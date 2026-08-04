Georgina Rodríguez, tras las críticas a su físico: “El valor de una persona jamás puede depender de eso ni de la opinión de desconocidos”

Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, compartió un fuerte y largo descargo en sus redes sociales tras recibir críticas por su físico. La modelo argentina, de 32 años, expuso qué sintió tras leer en los medios que hablaban de su cuerpo, reveló qué conversó con el futbolista portugués y recibió el apoyo de varias personalidades, entre ellas Antonela Roccuzzo, Sofía Calzetti y Nicki Nicole.

Georgina Rodríguez comenzó el posteo con una introducción al tema. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía”.

Después explicó: “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden… Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”. Junto al texto compartió las imágenes de las cuales hablaba.

Georgina compartió las fotos que usaron cuando criticaron su cuerpo

A su vez, reveló cuál fue la respuesta de Cristiano Ronaldo. “Él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’. Y hablamos de muchas cosas más”, escribió junto a un corazón. Georgina se comprometió con Cristiano en agosto del año pasado y pasarán por el altar tras nueve años juntos.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones familiares tras el Mundial que disputó el jugador

Luego reflexionó sobre lo que le dejó este episodio: “A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa. Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí“.

Rodríguez compartió fotos mostrando cómo disfruta la vida que vive, entre ellos, de comer rico

Por último, no se guardó nada y dejó en claro qué piensa al respecto y qué siente: “Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones. Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir”.

Anto Roccuzzo y Nicki Nicole, solo algunas de las mujeres argentinas que salieron a apoyar a Georgina Rodríguez

A su vez, ni bien compartió el posteo, Antonela Roccuzzo, con quien son amigas, salió a apoyarla y le dejó varios emojis de aplausos. La cantante Nicki Nicole, por su lado, no se quedó callada y le escribió: “Reinísima”. Lo mismo hizo la mujer de Sergio ‘Kun’ Agüero, Sofi Calzetti, quien fue contundente: “Icónica”.