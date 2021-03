Gustavo Olmedo, sobre Pergolini: “Su sueño era que el 100 por ciento de la audiencia lo escuchara a él”

En un episodio de su podcast Quemar un patrullero, publicado esta semana, el periodista Gustavo Olmedo habló de sus dos etapas en la FM Rock & Pop y de su paso por Vorterix, y comentó que Mario Pergolini intentó “destruir” su antigua radio. Olmedo reveló por primera vez los motivos que provocaron la ruptura total de la relación con su exjefe y mentor.

En el inicio del programa, el conductor contó que sufre de insomnio desde hace una década y que cree que la aparición del trastorno fue el primer indicio de que “algo [le] estaba pasando”. Luego agregó que una “mochila” de sucesos que nunca compartió públicamente invade sus sueños últimamente. “La persona que más veces aparece en esos sueños es Pergolini”, comenzó a relatar Olmedo. “Entre los poderosos, que tenían capacidad de tomar decisiones, Mario era la persona que más había confiado en mí”, continuó, mientras recordaba las razones que lo llevaron a abandonar la que era, hasta entonces, la principal radio de rock y una de las FM más importante del país, para embarcarse en el nuevo proyecto de Pergolini.

No estaba totalmente seguro de que fuera la decisión acertada, pero tras la negativa de los directivos de Rock&Pop de concederle un espacio en la grilla matutina, el periodista migró a Vorterix. La experiencia duró dos años (2012-2013), período que dijo haber disfrutado mucho, y durante el cual no percibió las primeras señales de lo que estaba a punto de ocurrir. “Algo que yo siempre me negué a ver y que tuve que aceptar, años más tarde y mucho dolor más tarde, era que Mario quería barrer de la faz de la tierra a Rock & Pop”, sentenció al describir la obsesión que tenía por ese entonces el conductor y empresario contra su antigua radio.

“Un día llegué a la radio y Mario me dice: ‘Rock & Pop es nuestra, ahora la manejamos nosotros’”, recordó Olmedo y luego explicó que uno de los socios de Pergolini en Vorterix había adquirido la estación. “No sé qué negocio turbio hubo entre [Raúl] Moneta (exdueño de la Rock & Pop) y los ángeles del infierno que se asociaron con Mario. Pero en ese momento dije: ‘Ahora vamos a manejar todo el negocio, las dos radios como él quería. Íbamos a tener la posibilidad de armar los dos contenidos de las dos radios para un funcionamiento pleno para ese sueño de ‘dominar el mundo’”, agregó.

A partir de ese momento, Pergolini rearmó la programación de Rock & Pop y designó a Gustavo Olmedo como director artístico de la emisora. Para asegurarse de que la señal no acaparara demasiada audiencia cuando salía al aire su programa Cuál es, decidió que Gente Sexy, el segmento conducido por Clemente Cancela, se transmitiera en el mismo horario. “Su sueño era que el 100% de la audiencia lo escuchara a él y el resto fuera ruido blanco”, sintetizó el periodista, indicando que el mismo Pergolini había confesado ese deseo en distintas oportunidades. La relación entre ambos se desgastó progresivamente hasta que finalmente se rompió por completo cuando el empresario culpó a Olmedo de aceptar que la radio que dirigía organizara la cobertura del último show de Kiss en Argentina, una decisión que este último, según explicó, se vio forzado a tomar por presión de quien era el dueño de la emisora en ese entonces, uno de los socios de Pergolini en Vorterix.

Su alejamiento de Vorterix, su compleja segunda etapa en la Rock & Pop como director y su distanciamiento de Mario Pergolini son narrados al detalle por Gustavo Olmedo en su podcast, Quemar un patrullero HORACIO CORDOBA

Los socios, a quienes el periodista fustigó durante el programa, pero nunca nombró, eran los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. “Esa gente fue, de alguna manera, un invento del kirchnerismo”, dijo sobre ellos, y luego criticó su manejo de la Rock & Pop, a la que Olmedo había regresado como director artístico a pedido de Pergolini, y reveló detalles del último período en que estuvieron a cargo de esa señal. “Scioli pierde las elecciones. Este grupo que nunca existió recibió la mayor cantidad de dinero por pauta oficial en la Argentina durante meses. Según cuenta la leyenda, recibían todos los meses más de 200 millones de pesos, de los que se llevaban 199,90. En Rock & Pop no había ni para comprar un tornillo. No había sillas. Estaba destrozada la radio”, relató.

El deterioro de Rock & Pop coincidió con un período oscuro de Olmedo en lo personal, que se hundió en una depresión, a la vez que dejó de cobrar un sueldo en la radio mientras atravesaba su divorcio de Romina Pereiro, la actual pareja de Jorge Rial. “Cuando empecé a no cobrar y a darme cuenta de dónde estaba exactamente y de todo lo que estaba pasando, colapsé y entré en un pozo depresivo del que me costó un montón salir”, confesó. “Me sentía tan pero tan mal que lo único que quería era que eso terminara. Yo estaba aferrado a una idea. Creo que la mochila y los sueños tienen que ver con eso. No logro poder soltar eso. Lo único que quería era que todo volviera a ser como antes. Quería tener mi trabajo, estar cómodo, ser feliz, quería seguir viviendo la vida que había vivido esos fantásticos 20 años”, cerró.

El despido de Elizabeth Vernaci

En su descargo, Olmedo también se refirió a la abrupta salida de Elizabeth Vernaci, quien era por entonces una de las máximas figuras de Rock & Pop. “Ella había sido despedida cuando le habían dicho que no la iban a despedir”, sostuvo el periodista y aclaró que no influyó en absoluto en la desvinculación de la locutora. Sin embargo, ella lo acusó -primero en privado, luego en público- de haber sido el principal responsable de su despido. El conductor del podcast aseguró que fue Pergolini quien tomó la decisión y concluyó que tanto este último como Vernaci lo usaron a él de chivo expiatorio.

Al final resultaste una Mario-neta.@OlmedoGus,según Pergo el único responsable de sacar del aire el programa que más medía de @Rock_and_Pop — | Negropolis | (@negropolisok) January 31, 2014

“Lo que pasa es que las estrellas forman una especie de cofradía. Y de alguna manera, a pesar de que compiten, se cuidan entre ellos. Vernaci sabía que la decisión de sacarla fue de Mario, pero a ella no le convenía pelearse con él, prefería echarme la culpa a mí”, remató Olmedo.

