha caído. Tiene una pierna quebrada. Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa-pisa-pisa mulata...”. El niño, alegre por la respuesta del público, comenzó a cantar con total naturalidad y terminó con una ovación de todo el recinto, que estaba filmando el tierno momento de la estrella musical y su hijo.

“Emoción Absoluta. Cenando con mi familia, mi hijo Mateo vio un escenario y me pidió cantar. Les comparto este momento tan lindo, que refleja su conexión con la música”, escribió el músico en el pie del video. No caben dudas de que el pequeño Mateo adquirió el carisma de su padre para subirse a un escenario y quedará en él la decisión de seguir, o no, los pasos de Nahuel.

El tierno registro familiar llegó a más de 25 mil likes y uno de los comentarios con más likes fue el de un seguidor que manifestó estar viviendo un caso similar: “Gracias por compartirlo. Mañana, mi hija menor debuta también en un juego de presentación de talentos en la escuela y eligió una canción tuya para compartir”.

Mateo no es el único hijo que tuvo el cantante junto a su novia y mánager Mayra Deleo. A principios de este año, la pequeña Alma agrandó la familia. “¡Gracias a Dios y a la Vida por bendecirme tanto!”, había manifestado en aquella oportunidad, luego de sus consagraciones en los Festivales de Cosquín y Jesús María.

Cabe mencionar que esta semana, Nahuel Pennisi fue protagonista de los Premios Gardel al ganar “Mejor Canción de Cuarteto” junto al grupo La K’onga con el single “Universo Paralelo”. Pero además, los músicos hicieron una presentación en vivo y pusieron a todos a bailar con este hit que se escuchó en todas las fiestas y locales bailables.

“Anoche se vivió otra fiesta más de la música, los Premios Gardel volvió a la presencialidad y la gente colmó el Movistar Arena”, escribió el cantante autodidacta junto a un carrusel de imágenes del evento. “Gracias a los chicos de La K’onga por invitarme a subir al escenario y compartir este premio. Valoro y agradezco la hermosa amistad que surgió de esta colaboración”, concluyó.