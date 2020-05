El chiste sin filtro de Flor Torrente hacia Calu "Dignity" Rivero

Flor Torrente lapidaria con Calu Rivero Crédito: Archivo

11 de mayo de 2020 • 23:57

Los vivos de Instagram son una de las mayores modas en la actual pandemia. Famosos y famosas eligen pasar parte del aislamiento hablando con su público, y se animan a responden todo tipo de preguntas sin ningún tipo de filtro. De esa forma surgen espontáneas respuestas que sorprenden y que no tardan en generar algo de revuelo. Y eso es lo que le sucedió a Flor Torrente cuando habló sobre Joaquín Vitola, su expareja y quien poco después de separarse tuvo un romance con Calu "Dignity" Rivero.

Durante una charla en Instagram con Santiago Talledo, el actor tomó por sorpresa a la hija de Araceli González cuando trajo a colación esa historia, y ella de manera muy firme expresó: "No quiero entrar en esa , no es que me cagó el novio, eso arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada". En ese momento Talledo le preguntó si el rumor era que efectivamente Calu le había robado a su novio, y Flor respondió: "Sí, porque ella después se puso de novia con mi exnovio Joaquín. Esto fue hace dos años ".

Antes de separarse en octubre de 2018, Torrente había estado dos años en pareja con Vitola. Un tiempo después, el joven comenzó una relación con Calu y eso despertó rumores, más teniendo en cuenta que ambas actrices, aunque no eran amigas íntimas, sí compartían una buena relación. Por esa época, Torrente habló sobre ese tema y le restó importancia a esas versiones.

Pero lo que más divirtió al público que estaba siguiendo el vivo no fue solo la reacción indiferente de Flor frente a ese tema, sino un lapidario chiste que hizo a partir de una obra de Calu. En un momento de la conversación, Talledo sorprendió a su interlocutora y le dijo: " ¡Tengo un cuadro de Dignity en mi casa! Es Calu con su perra (...). ¿Sabés cómo lo permuto?". Y al instante, Flor sin ningún tipo de filtro remató: "¡Hacelo asado! ".