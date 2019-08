Carlos "El Indio" Solari. Crédito: Edgardo Kevorkian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019 • 23:27

Referente del rock nacional y fundador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Carlos "El Indio" Solari siempre se caracterizó por no tener medias tintas a la hora de opinar. Consultado por El Destape Radio, el músico disparó: "La gente la está pasando como el c..., el 2001 no está tan lejos como para que la gente lo olvide".

Si bien aclaró que él no tiene "motor político", lanzó: "De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada".

El Indio, hoy frente a la banda Los fundamentalistas del aire acondicionado, continuó con su discurso en contra del oficialismo y del votante de Mauricio Macri: "El que viene y me dice que no sabe a quien votar.¿Cómo no vas a saber? Te están recag... el país. Nos gobierna el Fondo Monetario".

Así, el músico se alineó con la fórmula Fernández-Fernández: "Tengo 70 años, y nunca viví un gobierno mejor que el de Cristina. Cuando el neoliberalismo ve que está todo armado viene, lo destruye todo y hay que volver a remar todo otra vez". Además, al referirse a las acusación por la corrupción en los gobiernos kirchneristas, dijo: "Si aún no la embocaron es porque es muy difícil encontrarle algo".

Como referente del rock nacional y cercano a un público joven, Solari completó: "A nadie le puede gustar ver sufrimiento de los pibes. De alguna manera esta gente (por el actual gobierno) se tiene que ir. En algún momento seremos libres".

También se refirió al modelo económico actual: "Si esto no se modifica rápidamente, el problema se potencia, pero esta gente es insaciable".