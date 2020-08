El adiós a Quique Dapiaggi, figura popular de la TV de otro tiempo

Quique Dapiaggi, el emblemático conductor de los 80

21 de agosto de 2020

Después de luchar varios meses contra un cáncer murió en un hospital de Miami (Estados Unidos) el conductor y animador Quique Dapiaggi,una de las figuras de mayor convocatoria televisiva en la Argentina a comienzos de la década de 1980.

Nacido en La Banda (Santiago del Estero) el 29 de septiembre de 1939, Dapiaggi impuso en aquel momento una fórmula muy sencilla que funcionó con mucha eficacia, la de convocar a un grupo estable de humoristas provincianos radicados en la Capital Federal y matizar sus intervenciones con temas musicales de la música nativa más comercial y la presencia decorativa de bellas modelos.

Quique Dapiaggi junto a Verónica Castro

El resultado fue un tipo de programa que tuvo el sello del conductor con diferentes nombres (De lo nuestro con humor, La chispa de mi gente, Cuento contigo) y temporadas completas de números muy altos en las mediciones de audiencia. Estimulado por esas cifras, Dapiaggi forzó al máximo el mecanismo de sus programas. Tuvo en su momento la conducción de un ciclo diario en una franja horaria muy rendidora en rating, además de un programa de varias horas de duración (Son...risas Once) emitido los domingos.

El modelo de programa televisivo de humor y música popular impuesto por Dapiaggi recibió muchas críticas. Le cuestionaban una comicidad de bajo vuelo y elemental doble sentido en los chistes, un retrato estereotipado del hombre del interior y un desfile artístico de escaso lucimiento.

Dapiaggi siempre tenía respuestas para sus detractores. "Yo aguanto. Todo siempre fue muy difícil para los del interior, los que tienen mi color de piel y nunca se bancaron que cuatro negritos hiciéramos tanto rating. Abofetearnos a nosotros fue como tratar de imbéciles a los millones que nos veían. Pero yo tenía popularidad: la gente no me olvidó y hoy me demuestra que está contenta", respondió en un reportaje publicado por el diario Clarín en la década del 90, cuando había encontrado un espacio en Canal 7 para recuperar algunas de sus rutinas televisivas.

Sus críticos lo bautizaron en un momento como "el humorista del Proceso" por la coincidencia entre el éxito televisivo de sus livianas propuestas televisivas y el tramo final de la última dictadura militar que gobernó la Argentina. También tuvo choques con el gobierno radical llegado al poder con el regreso de la democracia en 1983. Junto a Sergio Velasco Ferrero y Roberto Galán, Dapiaggi se sintió desplazado de los medios a partir del impulso de lo que el primero de ellos calificó de "patota cultural". Dijo más tarde: "Nos prohibieron por populacheros. Nos hacían una crítica cargada de política".

Tras algunos fugaces regresos a la TV porteña y un paso por Canal 5 de Rosario, Dapiaggi abandonó la Argentina en 1999 y se radicó en los Estados Unidos. Hizo programas para Univisión y ya establecido en Miami siguió con algunos proyectos televisivos, alternados con los emprendimientos comerciales que llevaba adelante con su esposa. Entre ellos un puesto de artesanías en la peatonal Lincoln Road, de Miami Beach.