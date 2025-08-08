El actor Dean Cain anunció que se convertirá en agente de ICE y le llovieron las críticas: “Patético perdedor”

El actor Dean Cain anunció que se convertirá en agente de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), con el fin de investigar y señalar a inmigrantes para que sean deportados. El intérprete, que tuvo cierta fama en los años noventa por haber interpretado a Superman en la serie Luisa y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, ya había manifestado hace algunas semanas su simpatía con la agresiva política inmigratoria de la gestión de Donald Trump.

El exnovio de Brooke Shields, de 59 años, reveló en el programa televisivo Jesse Watters Primetime su intención. “De hecho, soy agente del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva. No formé parte del ICE, pero en cuanto lo dije y ustedes pusieron una pequeña propaganda en su programa, se volvió una locura”, le dijo Cain al presentador de la cadena Fox. “Así que ya he hablado con algunos funcionarios del ICE y juraré como agente lo antes posible”, añadió.

“Estoy dando un paso al frente. Espero que muchos otros exoficiales, exagentes del ICE, se sumen y alcancemos esas metas de reclutamiento de inmediato, y ayudemos a proteger este país”, agregó.

Cain, que en el último tiempo se encuentra enfocado en filmar películas cristianas, también señaló durante su entrevista que estaba listo y dispuesto a hacer lo que el director de ICE, Todd Lyons, “quiera que haga” y que estaría en primera línea “en un instante”, aunque dudaba que lo pusieran “en esa posición”.

El mismo miércoles en el que brindó aquella entrevista, Cain había adelantado, por medio de un video que subió a su cuenta de Instagram, su intención de ayudar a deportar personas “para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”.

“Adoro al presidente Trump. He sido amigo suyo desde siempre”, le dijo el actor a Variety hace unos meses, y contó que se conocieron cuando fue convocado como jurado del concurso de belleza Miss Universo 2009. “Trump es, de hecho, una de las personas más empáticas, maravillosas y generosas que jamás conocerás”, aseguró.

La iniciativa del actor responde al lanzamiento, por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de una campaña de reclutamiento que ofrece “un bono máximo de 50 mil dólares, opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles” y otros incentivos para inscribirse, según el sitio web de la agencia.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, también indicó el miércoles que el ICE “eliminará los límites de edad para los nuevos solicitantes”. Hasta la fecha, el DHS ha recibido más de 80 mil solicitudes.

En julio, tras el estreno de la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, Cain recobró cierto protagonismo en los medios al cuestionar los dichos del realizador, que definió al mítico personaje proveniente de Krypton como “un inmigrante”. “Superman siempre ha defendido la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense, y el estilo de vida estadounidense es favorable a los inmigrantes. Es sumamente favorable a los inmigrantes, pero hay reglas”, dijo en aquel momento. “Creo que fue un error de James Gunn decir que es una cuestión de inmigrantes, y creo que va a perjudicar las cifras de taquilla de la película”.

Desde aquel momento, sus redes sociales se llenaron de comentarios recordándole que él mismo es descendiente de inmigrantes y que en el único programa que protagonizó, se mostraba a Superman como un “inmigrante”.

Teri Hatcher con Dean Cain en Las nuevas aventuras de Superman, de 1993

Fuera de las redes, las críticas también le llovieron, como esquirlas de kryptonita. El actor y cantante Kevin McHale, uno de los protagonistas de la recordada serie Glee fue uno de los que reflexionó sobre el tema: “Sé que la industria del entretenimiento está en ruinas, pero imagina estar tan desempleado y tan desesperado por atención que te unes a ICE”, escribió en su cuenta de X, la plataforma antes conocida como Twitter. Y remató: “Maldito perdedor patético”.

La conductora del programa The View, Ana Navarro, también disparó contra Cain: “¿Interpretaba a Súperman?“, escribio en “¿Era Superman? Debería haberse apuntado al gimnasio”, comentó Navarro, junto a una foto actual del actor.