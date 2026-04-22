Fallo dividido: cómo fue la reacción de los hijos de Michael Jackson a la biopic del Rey del pop

Michael, la biopic sobre Michael Jackson, llega a los cines argentinos mañana y las expectativas son enormes: mientras Lionsgate proyecta una recaudación global que podría superar los 700 millones de dólares, los fans esperan ver en pantalla la versión definitiva de su ídolo. Sin embargo, detrás del brillo del film dirigido por Antoine Fuqua, el regreso del cantante al centro de la escena dejó al descubierto una grieta entre sus herederos. Mientras Paris Jackson tomó distancia del proyecto, Prince y Bigi Jackson lo apoyaron públicamente. ¿Qué los puso en veredas opuestas?

La película hace un repaso de los primeros años de carrera del cantante (Foto: @michaeljackson)

El encargado de darle vida a Michael Jackson en el film es su sobrino, Jaafar Jackson. La película recorre su historia personal y profesional desde la infancia y el impulso familiar que marcó sus primeros pasos en la música. Desde la experiencia de los The Jackson 5 —el grupo que integró junto a sus hermanos y que revolucionó el soul y el pop en los años 70— hasta su consolidación como solista y estrella global, el film repasa sus inicios, sus shows multitudinarios y su trabajo con figuras clave de la industria.

Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo integran el elenco. El guion fue escrito por John Logan, mientras que la producción está a cargo de Graham King junto a John Branca y John McClain, los ejecutores del patrimonio del artista.

Durante el estreno del film en Berlín, el 12 de abril, llamó la atención la presencia de Bigi Jackson, el menor de los tres hijos del cantante. Con su aparición, el joven de 24 años y su hermano Prince Jackson dejaron en claro su apoyo a la película. Paris, en cambio, no solo no participó de ninguna de las actividades vinculadas al estreno, sino que además dejó en evidencia su posición a través de sus redes sociales.

Los descargos de Paris Jackson

Paris Jackson en Venecia, el 30 de agosto de 2025, en la red carpet de Frankenstein Getty Images

Paris Jackson mantiene desde hace años un enfrentamiento con los abogados que gestionan la fortuna que dejó Michael Jackson. La biopic fue, para la modelo, actriz y cantante de 28 años, un nuevo foco de tensión según trascendió, y algunas decisiones vinculadas a su producción.

Aunque ya se había pronunciado sobre el tema, con el estreno de la película dejó en claro que sus objeciones persisten. Les deseó lo mejor a los involucrados, pero advirtió que eso no modificó sus preocupaciones sobre el uso del patrimonio de su padre.

Los primeros indicios de su postura surgieron en septiembre del año pasado, cuando Colman Domingo —quien interpreta a Joe Jackson— aseguró que tanto Paris como Bigi apoyaban el film. “No le digas a la gente que fui ‘útil’ en el rodaje de una película en la que no tuve ninguna implicación, ja ja. Eso es muy raro”, respondió ella en una historia de Instagram. “Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis notas sobre lo que era deshonesto. No me cuadraba. Y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida. Ni son mis monos, ni mi circo. Dios te bendiga”, agregó.

Días antes de la avant premiere volvió a referirse al tema, esta vez en un video. “Una gran razón por la que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con la película”, explicó. “El film se dirige a una sección muy específica del fandom de mi padre que aún vive en la fantasía. Y ellos estarán contentos con ello”.

“Lo que pasa con estas biografías es que son… Hollywood. Es fantasyland, no es real. Pero te lo han vendido como real”. La joven, además, aseguró que la biopic tiene “muchas inexactitudes” y hasta habló de “mentiras descaradas”. “Al final del día, eso no me cae bien. No me gusta mucho la deshonestidad. Hablé, no me oyeron, así que me fui a la m...”.

Si bien la joven no mencionó de forma explícita ningún episodio en particular, por entonces trascendió que el film evita los aspectos más oscuros de la vida de su padre, en especial las acusaciones de abuso sexual infantil y su consumo problemático de medicamentos, una omisión que atraviesa buena parte de las críticas al proyecto.

Qué hacen hoy los hijos del Rey del Pop

Prince, Paris y Bigi Jackson en 2024, cuando asistieron al musical en honor a su papá Gettyimages - Getty Images Europe

Durante años, Michael Jackson protegió con sumo cuidado la vida privada de sus hijos, alejándolos del ojo público. Incluso en sus escasas apariciones, cubría las caras de los menores con máscaras para resguardar su identidad. Ese cerco mediático se rompió de forma abrupta tras su muerte, en 2009. Durante el funeral, los tres se mostraron por primera vez ante el mundo y dejaron de ser figuras ocultas para convertirse en parte visible de su legado.

Fue Paris Jackson quien protagonizó uno de los momentos más recordados de la ceremonia. Frente a miles de personas, tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, dijo: “Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que puedas imaginar. Y solo quiero decirle que lo quiero muchísimo”.

Tras aquel primer momento de exposición, los tres hijos de Michael Jackson construyeron caminos muy distintos, tanto en su vínculo con la vida pública como en la forma de relacionarse con el legado de su padre.

Prince Jackson: motos y filantropía

Prince Jackson, de camisa roja, posa junto a Bigi Jackson, su hermano menor, en la premiere de la biopic Andreas Rentz - Getty Images Europe

Michael Joseph Jackson, Jr., el primer hijo de Jackson, nació el 13 de febrero de 1997 en Los Ángeles y sus padrinos son Macaulay Culkin y Elizabeth Taylor. Conocido como Prince, mantiene un perfil reservado. Graduado en administración de empresas, fundó su propia productora y se mueve dentro del mundo del entretenimiento desde un rol más ligado a la gestión y la producción.

Apasionado por las motos, Prince creó un canal de YouTube donde comparte sus recorridos por las rutas de California. También hace reseñas de películas junto a su hermano Bigi y su primo Taj Jackson. Además, tal como hacía su padre, impulsa iniciativas solidarias a través de la organización benéfica Heal Los Angeles, una fundación que creó junto a un amigo cuando aún era estudiante. “Me gusta pensar que él estaría muy orgulloso, porque creo que uno de sus principales objetivos no era solo difundir su mensaje de positividad y felicidad, sino también verlo reflejado en sus hijos”, explicó según People sobre su trabajo filantrópico.

En cuanto a su vida sentimental, en agosto del año pasado anunció a través de las redes sociales que estaba comprometido con Molly, su novia. “Ocho años juntos y toda una vida por delante”, escribió junto a un símbolo de infinito. “Viajamos por el mundo, nos graduamos y crecimos muchísimo. Estoy entusiasmado por esta nueva etapa en nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando más recuerdos. Te amo, babs”.

Paris Jackson, la voz disruptiva

Michael Jackson con su hija Paris

A poco más de un año del nacimiento de Prince, el 3 de abril de 1998, se sumó a la familia Paris-Michael Katherine Jackson. Tras la muerte de su padre, fue ella quien más expuso sus demonios: en una entrevista con la revista Rolling Stone contó que había intentado suicidarse “varias veces” antes de los 15 años. “Era odio hacia mí misma”, confesó. “Baja autoestima, pensar que no podía hacer nada bien, sentir que ya no merecía vivir”. En 2019 se sometió a varios tratamientos. Tiempo después empezó a usar su cuenta de Instagram para hablar sin rodeos sobre su sexualidad, su identidad y sus adicciones.

En el plano profesional, desarrolló una carrera propia como cantante. En los últimos años lanzó material solista y participó en distintas producciones. Incluso se consolidó como una voz propia tanto dentro del universo Jackson como por fuera de él. Además, realizó trabajos como modelo y como actriz: es una de las caras de KVD Beauty y participó en la serie American Horror Story y en la comedia adolescente Sex Appeal.

Paris Jackson posa para Chloe con un outfit de la temporada otoño-invierno 2025-2026, el 6 de marzo de 2025, en París Scott A Garfitt - Invision

En relación a su vida sentimental, en diciembre de 2024 sorprendió a todos al anunciar su compromiso con el productor musical Justin Long a través de un posteo en Instagram. Sin embargo, en julio de 2025 confirmó el fin de la relación.

Bigi, el Jackson ambientalista

Prince Michael Jackson II, nacido en 2002 y conocido mundialmente como Blanket, tomó la decisión de cambiar su nombre a Bigi en 2015, una elección que reflejó su deseo de distanciarse de la sombra de su infancia y de ese apodo que lo acompañó durante tanto tiempo. Asimismo, aunque no reniega del legado de la figura que fue su papá, su camino está marcado por la conservación ambiental.

El cambio de nombre no fue solo un acto simbólico, sino una muestra del deseo de Bigi por redefinir su identidad. En una entrevista realizada en 2021 por Bright Side, Bigi expresó su preocupación por el cambio climático y su compromiso para generar conciencia sobre este problema global. “Quiero hacer cosas que la gente disfrute, pero que también mejoren sus vidas”, declaró, mostrando su deseo de influir positivamente en el mundo. Este anhelo, por un lado, lo alejó del espectáculo y, por el otro, lo acercó a un camino de activismo social.

Bigi Jackson en Berlín, Alemania, en la avant premiere de Michael Andreas Rentz - Getty Images Europe

Bigi es, de los tres, el más alejado del foco mediático: durante años evitó la exposición pública casi por completo. En los últimos años comenzó a aparecer en eventos puntuales, generalmente junto a su hermano mayor, aunque mantiene una vida discreta y al margen de la industria.

En ese contexto, la llegada de Michael no hizo más que poner en evidencia esas diferencias. Mientras dos de ellos eligieron acompañar el proyecto desde un lugar institucional, Paris Jackson volvió a marcar distancia y dejó expuesta una tensión que atraviesa al legado del artista. Más que un frente unificado, la familia aparece hoy como un espacio donde conviven miradas distintas sobre cómo contar —y cómo preservar— la historia de Michael Jackson.