Alberto "Conejo" Tarantini habló del entorno de Diego Maradona y recordó su última charla con el astro

Alberto "Conejo" Tarantini fue muy amigo de Diego Maradona y este miércoles en Intrusos habló de la tristeza que le causó la muerte del astro. "Me enteré por la radio que Diego se había muerto y me puse a llorar. Enseguida llamé a gente que estaba a su alrededor para saber si era verdad", contó conmovido.

"Teníamos un lindo vínculo y estuvimos en contacto hasta el final. La última vez que hablé con Diego fue dos días antes de su cumpleaños, que me pidió que le mandara un video y así lo hice. Prometimos vernos cuando se terminara la pandemia", agregó y luego contó qué impresión le dejó esa charla. "Estaba triste, deprimido, no estaba bien. Diego estaba como esa imagen que vimos todos en el día de su cumple, en la cancha de Gimnasia. Le tocó un año durísimo como a todos. Sufrió el encierro porque a él lo hacía feliz estar en contacto con la gente. Ese fue el golpe que lo lastimó".

El exjugador y campeón mundial de 1978 también habló del entorno de Maradona. "Me indigna la gente alrededor de Diego que siempre buscó un beneficio. Tenía esa manera de vivir que prefería tener gente que le dijera que sí a todo, porque era más fácil. Me dolió ver una imagen de él mostrando la parte de atrás de su cuerpo desnudo, me chocó porque es hacer leña del árbol caído. Tal vez no estaba de acuerdo con todo lo que hacía, pero nos dio muchísimas alegrías y yo, personalmente, compartí muchas con él. Si hay gente que lo quiere juzgar por otras cosas, está en su derecho. Pero a mí me hizo feliz y a mucha gente también. Uno tiene que tener en claro que todos nos podemos equivocar y cometer errores. A mí me pasó. Siempre respeté su vida privada, su familia, sus hijos. Vi cómo lo cuidaban cuando vivía en Ezeiza y después fue fuerte enterarme que terminó solo, con un baño químico y con gente que no lo cuidaba. Había gente que hacia apuestas sobre cuánta droga o alcohol le iban a encontrar en el cuerpo".

Su relación con Maradona

En la entrevista con Instrusos, Tarantini también habló de sus problemas de salud. "Yo tuve edema de pulmón e infarto y sufrí durante 20 minutos mientras mi mujer llamaba al médico. Me llevaron al sanatorio y me operaron. No sabés lo que es sufrir cuando no te entra el aire a los pulmones. Es horrible escuchar que Diego estuvo siete horas sufriendo de esa manera. Desde que me pasó eso yo estoy medicado. Diego tuvo ese problema y me jode que no haya estado cuidado, que la gente estuvo al pedo a su lado y no hizo nada. De ahí mi bronca y fastidio. El médico no le hizo los estudios cardiológicos necesarios. Los responsables son los profesionales que tuvo alrededor".

Sobre la forma de ser de Diego, explicó: "Era un tipo que aparecía cuando nunca lo esperabas y hablabas de cualquier cosa y te solucionaba los problemas. Me paso a mí, que tuve problemas económicos y no podía pagar el colegio de mis hijos. Al otro día apareció Claudia (Villafañe) con la plata. Yo también tuve a los amigos del campeón y me arruinaron la vida. Por suerte tengo el amor y la contención de mi esposa Adriana y eso te ayuda a afrontar muchas cosas. Sé que Claudia la remó al lado de Diego y si hubiera estado con ella hoy estaría vivo. Los hijos tienen que saber que Diego hizo lo que pudo con sus adicciones. Es una enfermedad que también sufrí y no le deseo a nadie. Hace que hoy te creas dios y mañana sos una piltrafa".

