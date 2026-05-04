La verdadera razón por la que Meryl Streep nunca asistió a la MET Gala: “Nunca ha sido su ambiente”

En apenas unas horas, las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volverán a cobrar protagonismo con una nueva edición de la MET Gala, el evento más extravagante del mundo de la moda. Bajo la temática “Costume Art” (Arte del vestuario), las celebrities más importantes del mundo del espectáculo, las finanzas y el deporte desfilarán con sus glamorosos looks, buscando ser la atracción de la red carpet.

Este lunes, llega una nueva edición de esta gala benéfica del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York Evan Agostini - Invision

Mientras que Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams son algunas de las estrellas confirmadas, en las últimas horas se supo que Meryl Streep no será de la partida. Algunas versiones aseguran que su decisión se debe a la incorporación del empresario Jeff Bezos y su mujer como patrocinadores del evento; desde el entorno de la actriz advierten que la intérprete nunca ha asistido a esta gala neoyorquina, ya que no se siente cómoda.

Meryl Streep nunca asistió a una MET Gala Scott A Garfitt - Invision

A pesar de ser la actual portada de Vogue (la publicación detrás de este evento de moda) y de volver a la pantalla grande con su icónico papel de Miranda Priestly en El diablo se viste a la moda 2, Streep confirmó que no asistirá a la MET Gala de esta noche y las especulaciones se pusieron en marcha. Muchos aseguran que la declinación de la actriz se debe a que este año esta cena benéfica -que busca recaudar fondos para el Costume Institute del museo- tiene a Jeff Bezos y a Lauren Sánchez como patrocinadores principales y copresidentes honorarios.

El empresario Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, son patrocinadores del evento de este año lo que generó mucho repudio en la industria

La incorporación del dueño de Amazon marca un punto de inflexión en la historia de la gala, que solía sostenerse primordialmente sobre el prestigio de las grandes casas de moda. Los cuestionamientos sobre la ética del empresario, ya sea por las condiciones laborales en sus empresas o el financiamiento de agendas políticas para el gobierno de Donald Trump han generado un fuerte repudio y varias personalidades de la industria han decidido bajarse del evento. Los manifestantes ven una contradicción de celebrar la “artesanía del vestuario” bajo el ala de fortunas con falta de transparencia fiscal.

Si bien para muchos la ausencia de Streep cobra una dimensión política, desde el entorno de la actriz aseguran que la intérprete nunca ha estado presente en esta glamorosa alfombra roja custodiada por Anna Wintour, a pesar de haber sido invitada en numerosas ocasiones. “Meryl ha sido invitada a la Gala del Met durante muchos años, pero nunca ha asistido. Si bien aprecia a Vogue, a Anna [Wintour] y su increíble imaginación y resistencia, nunca ha sido su ambiente”, declaró su representante en diálogo con The Independent.

A pesar de ser la tapa de Vogue US de este mes junto a Anna Wintour, Meryl Streep rechazó ser parte del evento más glamoroso de La Gran Manzana Vogue

Para desmentir las versiones que vinculan su ausencia con la presencia de Bezos, su manager recordó cuando en 2020 Meryl fue convocada para ser la copresidenta de este evento junto con Wintour, el director artístico de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, Lin-Manuel Miranda y Emma Stone. Sin embargo, la exposición de ese año tuvo que ser cancelada debido a la pandemia del Covid-19 y su rol no pudo llevarse a cabo. Este año, la protagonista de Los puentes de Madison también había sido convocada para la misma tarea sin embargo, en esta oportunidad fue ella quien decidió no ser parte. En su lugar, estarán Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Mientras Zendaya tampoco será de la partida por motivos de agenda, quienes sí estarán presentes son las hijas de Streep, Grace y Mamie Gummer, y algunos de sus compañeros de El diablo se viste a la moda como Emily Blunt y Stanley Tucci. Wintour, quien vuelve a ser la gran anfitriona, se mostró muy satisfecha por la incorporación de nuevos colaboradores. “Lauren será un gran activo para el museo y para el evento. Estoy muy agradecida por su generosidad y es una gran amante del vestuario y de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la noche”, expresó en una nota con CNN a fines de 2025.

Un diseño de Dolce & Gabbana en la sección "Cuerpo clásico" en la exposición "Costume Art" (Arte del vestido) del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte Charles Sykes - Invision

El código de vestimenta de la gala de este año es “La moda es arte”. “Lo que conecta a todos los departamentos de curaduría y a todas las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido. Es el hilo conductor de todo el museo, que es precisamente la idea inicial de la exposición, esta revelación: sé que a menudo se nos ha visto como el hijo predilecto, pero, de hecho, el cuerpo vestido ocupa un lugar central en cada galería que uno visita”, explicó el curador a cargo, Andrew Bolton.