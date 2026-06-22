El casamiento de Dua Lipa: el impactante vestido de novia que Chanel creó para la cantante

Durante semanas, el vestido de novia de Dua Lipa fue uno de los secretos mejor guardados del mundo de la moda. Aunque la cantante y el actor Callum Turner celebraron su boda a principios de junio con una exclusiva ceremonia en Sicilia, Italia, fue recién este fin de semana que la artista decidió compartir las primeras imágenes oficiales de su look nupcial. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías de la celebración acompañadas por una simple frase: “Mr & Mrs”.

Dua Lipa mostró su vestido de novia; una pieza de alta costura realizada por Chanel

La revelación confirmó los rumores que circulaban desde hacía días: la intérprete eligió un vestido de alta costura realizado especialmente por Chanel y diseñado por Matthieu Blazy, actual director creativo de la firma francesa. Se trata, además, del primer vestido de novia de alta costura creado por Blazy desde que asumió el liderazgo artístico de la maison a fines de 2024.

Después del civil celebrado en Londres, Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en Sicilia, Italia. La pareja dio el sí en Villa Valguarnera, una residencia del siglo XVIII ubicada en Bagheria, cerca de Palermo

Confeccionado íntegramente a mano en los talleres parisinos de Chanel, este diseño sobresale por el extraordinario nivel de trabajo artesanal que requirió. “La maison ha creado un vestido de alta costura completamente bordado a mano con 480.000 cuentas del Atelier Montex y joyas trampantojo que requirieron 1155 horas de costura por parte de Lesage. El vestido, con una cola de dos metros, también está delicadamente forrado con 25.000 plumas de Lemarié”, explicó la firma Chanel en otro posteo donde mostraba el proceso creativo.

Tras resaltar el trabajo en pedrería que decoraba el escote de la espalda, la maison hizo hincapié en el espectacular velo de tul de seis metros que llevó más de 3000 horas de trabajo y completó la propuesta. “El velo de tul de seis metros revela una poética imagen de pájaros y flores, bordada con cuentas y plumas, y realzada por aplicaciones de organza cortadas a mano”, detalló la marca sobre este traje de novia; el primero de Chanel diseñado por Matthieu Blazy “para una amiga de la casa”.

Una boda de tres días en Sicilia

La pieza que Chanel diseñó para el día más importante de la cantante llevó más de mil horas de confección y se destacó por su velo de tul de seis metros, decorado con flores y pájaros bordados

La ceremonia principal tuvo lugar en la histórica Villa Valguarnera, una residencia del siglo XVIII ubicada en Bagheria, cerca de Palermo. Sin embargo, el casamiento no se limitó a una sola noche: la pareja organizó tres días de celebraciones que comenzaron con una fiesta de bienvenida, continuaron con la boda y finalizaron con un brunch para familiares y amigos.

La cantante y el actor celebraron su amor en un evento que duró tres días

Cada evento contó con un estilismo diferente de la cantante. Para la recepción previa eligió un vestido blanco de Bottega Veneta con detalles de plumas y joyas de Bulgari (marca de la cual la cantante es embajadora desde febrero de este año) mientras que para el brunch posterior lució un delicado diseño de Chloé confeccionado en encaje floral.

Dua Lipa y su esposo Callum Turner llegando al Palazzo Gangi en Palermo, Sicilia, para la fiesta previa a su boda. Mientras que la cantante lució un llamativo vestido blanco texturizado de silueta ajustada, espalda descubierta y detalles de plumas en su falda, el actor eligió un traje beige claro de Jacquemus Backgrid UK/The Grosby Group

Entre los invitados hubo figuras del mundo de la música, la moda y el entretenimiento, como Donatella Versace, Charli XCX, Troye Sivan, Mark Ronson, Grace Gummer y Joe Alwyn. Además, según trascendió en distintos medios internacionales, la celebración incluyó un show privado de Elton John, quien cantó su emblemático tema “Your Song” para la pareja, y presentaciones de los DJs David Guetta, Martin Garrix, Carl Cox y Peggy Gou. El menú estuvo a cargo del chef Tony Lo Coco, responsable del restaurante I Pupi de Bagheria y ganador de una estrella Michelin.

De Londres a Sicilia

Antes del fastuoso festejo italiano, Dua Lipa y Callum Turner ya se habían casado en una ceremonia civil mucho más íntima celebrada el 31 de mayo en Londres. Para esa ocasión, la cantante apostó por un conjunto de alta costura de Schiaparelli, inspirado en el recordado look nupcial de Bianca Jagger, mientras que el actor vistió un traje de Ferragamo.

La pareja saliendo del registro civil en Londres, el primer lugar donde sellaron su amor Cordonpress - Daily Mail

La boda en Sicilia fue la culminación de una relación que comenzó públicamente a principios de 2024 y que avanzó con rapidez. El compromiso se conoció meses atrás y, desde entonces, la pareja mantuvo en estricta reserva todos los detalles de los preparativos.

Con la publicación de las imágenes y la revelación del vestido de Chanel, Dua Lipa puso fin a la incógnita que había alimentado la expectativa tanto entre los fanáticos como en el universo de la moda. El diseño no solo se convirtió en uno de los grandes vestidos de novia del año, sino también en una de las creaciones más ambiciosas realizadas por la histórica casa francesa en los últimos tiempos.