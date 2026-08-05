El apoyo de Antonela Roccuzzo a la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, tras las críticas que recibió en las redes sociales

Georgina Rodríguez decidió responder públicamente a los comentarios que recibió sobre su cuerpo después de que se difundieran imágenes suyas durante unas vacaciones en Mallorca. La influencer compartió una reflexión en las redes sociales y, entre las numerosas muestras de apoyo que acumuló, destacó un mensaje que le dedicó Antonela Roccuzzo.

La esposa de Lionel Messi reaccionó a la publicación de la pareja de Cristiano Ronaldo con tres emojis de aplausos, un gesto breve pero contundente frente a las palabras ofensivas que la influencer recibió en los últimos días. También Ronaldo apoyó a su esposa con la frase “Mi amor” en la sección de comentarios al posteo.

Georgina Rodríguez, la mujer que desde hace diez años acompaña incondicionalmente a Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram @georginagio)

La interacción volvió a poner en evidencia la buena relación que mantienen las mujeres de ambas estrellas del fútbol internacional, pese a la supuesta rivalidad que durante años se instaló alrededor de Messi y Ronaldo.

La polémica comenzó luego de que circularan fotografías de Rodríguez a bordo de un yate y algunas publicaciones en las redes sociales hicieran referencia a su aspecto, por lo que la modelo decidió expresarse y compartir otras fotos sin retoques. “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden”, escribió primero.

La empresaria también reconoció que las críticas despertaron una preocupación relacionada con el lugar que ocupa la imagen en su trabajo y, según contó, habló sobre la situación con Ronaldo. “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”, relató. Según Rodríguez, el futbolista portugués le recordó que su identidad y sus logros no dependen únicamente de su apariencia, sino de quién es y de su recorrido. “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más...“, reveló la modelo sobre las palabras del jugador.

A partir de la conversación con Ronaldo, la influencer reflexionó sobre la relación con el propio cuerpo y los cambios que atraviesan las mujeres con el paso del tiempo. “A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa. Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme”, resaltó.

El mensaje de apoyo de Antonela Roccuzzo a Georgina Rodríguez en Instagram Instagram

Y concluyó: “Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir”.

La publicación acumuló miles de reacciones en poco tiempo. Entre los comentarios de apoyo, varios usuarios destacaron la decisión de la empresaria de hablar abiertamente sobre las críticas y reivindicar los cambios que atravesó su cuerpo. “Hermosa”, “Poderosa” y “Gracias por mostrarte tal como sos” fueron algunas de las expresiones que se repitieron entre sus seguidores.

Una usuaria celebró especialmente su reflexión: “Amo este post, demasiado. Gracias por demostrar tantas realidades al mundo. Ahora sí que me caes mejor que nunca”. Otro de los mensajes destacó la importancia de alejarse de los modelos de belleza impuestos: “Cuando dejamos de perseguir el ideal que otros inventaron, empezamos a encontrarnos con quienes realmente somos. Gracias por recordarnos que la paz vale mucho más que la perfección. Más mujeres libres, auténticas y valientes”.

También hubo quienes le enviaron palabras de afecto y remarcaron que las críticas no deberían condicionar la manera en que una persona se percibe. “Que nunca una opinión ajena tenga más peso que la verdad de quien eres. Eres hermosa, fuerte y suficiente. Los cuerpos no se juzgan, se respetan. Y el tuyo merece el mismo respeto que cualquier otro. Sigue brillando como siempre. Te abrazo”, apuntó otra seguidora.