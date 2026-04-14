Alec Baldwin: del impacto de la tragedia de Rust en su vida a sus planes a futuro: “Quiero jubilarme”

Si bien Alec Baldwin quedó libre de culpa en el juicio en su contra por homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje Rust, aquel disparo que terminó con la vida de la directora de fotografía le causó un profundo impacto. La situación fue tan difícil de sobrellevar, explicó la estrella de Hollywood, que incluso piensa en el retiro definitivo. “Quiero jubilarme”, aseguró.

Su mujer, Hilaria, junto al actor Alec Baldwin, durante el juicio en su contra que se llevó adelante en 2024 por la tragedia ocurrida en el set de Rust Ramsay de Give - Pool AFP

Baldwin habló de su presente y de sus planes a futuro en el último episodio del podcast Awards Chatter del medio especializado The Hollywood Reporter. En una charla que tuvo lugar frente al público en el marco del Festival Internacional de Cine de Boulder, la estrella de Hollywood repasó aquel fatídico 21 de octubre de 2021. Ese día, en el rodaje de Rust -un film que él no sólo protagonizó sino que además produjo— ocurrió un trágico accidente: le entregaron un arma supuestamente descargada que él aseguró que no disparó, pero que lanzó una bala que mató a Hutchins.

Lo que siguió para el actor fue un calvario: en enero de 2023 fue acusado de homicidio involuntario, cargo que fue retirado tres meses después. En enero de 2024 lo volvieron a acusar y en julio de ese mismo año, tres días después del comienzo del juicio, todos los cargos en su contra fueron desestimados porque el juez determinó que las autoridades habían ocultado deliberadamente pruebas a su equipo de defensa. “Fue una tragedia indescriptible, pero Alec Baldwin no cometió ningún delito”, dijeron sus abogados, Luke Nikas y Alex Spiro.

“Tuvimos este incidente, esta tragedia, en Nuevo México, donde Halyna Hutchins fue asesinada en el rodaje de la película, y fue increíblemente difícil de sobrellevar”, se sinceró el actor frente a decenas de personas que lo escuchaban con atención. “Por la situación en Nuevo México, que fue muy dolorosa, terminé quedándome mucho tiempo en casa. Estuve en casa con mis hijos durante tres años y medio. Apenas trabajé, y eso está cambiando ahora”, sumó.

Baldwin contó, en ese momento, que tiene varios proyectos en carpeta y va a “salir a hacer un montón de cosas”. Sin embargo, sus planes a corto plazo son muy distintos. “Estuve mucho en casa y me acostumbré, y ya no quiero salir. No lo sé. Ya no quiero trabajar. No lo sé. De verdad que no. Quiero jubilarme y quedarme en casa con mis hijos”, compartió en una especie de confesión pública.

Alec Baldwin rompió en llanto al recordar la tragedia de Rust, en el avance del reality que protagoniza con su familia

El juicio de Alec Baldwin

Por último, el actor hizo referencia a El juicio de Alec Baldwin, el nuevo documental dirigido por Rory Kennedy. “La película, creo, muestra que fue más que un exceso de la fiscalía; hubo personas que cometieron un delito. Cometieron un delito al ocultar pruebas durante mi juicio, y eso me afectó en todos los sentidos: económicamente, en mi carrera, a mi esposa, a mis hijos, a mi salud. Estaba muy enfermo”, confió.

Baldwin explicó que como parte de un acuerdo con el esposo de la víctima tuvo que volver a Montana para terminar Rust. “Le entregamos la película y le dijimos: ‘Vendela, hacé lo que quieras con ella’”, explicó. “Yo estaba realmente muy enfermo. Tenía una afección nerviosa que te agarra cuando tomás medicación para la presión arterial, hipotensión ortostática, que hace que te desmayes. Me desmayé tres veces durante el fin de semana de San Patricio de ese año y una vez caí encima de mi esposa. Fue una locura. Fue horrible”.

“Entonces me metí en la cama. Estuve en cama ocho días. No podía levantarme. No podía caminar. Tuve que hacer fisioterapia durante dos semanas. Y tuve que subirme a un caballo y volver a Montana para terminar la película, o me iban a hacer un juicio terrible”, agregó.

Antes de despedirse de la audiencia, el actor habló de una conspiración en su contra. ”Intentaron atraparme y no me pillaron, y me hicieron trampa e infringieron la ley para atraparme, y ha sido muy duro”, aseguró. Luego, agarró su teléfono celular y le hizo una videollamada a Hilaria Baldwin, su mujer: “Les dije que si no fuera por ti, no habría sobrevivido a toda la situación de Rust, así que gracias”.