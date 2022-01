El aislamiento del Pollo Álvarez y el furor por las bandejas de su esposa, Tefi Russo: “Qué hay detrás de la puerta”

Horas después de recibir el alta médico por Covid, el Pollo Álvarez hizo un móvil con su programa, Nosotros a la mañana. Luego de contar cómo se siente y hablar de la ansiedad que le produjo el encierro, fue abordado por el tema del momento en Instagram: las bandejas que su esposa Tefi Russo, cocinera, alma y creadora de la famosa cuenta Inutilisima, le preparó durante todo el aislamiento.

Todo comenzó cuando el conductor compartió, el primer día de encierro, una foto de la bandeja con comida que su mujer le dejó al pie de la puerta de su habitación para no tener contacto con él. En respuesta, Russo recogió el guante y comenzó a mostrar el día a día de las comidas de Álvarez: una mezcla de platos elaborados, sanos, reparadores y a la vista muy tentadores. Desayunos, almuerzos y cenas, platos principales y postres -siempre acompañados con cariñosos mensajes de afecto- : la influencer se lució a través de lo que mejor sabe hacer.

El ida y vuelta entre la pareja y las bandejas se volvió tendencia en las redes. Y en Nosotros a la mañana quisieron saber más al respecto. “Tefi cocina como los dioses. Es cocinera, y el primer día me trajo una comida de los dioses con una carita. Lo subo a Instagram y empiezo a ver que la gente se desesperó. ´Mostrá más`. Cuestión que no se habla de otra cosa en mi Instagram”, repasó Álvarez.

Las bandejitas que Tefi Russo le preparó a su marido, el Pollo Álvarez

A partir de ese episodio, y con el carisma y el conocimiento de la red social más estética, la pareja creó un segmento especial: “Qué hay detrás de la puerta”, lo bautizaron. “A la noche tenemos vivos de 20 mil personas, 19 mil personas esperando a ver qué hay detrás de la puerta”, relató el conductor. “Entonces viene Tefi, golpea y deja en la puerta todos los días un menú distinto, y yo feliz”.

Luego de debatir sobre el día que la cocinera le preparó “panchitos” -Cinthia Fernández destacó el plato con especial énfasis y aseguró que ni a sus hijas les prepara ese plato con tanto amor-, Álvarez se puso serio. “Más allá de que obviamente yo lo disfruté y Tefi me hizo más fácil el aislamiento, se armó algo muy lindo que le mandan a ella y me mandan a mí, de gente que le pone un poquito más de amor a su bandeja o a lo que le deja al otro aislado”, destacó con algo de orgullo. “Es muy lindo, nos gusta y por eso lo compartimos”, agregó, y destacó que hoy es el último día de bandejas.

A modo de anticipo, Álvarez contó que el tema de las bandejas dejó un problema en puerta. “Yo no sé cocinar nada. El tema es: ¿qué pasa si ella se aísla el día de mañana? Tutorial”, bromeó. “No, la voy a romper”, agregó, con más entusiasmo que idea y luego confesó que hace poco tuvo que googlear cómo se cocina el arroz.

Sobre su salud, Álvarez contó que ya se siente bien, que los últimos días de encierro fueron difíciles porque los síntomas ya se habían ido y festejó poder volver a tomar mate, algo complicado de hacer con tos. “Me siento muy bien. Espléndido”, destacó. Además, habló de su necesidad de volver a trabajar y de la abstinencia que sufrió. “Tengo muchas ganas de ir al programa”, dijo, entre risas, y confirmó que mañana vuelve al piso de eltrece.

Más juntos que nunca

En marzo, la pareja tuvo que salir a desmentir una crisis matrimonial. Lejos de sentirse cómoda con la situación, Russo contó en ese momento lo mal que la pasó. “La pasé horrible, se me cerró el estómago dos semanas enteras. ¡Una bolud...! Estoy muy verde para estas cosas, nunca me pasó, nunca lo elegí y sinceramente no nos había pasado. Y en el momento en el que se instala la crisis se arma una bola que no la podés frenar y la noticia se multiplica a un nivel demencial que no para”, dijo en el programa Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Además, Russo aceptó que le costó mucho superar esta situación, pero al fin y al cabo entendió, dijo, que si están juntos o no “es una tontería para la gente”. En ese sentido, la conductora agregó que “nunca estuvo mal” con su esposo. Casi un año después, y un aislamiento de por medio, queda confirmado que la pareja está mejor que nunca.