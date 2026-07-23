El actor Mike Colter apuntó contra Lionel Messi y contra la Argentina: “Podés ser buena persona y vivir en un país racista”

Otro famoso se subió a la ola de agresiones a Lionel Messi, la Selección de fútbol y, sobre todo, la Argentina. Esta vez no se trata de un influencer ni de un comentarista deportivo, sino de Mike Colter, el actor estadounidense que dio vida a Luke Cage, uno de los superhéroes más emblemáticos de Marvel, y que recientemente volvió a aparecer en el universo televisivo de la compañía con un cameo en el episodio final de la nueva temporada de Daredevil: Born Again, de Disney+.

Colter, reconocido además por protagonizar Marvel’s Luke Cage, The Defenders y actualmente Evil, sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un reel de la cuenta Chasing100Now. En el clip, titulado “Everybody hates Messi” (“Todo el mundo odia a Messi”), el coach motivacional estadounidense Shakil Beg repasa la carrera del rosarino, lo presenta como alguien “creado por un sistema moldeado para protegerlo” y, entre otras cosas, lo acusa de tener el favoritismo de la FIFA, lo señala cercano al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y lo tilda de racista.

El mensaje que compartió Mike Colter en sus historias de Instagram

La publicación no tardó en viralizarse entre usuarios argentinos, que le señalaron a Colter que estaba replicando una narrativa impuesta, desde la final del Mundial 2026, por distintas cuentas y celebridades internacionales para cuestionar tanto al capitán de la Selección argentina como al país en sí mismo. Un usuario, de hecho, le envió un mensaje y, más tarde, decidió publicar el texto que recibió como respuesta por parte del actor.

“He estado criticando a mi propio país desde que tengo una plataforma. Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. Llegaste tarde. No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan”, comienza diciendo Colter en su respuesta. “A nuestro presidente [Donald Trump] le gusta su presidente [Javier Milei], así que eso debería decirte algo”, suma.

🚨 La justificación de Mike Colter sobre sus comentarios anti Argentina 🙄



Qué desastre. Se lo respondió a un seguidor que trató de explicarle sobre la situación y la campaña masiva de odio hacia el país. https://t.co/NtYjkjTFi0 pic.twitter.com/XHTZSMmdMS — Marvel Argentina 🇦🇷 (@_Margvel) July 23, 2026

“Tenés razón en que no veo su fútbol, y he estado viendo fútbol americano desde la época de Kaepernick. Defiendo la igualdad. El deporte es una distracción. No me importa quién gane. Me importan, ante todo, los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro mundo. Esa es mi pasión: defender a los niños del mundo. No idolatro a ningún hombre. Lo único que me impresiona es la integridad y la bondad”, continúa el texto. “Así que perdón por señalar lo que está mal en el mundo. Ambos países necesitan mejorar. He recibido muchos mensajes privados con contenido racista por parte de ciudadanos de tu país desde mis publicaciones, así que obviamente eso existe. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes ser una buena persona viviendo en un país que también tiene personas racistas. Ahora ya lo sabes".

Mike Colter como Luke Cage Archivo

Lo llamativo es que Colter no es una figura cualquiera dentro de la cultura pop: durante años fue el rostro de Luke Cage, uno de los pocos superhéroes negros originales de Marvel, con una historia siempre ligada a la discriminación racial y la lucha por los derechos civiles.

Más allá del fútbol

Durante el Mundial, y especialmente después de la derrota argentina frente a España en la final, empezaron a circular publicaciones que presentaban al país como estructuralmente racista y convertían a Messi en uno de los símbolos a cuestionar.

Uno de los casos más resonantes fue el de Samuel L. Jackson. El veterano actor de Pulp Fiction compartió una publicación que instaba a la comunidad afroamericana a no apoyar a la Selección y calificaba a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo”. El mensaje tuvo una enorme repercusión y varios usuarios lo señalaron por difundir afirmaciones sin contexto ni sustento.

Samuel L. Jackson

También el actor chileno Pedro Pascal quedó envuelto en la polémica al interactuar con publicaciones críticas hacia el país. El gesto generó enojo entre sus seguidores argentinos, aunque hasta el momento el protagonista de The Last of Us no hizo declaraciones públicas al respecto.

La cantante española Rosalía también quedó en el centro del escándalo cuando compartió un video, publicado originalmente por la actriz porno Mia Khalifa, que celebraba la derrota argentina con “La Perla” —tema propio de Rosalía— como música de fondo. “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa junto a varias banderas españolas. “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, dice la canción en cuestión y, como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales.

El descargo de Rosalía

Ante la magnitud de la polémica, y con miles de seguidores argentinos anunciando que devolverían las entradas de los conciertos que la española brindará próximamente en el país, Rosalía borró la publicación y se disculpó: “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió en una historia de Instagram, y agregó después: “Solo tengo amor por Argentina”.

“Sinceras disculpas”

El caso más inesperado fue el de Patti Smith. La histórica referente del rock publicó una imagen generada con inteligencia artificial de Lamine Yamal con una frase que daba a entender que España representaba a “los buenos” tras la final. El mensaje se interpretó como una descalificación directa a la Argentina y generó una ola inmediata de críticas.

Patti Smith pidió disculpas por un posteo que generó polémica Vianney Le Caer - Invision

La artista eliminó la publicación y respondió personalmente el mensaje de una seguidora argentina que le explicó por qué sus palabras habían resultado ofensivas. Después publicó una foto de Messi con un mensaje de reconocimiento, y otra tomada en el Cementerio de la Recoleta junto a un extenso texto sobre su cariño por el país: “Nunca tuve la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre admiré el coraje y la pasión de su gente”, escribió, antes de ofrecer sus “más sinceras disculpas, de todo corazón”.

El intercambio de Patti Smith con una fan argentina

La sucesión de episodios dejó al descubierto cómo una conversación nacida alrededor del fútbol terminó convertida en un debate mucho más amplio sobre racismo, nacionalismo y desinformación en las redes.