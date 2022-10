El comediante Leslie Jordan, famoso por su rol en Will & Grace, murió en un accidente de tránsito

escuchar

Una triste noticia sacudió a la industria de Hollywood. El actor Leslie Jordan, dueño de una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, murió el lunes por la mañana en un accidente de tránsito. Jordan, de 67 años, se encontraba manejando su auto, cuando se estrelló contra un edificio y perdió la vida en el acto. Si bien las investigaciones sobre la causa de su muerte aún están siendo investigadas, se presupone que el actor pudo haber sufrido algún tipo de episodio de salud que lo llevó a perder el control del volante.

Durante los últimos años, Jordan se convirtió en una cara muy familiar para los televidentes amantes de las comedias, principalmente por su papel en la serie Will & Grace, en donde compuso a un carismático personaje llamado Beverly Leslie. Por ese rol, el actor logró una importante popularidad y llegó a ganar un premio Emmy en la categoría de Estrella invitada.

El actor Sean Hayes, con el que Jordan compartió numerosas escenas en Will & Grace, escribió en sus redes sociales: “Leslie Jordan fue una de las personas más divertidas con las que tuve el placer de trabajar. Todos los que lo conocían, lo adoraban. Jamás habrá nadie como él. Un talento único, con un corazón enorme”. Por su parte, Erick McCormack, también protagonista de la misma sitcom, manifestó el dolor ante esa pérdida: “El más divertido y coqueto caballero sureño que jamás conocí. La diversión y risa que brindó en cada episodio de Will & Grace era palpable”.

Actualmente, formaba parte del elenco de la comedia Call Me Kat, que se encuentra en su tercera temporada. Frente a esta trágica noticia, la producción de esa serie pausó sus grabaciones y, a través de un comunicado, el estudio expresó: “Leslie era mucho más que un talentoso comediante, ganador de un premio Emmy, con el que tanto reímos a lo largo de estos años. Él era la persona más amable que pudieran imaginarse, a quien le bastaba con entrar a una habitación para inundarla de alegría y sonrisas. Mientras lamentamos esta triste noticia, no dejamos de extenderle nuestras más profundas condolencias a la familia de Leslie, a sus amigos y a sus fans, a quienes tanto quería”.

Entre los muchos de los títulos televisivos en que los que participó Jordan se destacan Ally McBeal, Betty la fea, Lois & Clark, las nuevas aventuras de Superman, Boston Public, Boston Legal y Star Trek: Voyager. También cabe destacar que el actor obtuvo numerosos elogios por su trabajo en American Horror Story. En esa serie producida por Ryan Murphy, Leslie colaboró para tres temporadas y obtuvo los aplausos del público y la prensa especializada.

En cine, trabajó en películas como Love Ranch, The Help y The United States vs. Billie Holiday. Jordan también tuvo un paso por el teatro, en las obras Sordid Lives, Southern Baptist Sissies y la producción off Broadway, Lucky Guy. Una de sus piezas más importantes, se tituló Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far, y él mismo fue el escritor de ese relato autobiográfico, en el que recordaba su infancia en un pueblo rural, y las burlas homofóbicas de las que era víctima.

Unas de las voces que se pronunció con mayor pesar con respecto a la muerte de Jordan, fue Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD. A través de un comunicado, ella expresó: “Él fue un amigo muy leal a muchas organizaciones LGBTQ entre las que se encuentra GLAAD, y en 2018 fue el anfitrión de nuestra gala en San Francisco. Él era un verdadero ejemplo cuando trabajaba para compartir su experiencia y fama, con el fin de generar conciencia y recolectar fondos para nuestra causa, y para lograr la aceptación de nuestra comunidad LGBTQ”. Más adelante, Ellis agregó: “Como alguien que estaba tan orgullosos de sus raíces de Tennesse, él hizo del ayudar a la visibilidad de las personas LGBTQ del sur, su verdadera prioridad, y para eso participó del Concert for Love & Acceptance, y de la caminada por el HIV de Nashville, realizada el año pasado”.

