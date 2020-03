El actor Idris Elba tiene coronavirus

Idris Elba confirmó a través de las redes sociales que tiene coronavirus Crédito: Archivo

A través de su cuenta de Twitter, el actor Idris Elba le comunicó al mundo que tiene coronavirus. En un corto video publicado en la red social, en donde aparece acompañado de su mujer, Sabrina, cuenta que a pesar de no tener síntomas decidió realizarse el test, ya que estuvo en contacto con una persona que estaba infectada sin saberlo.

"Esta mañana llegó el resultado del test de Covid-19 y fue positivo. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero me mantuve aislado desde el momento en que me enteré que había estado expuesto al virus. Quédense en casa, sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre mí. No entren en pánico", escribió en un breve texto que acompaña al video.

"Sí, esto apesta", comienza diciendo en el clip. "Estoy bien, Sabrina no fue testeada pero está bien. No tuve ningún síntoma. Hice el test porque estuve con alguien que tenía el virus sin saberlo, y el viernes cuando me enteré de su resultado me aislé", le cuenta a sus seguidores. "Esto es serio, es hora de pensar en la distancia social, en lavarse las manos. Hay personas que no tienen síntomas y pueden estar esparciendo el virus. Es un momento para estar muy vigilantes".

El actor británico asegura que tomó todas las medidas para proteger a la gente que quiere. "Le contamos a nuestras familias, que nos apoyan, y a nuestros colegas. La transparencia es lo mejor para este momento. Si te sientes enfermo, haz algo por eso, es muy importante. Vivimos en un mundo dividido, pero hoy es momento de ser solidarios y pensar en el otro. Hay muchas personas cuyas vidas han sido afectadas, gente que perdió seres queridos. Esto es real. Quiero compartir mis novedades con ustedes, por ahora nos sentimos bien. Manténganse positivos y no entren en pánico".

Idris es la tercera estrella del mundo del cine en confirmar que tiene coronavirus. Los primeros en anunciar que estaban infectados con el virus que tiene en vilo al mundo fueron Tom Hanks y Rita Wilson , su esposa. "Hola amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebre leve, también", explicaba el protagonista de Quisiera ser grande hace unos días . "Para hacer las cosas bien, como deben hacerse en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y nos dio positivo ", informó Hanks al contar que iban a aislarse durante un tiempo.