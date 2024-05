La increíble anécdota que reveló Ryan Gosling y que incluye a su mamá y a Burt Reynolds

Escuchar

Ryan Gosling repasó sus primeros pasos como actor y entre risas y recuerdos reveló una particular situación que vivió con Burt Reynolds. El protagonista de Barbie, de gira mediática por el estreno de su nuevo proyecto, Profesión Peligro, contó que en su primera experiencia laboral coincidió con la leyenda del cine y que el verdadero motivo por el que se mostraba muy amigable en el set era Donna, su mamá. “Es realmente hermosa”, admitió.

El divertido momento tuvo lugar la noche del miércoles en el show de Jimmy Kimmel. Mientras hablaba de sus inicios, Gosling mencionó el film de 1996 Frankenstein y yo, donde compartió elenco con Reynolds. Cuando Kimmel le preguntó a Gosling si la estrella de Deliverance, quien murió a los 82 años el 6 de septiembre de 2018, era amigable en el set y si pasaban tiempo juntos, el actor canadiense respondió de forma afirmativa, pero el motivo descolocó al entrevistador. “Es complicado”, disparó.

Ryan Gosling se saca algunas fotos con los fans durante un alto en la filmación de Profesión peligro SUZANNE CORDEIRO - AFP

El actor, que aquel entonces tenía 14 años, amplió de inmediato su respuesta. “Pensé que yo le caía bien, que había algo especial en mí. Luego me di cuenta de que tengo una madre realmente hermosa”, explicó Gosling en referencia a Donna. “Él estaba interesado en ella y yo tenía entonces un brillo secundario, porque el verdadero brillo para él era mi mamá”, exclamó, algo resignado, el protagonista de Diario de una pasión.

“¿Cuánto tiempo te llevó darte cuenta de eso?”, reaccionó Kimmel, sorprendido por la gran historia de la estrella de Hollywood. “Ojalá lo hubiera descubierto antes”, respondió Gosling entre risas y aclaró luego que si bien a Donna “le encantaba” la atención del actor, nunca pasó nada entre ella y Reynolds. “Podrías haber sido Ryan Reynolds en la escena de actuación... ¡si hubiera funcionado!”, bromeó el conductor. “Así de cerca”, se rió Gosling,

Ryan Gosling fue a los Oscar con su familia: Mandi Gosling, su hermana; Donna Gosling, su mamá y Thomas Gosling, su papá Jordan Strauss - Invision

Antes de cerrar el tema, Gosling recordó un “extraño consejo” que le dio Reynolds durante su breve relación. “Él me dijo: ‘Dejame decirte algo, chico, no pases toda tu vida caminando sobre diamantes para vivir con una Zirconia cúbica”, repasó y de inmediato agregó: “En ese momento pensé: ‘tengo 13 años, no sé qué son esas cosas, no sé de qué me hablás. Deja de mirar a mi mamá, estoy aquí´”, cerró.

Fan del helado argentino

En otra entrevista que brindó por el próximo estreno de Profesión peligro, Gosling habló de su paso por Argentina y de su fanatismo por la gastronomía local. “¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, le consultó el actor a la periodista de TN que lo estaba entrevistando. “Siempre pienso en eso. El mejor helado”, agregó. Además, Gosling destacó las medialunas, se maravilló por el hecho de que forme parte del clásico desayuno y brindó un consejo para él fundamental para disfrutarlas de la mejor manera: “Es mejor tenerlas cuando están calentitas”.

El adiós a Ken

Hace algunas semanas, Gosling fue invitado al programa de humor Saturday Night Live. Su participación estuvo marcada por un objetivo en particular: despedirse de Ken, el personaje al que le dio vida en la película Barbie y que lo llevó a ser el centro de atención durante 2023. En el monólogo, momento central dentro del show, reconoció que el furor había terminado. “Ahora soy solo Ryan”, dijo.

A pesar de que prometió no hablar más sobre el tema, también destacó que alejarse de este personaje, que lo llevó a ser nominado en los Premios Oscar, se había sentido como una “ruptura”. Seguido a esto, empezó a reversionar la canción “All too well” de Taylor Swift, que también es un tema cargado de emociones sobre los recuerdos.

Para coronar esa parte del programa, ingresó Emily Blunt, su coprotagonista en Profesión peligro, quien aprovechó para dejar atrás al fenómeno “Barbenheimer”. “¡Ken nunca morirá!”, exclamó Gosling para cerrar el sketch.

Profesión peligro, un homenaje al cine de acción Universal Pictures

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan Profesión peligro, un homenaje al cine de acción que suma en su trama toques de comedia y romance. En el film, Gosling le da vida a un doble de acción que enfrenta el desafío de seguir la pista de una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y tratar de recuperar el amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo.

