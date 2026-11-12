El abogado de Mauro Icardi negó las agresiones que denunció Wanda

Antes de que Mauro Icardi se presentara esta mañana de forma espontánea para declarar en la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, su abogado, Francisco Oneto, anticipó los argumentos de la defensa frente a la denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones contra una de sus hijas. “La versión de los hechos es simplemente un padre poniendo límites a una preadolescente”, sostuvo el letrado, y negó que el futbolista haya agredido a la niña.

En un móvil que le concedió a Moria Casán antes de acompañar al futbolista a la dependencia a cargo del fiscal Julio Petrucci, Oneto explicó por qué solicitó que Icardi fuera escuchado. “Ni bien nos enteramos de la denuncia, lo que dijimos y propusimos es que Mauro venga a declarar y dar su versión de los hechos”, señaló. Según explicó, la intención es que la fiscalía pueda “investigar con objetividad” las versiones contrapuestas.

La causa se inició después del episodio ocurrido el viernes pasado en la casa del futbolista en Nordelta, hecho que motivó la intervención de la policía y de una ambulancia. Según informó LA NACION, Nara denunció que su hija le había pedido ayuda y le había manifestado que su padre le había pegado. Posteriormente, la casa fue allanada y se retiraron dispositivos electrónicos para la investigación. La defensa rechazó las acusaciones mediante un comunicado firmado por Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

La versión de la defensa

Consultado por el planteo que Icardi iba a realizar ante la Justicia, Oneto fue categórico: “La realidad es que los hechos no ocurrieron”. A continuación, sostuvo que la evaluación del conjunto de las pruebas es lo que va a permitir acreditar su interpretación del episodio: “Un padre poniendo límites a una preadolescente”.

El abogado vinculó su interpretación del episodio con la disputa que desde hace años mantienen Icardi y Nara. “Por este conflicto de lealtades que se va generando en los procesos de divorcio conflictivos, terminan generándose cosas que no son”, sostuvo. Y aseguró: “Eso es lo que se va a terminar acreditando después de pasada la investigación. Esperemos que más temprano que tarde”.

Durante la entrevista también cuestionó las condiciones en las que se incorporaron al expediente los dichos atribuidos a la niña. “Lo que hay es una transcripción de alguien que dice lo que la nena dice que le dijo, que carece de firmas. Nosotros ya pedimos que se traigan los originales”, aseguró.

Cuando le preguntaron si consideraba que el relato de la menor podía estar “inducido”, el letrado evitó responder en esos términos. “Yo preferiría no opinar todavía del relato de la niña hasta que exista un relato libre de condicionamientos”, expresó, y mencionó la posibilidad de una entrevista en cámara Gesell.

Wanda Nara y Mauro Icardi, una vez más enfrentados (Foto: Instagram @wanda_nara/@mauroicardi)

En relación a los estudios médicos, insistió con el argumento que sus representantes habían difundido previamente: “La prueba objetiva es la constatación de lesiones y no están constatadas esas lesiones”, sostuvo. Además, afirmó que se realizaron pericias sin notificar a la defensa y que, por ese motivo, presentaron un planteo de nulidad que, según explicó, todavía no fue respondido.

Consultado por el estado emocional del futbolista, Oneto explicó: “Mauro, por supuesto, está en una situación bastante comprometida emocionalmente, porque no deja de ser el vínculo paternofilial, que a todos los hombres nos es muy caro”. Sobre cómo se preparaba para declarar, agregó: “Ansioso. Ansioso porque quiere decir su verdad. No ha sido oída todavía la verdad de Mauro”.

Otro de los puntos sobre los que fue consultado fue el pedido de eximición de prisión, que ya había sido concedido al futbolista, según informó LA NACION. En aquella publicación también se consignó una restricción de acercamiento y contacto con su hija por 45 días.

El comunicado de Mauro Icardi (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Oneto explicó que decidió solicitar el beneficio después de leer versiones periodísticas sobre una eventual detención. Según relató, consideró que presentar el pedido era una forma de anticiparse a esa posibilidad: “Son cinco minutos escribirla. Me siento, la escribo y la presento. Por eso la presentamos”. Antes de despedirse para acompañar a Icardi, el abogado reconoció el impacto del conflicto: “Evidentemente ha sido una situación traumática para todos”.

Las palabras de Oneto luego de la declaración de Icardi

Cuando la declaración de Icardi terminó, el futbolista dejó el lugar junto a Oneto. Si bien el jugador no habló, el letrado se detuvo unos minutos para compartir algunas declaraciones con la prensa. Ante los cronistas, explicó que su defendido “declaró todo lo que pasó”, que dio su versión de los hechos y que “no hubo agresiones”.

Sobre el hecho que desató el conflicto, Oneto adelantó lo que Icardi dijo en la Justicia: “Declaró que esa noche no pasó nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó. Y se armó toda la discusión por eso”. También contó que “aportó cierta cantidad de evidencia, videos y demás” y que van a esperar a que se periten porque “es de sumo interés ver el contenido”. Por último, aseguró que el problema en la rodilla de la niña es “de una lesión de meniscos vieja”. “Nos vamos conformes”, cerró.