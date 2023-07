El Chino Leunis dio detalles de lo que Silvina Luna vivió en El hotel de los famosos: “Se notaba que estaba endeble de salud”

escuchar

El Chino Leunis compartió con Silvina Luna, el año pasado, el último proyecto laboral televisivo de la modelo: el reality show de eltrece El hotel de los famosos. Y si bien destacó su fortaleza y su energía, reconoció que salía para asistir a sus sesiones de diálisis y recordó que “se la notaba endeble de salud”.

Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde el 13 de junio, cuando ingresó por complicaciones generadas por una bacteria que ingresó a su organismo. El cuadro es una consecuencia del deterioro que padece en su salud desde hace más de 10 años, cuando se sometió a una intervención quirúrgica estética, fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Las complicaciones físicas de Silvina en el reality

En mayo del año pasado, luego de quedar eliminada del programa, Luna hizo referencia a sus complicaciones físicas. “ Estuve cinco días internada cuando recién había pasado una semana y media de juego, tenía muchas ganas de seguir viviendo la experiencia, recién empezaba. Y bueno, volví, pero bajo ciertos cuidados. El desafío era conmigo misma todo el tiempo, superarme pero sin perder el límite del autocuidad o”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Más allá de esto, Silvina se mostró contenta por el tiempo que pasó dentro del certamen: “Valoro el tiempo que me quedé. Pensé que me iba a la semana, no me lesioné, nunca di de menos sino de más”, reconoció aquel entonces. Vale recordar que, en la mitad del envío, la actriz debió ser internada luego de sentirse mal y tuvo que someterse a una serie de estudios antes de regresar al reality.

Silvina Luna regresó al reality de eltrece

“Es una leona”

“Vos en El hotel... estuviste con Silvina Luna. ¿Cómo la viste en esa etapa televisiva?”, le consultó a Leunis Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo. “La verdad es que lo de Silvina me apena muchísimo”, explicó el conductor, conmovido por la situación de la actriz. “Ojalá que pueda salir adelante. Realmente tengo mis intenciones pensando en ella”, agregó.

Leunis habló del paso de Silvina por el reality de eltrece y cómo la vio en aquel momento. “Cuando vino al programa puso todo, pero en algunos momentos tuvo que salir también para que la dialicen y demás, y se la notaba que estaba endeble de salud”, reveló. “Ella jugaba igual que todos pero en un momento dijo ´chicos, no doy más, es muy complicado´” , completó.

“Silvina es una mujer muy luminosa y muy querida por todos. Fue una gran protagonista del reality, y lo disfrutamos mucho”, explicó luego. “¿Creés que lo hizo por un desafío?”, consultó entonces el movilero. “Sí, creo que era un desafío para ella de ponerse a prueba y demostrar que está. Es una mina con una energía increíble. Por lo que la está luchando, también entiendo que es una leona y un ejemplo, y que de alguna manera fue sanando todo lo que vivió ”, expresó.

Leunis compartió con Silvina la experiencia de El hotel de los famosos

“Me da mucha tristeza que esté pasando lo que está pasando. Todos dicen que Dios siempre pone en nuestro camino experiencias para poder trascenderlas, y que nada está fuera de lo que podemos soportar, así que ojalá que Silvina pueda salir adelante y que aprenda de todo esto que está viviendo”, cerró.

¿Cuál es el estado actual de Silvina Luna?

Si bien aún no se brindó una información oficial por parte del Hospital Italiano acerca de la salud de Silvina Luna, fue Ángel de Brito quien mediante su cuenta de Twitter comunicó en la noche del martes a sus seguidores la fragilidad con la que aún se encuentra la modelo. “Intentaron nuevamente desentubarla, pero no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”, escribió el periodista.

Este lunes 3 de julio se difundió el parte médico por parte de las autoridades del hospital en donde se encuentra internada. Allí se informó una leve mejoría, pero también se indicó que la modelo aún continúa en terapia intensiva. “El sábado 1 de julio la paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios. Actualmente, continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios”, aseguraba el texto.

LA NACION