El arrepentimiento de Robin Wright sobre la crianza de sus hijos con Sean Penn y una cruda revelación

Robin Wright y Sean Penn estuvieron casados de 1996 a 2010, período en el cual se convirtieron en padres de Dylan, hoy de 34 años, y Hopper, de 32. Hoy, con los chicos ya adultos, la actriz reflexiona sobre la crianza de ambos y hace una pequeña autocrítica al respecto.

“Tengo un gran remordimiento como madre y he sufrido las consecuencias de este remordimiento durante muchos años con mis hijos: no fui lo suficientemente estricta con ellos”, declaró al Times of London en una entrevista publicada el sábado.

Tanto Dylan como Hopper siguieron los pasos de sus padres dedicándose a la actuación, sin embargo, a pesar de tener todas las puertas abiertas y muchas comodidades, han tenido altibajos emocionales.

Hopper reveló su lucha contra la adicción a la metanfetamina en 2017, y en la entrevista, Wright contó que Dylan también fue rebelde durante su adolescencia. “Cada día, cuando sonaba el teléfono, pensaba: ‘¿Está vivo? ¿Está viva?’“, recordó Wright. ”Pasé por eso durante muchos años con los dos”.

La actriz de House of Cards dijo también que Penn era mucho más estricto con sus hijos, pero no estaba tan presente debido a su carrera como actor. “Él pasaba mucho tiempo fuera”, reveló. “Volvía y hacía de policía, y luego me dejaba a mí con las consecuencias”.

“Los dos éramos extremos. No entendían esa zona gris del medio, que es severa, y eso es lo que necesitaban”, reflexionó. A pesar de este arrepentimiento, Wright aseguró que tanto Dylan como Hopper están ahora “en un muy buen lugar”.

Wright y Penn comenzaron a salir en 1990 cuando coincidieron en el rodaje de Tiro de gracia. Su romance fue tan pasional que poco tiempo después Wright quedó embarazada de su primera hija, Dylan Frances, y luego, de su hijo, Hopper Jack. Con una familia de cuatro establecida, las estrellas decidieron sellar su unión legalmente y contrajeron matrimonio en 1996.

Tras convertirse en madre, la actriz apenas trabajó y se alejó del foco mediático para criar a sus hijos, algo que el actor no había podido lograr con su esposa anterior. Y cuando volvió a ponerse frente a las cámaras lo hizo con su marido en películas como Cuando vuelve el amor.

A pesar de recordar su matrimonio como un momento de su vida donde nunca sintió aburrimiento, la protagonista de House of Cards reconoció que siempre ha habido drama en su vida con Penn. “Es extremo, esa es la palabra que usaría para él, en todos los sentidos. Creo que lo lleva en la sangre ”, admitió ella, que tuvo varios impasse en la relación con el padre de sus hijos.

Mientras algunos advierten que la primera ruptura fue antes de contraer matrimonio, la oficialmente blanqueada sucedió allá por 2007. Penn pretendía que su mujer siguiera alejada de los medios (cuidando a sus hijos) mientras él trabajaba sin problemas en Hollywood.

Si bien anunciaron su divorcio, este recién se concretó en 2010. “Una de las razones por las que volvimos a estar juntos era para tratar de mantener a la familia unida. Si tenés hijos, tenés una familia, y entonces volvés a intentarlo una y otra vez. Lo hicimos por una larga temporada” , le confesó Wright a The Telegraph en 2014.

A pesar del camino tumultuoso, hoy llevan una relación buena y amigable. En 2023, Wright dijo que ella y Penn eran amigos y declaró a E! News que divorciarse teniendo hijos es “una de las cosas más difíciles de la vida”.

“Siempre seremos una familia, estemos juntos o separados, y creo que eso es hermoso y se lo deseo a todo el mundo”, afirmó en aquel entonces.