El conmovedor posteo de Verónica Llinás a diez años de la muerte de su esposo

Verónica Llinás compartió un emotivo posteo en sus redes sociales: la célebre actriz le dedicó unas sentidas palabras a Guido Goretti, su marido, el hombre con quien compartió 25 años de su vida y que murió en el 2014 como consecuencia de un cáncer.

“Hoy habrías cumplido años, mi amor”, arrancó el texto que publicó en Instagram la protagonista de la obra Una Navidad de mierda. “Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de fisicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos. Guido Goretti”, cerró Llinás, y sumó un corazón rojo.

Para acompañar el mensaje, la actriz eligió una foto: en medio de un paisaje marítimo, con el agua hasta el cuello, los ojos cerrados y un velero de fondo, Goretti posa con una media sonrisa en la cara.

El posteo generó más de 22 mil “me gusta”, mientras que seguidores, fanáticos y personalidades del mundo del espectáculo aprovecharon para dejarle un mensaje de aliento a la humorista. “Abrazos, Vero querida”, reaccionó la directora y productora Teresa Constantini, y adjuntó varios corazones rojos para Llinás. “Abrazo inmenso compañeraza. Todo se transforma”, escribió Inés Estévez.

Benjamín Vicuña, María Carámbula, Carla Peterson, Natalia Oreiro, Darío Lopilato, Eleonora Wexler, Juan Minujín, Mercedes Morán, Susana Roccasalvo, Carlos Portaluppi, Andrea Frigerio, Julieta Díaz, Jean Pierre Noher, Emilia Mazer y Silvina Chediek, entre otros tantos, también le manifestaron su apoyo a la actriz.

Esta no es la primera vez que Llinás usa sus redes sociales para mantener vivo el recuerdo de su esposo. El 1 de septiembre de 2023, en otro de los cumpleaños que no pudieron compartir, la actriz publicó una foto retro con otro mensaje emotivo. “Siempre me dijiste ‘ponete en el lugar en el que quieras estar, no esperes que lo hagan los demás’. Hoy ya no estás, amor mío, es tu cumpleaños y estreno “Antígona en el baño” que es precisamente, el lugar donde quiero estar. Como desearía que estuvieras aquí”.

Un amante del mar

Goretti murió en el 2014 como consecuencia de un cáncer que, según contó alguna vez la misma actriz, parecía controlado. En varias oportunidades, la actriz habló de su gran amor, de su pasión por el mar y de su legado.

“Enviudé en 2014, pero me llevo muy bien con la soledad, soy una persona solitaria, me gusta estar sola y disfruto el silencio. Más bien es al revés: me cuesta socializar. El hecho de haber estado en pareja mucho tiempo fue todo un trabajo que tuve que hacer, que me vino bárbaro, y el éxito de la pareja se debió, en gran parte, a que mi marido era un encanto, un ángel que me soportaba el mal humor y se bancaba a este monstruo que soy”, le confió en una oportunidad la exintegrante de Gambas al ajillo a LA NACION.

“¿Es verdad que con tu exmarido llegaste a viajar en barco durante un año entero?”, le preguntaron en otra nota de LA NACION. “El sueño de él era viajar y yo navegué con él en los 25 años que estuvimos juntos”, contó Llinás. “En un momento, él decidió dejar de laburar (porque sus cosas andaban solas), construyó un barco y quiso que fuéramos a andar por el mundo. No llegamos a hacerlo, pero si fuimos a Colombia, a Brasil, al Caribe. Es una vida increíble. Yo nunca quise dejar mi profesión y por eso se hacía difícil porque si hubiera sido por él nos metíamos a dar la vuelta al mundo”, recordó.

En noviembre del año pasado, cuando la consulta fue por sus sueños a futuro, en su respuesta también apareció su amado Goretti. “me gustaría en algún futuro poder transmitir eso que yo viví navegando con mi marido en el barco durante mucho tiempo. Es una idea que tengo dando vueltas en la cabeza, pero que no termina de concretarse. También porque siempre salen otros proyectos que tapan, pero en algún momento creo que le voy a dar un lugar y voy a tratar de pensar algo”, confió.